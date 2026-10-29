MacBook Pro lần đầu có màn hình cảm ứng, dùng chip M5 Pro và Max

Apple bổ sung màn hình OLED cảm ứng, Dynamic Island và chip M5 Pro hoặc M5 Max cho MacBook Pro 14 và 16 inch, với giá khởi điểm gần 80 triệu đồng tại Việt Nam.

Tối 28, rạng sáng ngày 29/10, Apple đã công bố MacBook Pro với màn hình PROLED XDR, có hai bản 14 inch và 16 inch, dùng chip M5 Pro hoặc M5 Max.

Đây là lần đầu máy Mac có màn hình cảm ứng. Tại Việt Nam, bản 14 inch có giá từ 79.999.000 đồng, bản 16 inch từ 92.999.000 đồng.

Phần được Apple đầu tư nhiều nhất là màn hình. PROLED XDR dùng tấm nền OLED hai lớp (tandem OLED), tức hai lớp điểm ảnh tự phát sáng xếp chồng lên nhau.

MacBook đã có màn hình cảm ứng.

Theo Apple, màn hình sáng tối đa 2.000 nits (đơn vị đo độ sáng) cho cả nội dung HDR lẫn nội dung thông thường, độ tương phản 10.000.000:1 nên vùng tối vẫn giữ được chi tiết, vùng sáng không bị quầng.

Tần số quét thay đổi linh hoạt từ 10Hz đến 120Hz, cuộn trang và xem video chuyển động mượt hơn mà vẫn tiết kiệm pin khi hiển thị hình tĩnh.

Với người làm đồ họa, nhiếp ảnh, dựng phim, màn hình hỗ trợ cả dải màu P3 và Adobe RGB trong cùng một chế độ mặc định, mỗi tấm nền được hiệu chỉnh tại nhà máy. Máy có thêm các chế độ chuẩn tham chiếu cho điện ảnh, ảnh, in ấn, thiết kế, cùng chế độ DICOM để xem hình ảnh y tế.

Apple lưu ý chế độ này chỉ dùng để xem lại, nghiên cứu, giảng dạy, không dùng để chẩn đoán. Nếu hay làm việc ở nơi nhiều ánh sáng, có thể chọn bản kính nano-texture giảm phản chiếu, lớp xử lý này giờ được khắc thẳng lên mặt kính.

Màn hình OLED hỗ trợ cả dải màu P3 và Adobe RGB trong cùng một chế độ.

Cảm ứng là thay đổi lớn nhất về cách dùng. Apple cho biết cảm biến được tích hợp ngay trong tấm nền thay vì dán lên trên, giúp giảm độ trễ.

Người dùng có thể vuốt để cuộn trang web, chụm hai ngón để phóng to ảnh, kéo thả slide giữa các bài thuyết trình, hay chạm đúp để cửa sổ ra toàn màn hình.

Nhà thiết kế có thể vẽ trên toàn bộ màn hình thay vì chỉ trong vùng bàn di chuột, nhạc sĩ chơi nhạc cụ ảo ngay trên màn hình, còn lập trình viên thử ứng dụng iOS và iPadOS trực tiếp trên máy. Cảm ứng hoạt động song song với bàn phím và bàn di chuột, không thay thế chúng.

Hệ điều hành tự chuyển thao tác chạm thành thao tác nhấp chuột nên nhiều ứng dụng hiện có dùng được ngay. Apple cho biết một loạt ứng dụng bên thứ ba sẽ hỗ trợ riêng, gồm bộ Microsoft Office, Notion, Canva, Zoom, Adobe Lightroom, DaVinci Resolve và Blender. Bản lề cũng được thiết kế lại để màn hình đỡ rung khi chạm.

Dynamic Island, vùng hiển thị hình viên thuốc quen thuộc trên iPhone, giờ xuất hiện trên Mac. Đây là nơi chứa Spotlight, Live Activities (thông tin cập nhật theo thời gian thực) và Siri AI. Người dùng có thể nhận yêu cầu AirDrop hay tạm dừng bài hát bằng một lần chạm.

Dynamic Island quen thuộc trên iPhone cũng xuất hiện.

Thân máy mỏng và nhẹ hơn đáng kể. Bản 14 inch nặng 3 pound (khoảng 1,36 kg), nhẹ hơn trước nửa pound (khoảng 0,23 kg). Bản 16 inch nặng 4 pound (khoảng 1,81 kg), nhẹ hơn trước 0,7 pound (khoảng 0,32 kg).

Bản 16 inch mỏng đi gần 1 mm, bản 14 inch mỏng đi nửa milimet nhờ cấu tạo tấm nền OLED gọn hơn. Viền màn hình mỏng hơn nên màn hình lớn hơn một chút, lên 14,2 inch và 16,3 inch. Hệ thống tản nhiệt được thiết kế lại để giữ hiệu năng ổn định dù thân máy nhẹ đi.

Về sức mạnh, M5 Pro dành cho người làm việc nặng như lập trình, xử lý dữ liệu khoa học, dựng nhiều luồng video 8K. M5 Max hướng tới nghệ sĩ kỹ xảo 3D, nhà phát triển AI và nhà soạn nhạc phim.

Theo Apple, M5 Max chạy được mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hàng trăm tỷ tham số ngay trên máy. Bộ nhớ chung tối đa 128 GB, ổ lưu trữ tối đa 16 TB. Pin dùng tối đa 24 giờ, sạc nhanh được 50% trong 30 phút.

Có 2 phiên bản MacBook Pro OLED cảm ứng gồm 14" và 16".

Phần kết nối gồm 3 cổng Thunderbolt 5, HDMI, khe thẻ SDXC, MagSafe và giắc tai nghe, kèm Wi-Fi 7 và Bluetooth 6. Bản M5 Pro nối được tối đa 3 màn hình ngoài, bản M5 Max nối được 4. Hệ thống 6 loa có bass sâu hơn 50%, lần đầu có chế độ tinh chỉnh âm thanh riêng khi gập máy và dùng màn hình ngoài. Camera 12 MP Center Stage được giữ nguyên.

Máy chạy macOS 27 Golden Gate, có Siri AI. Apple mô tả đây là trợ lý có thể tìm thông tin trong tin nhắn, email, ảnh và thao tác giữa các ứng dụng. Chưa rõ các tính năng AI này có đầy đủ tại Việt Nam hay không.

Tại Việt Nam, MacBook Pro 14 inch có giá từ 79.999.000 đồng hoặc trả góp 3.257.000 đồng mỗi tháng trong 24 tháng. Bản 16 inch từ 92.999.000 đồng hoặc 3.787.000 đồng mỗi tháng trong 24 tháng. Cả hai đều có tùy chọn chip M5 Pro hoặc M5 Max.