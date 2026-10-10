Liên Xô đã làm gì với hài cốt của Hitler sau khi giải phóng Berlin?

Sau khi Adolf Hitler chết trong hầm ngầm Berlin, hài cốt của ông không được chôn cất yên ổn mà bắt đầu một hành trình bí mật kéo dài nhiều thập niên.

Ngày 30/4/1945, Hitler tự sát trong Führerbunker khi Hồng quân Liên Xô đang tiến vào trung tâm Berlin. Theo lời khai và hồ sơ điều tra sau chiến tranh, thi thể Hitler và Eva Braun được cấp dưới đưa ra khu vườn Phủ Thủ tướng, tưới xăng rồi đốt. Quân đội Liên Xô sau đó tìm thấy những thi thể cháy dở và tiến hành khám nghiệm.

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Thứ giúp các nhà điều tra nhận diện Hitler không phải là khuôn mặt – vốn đã bị lửa phá hủy nghiêm trọng – mà chủ yếu là hàm răng. Hai cộng sự của nha sĩ Hitler là Käthe Heusermann và Fritz Echtmann đã nhận dạng những cầu răng, răng giả và cấu trúc nha khoa đặc biệt. Các đặc điểm này phù hợp với hồ sơ nha khoa và phim X-quang của Hitler.

Nhưng câu chuyện chưa kết thúc. Liên Xô bí mật đưa những phần hài cốt còn lại tới nhiều địa điểm khác nhau. Năm 1946, phần hài cốt này được chôn tại khu doanh trại quân đội Liên Xô ở Magdeburg, Đông Đức. Nơi này được giữ bí mật trong nhiều năm vì giới lãnh đạo Liên Xô lo ngại một ngôi mộ của Hitler có thể trở thành địa điểm hành hương cho những người theo chủ nghĩa phát xít mới.

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Đến năm 1970, khi Liên Xô chuẩn bị bàn giao khu vực cho Đông Đức, KGB quyết định xóa hoàn toàn dấu tích. Các hài cốt được bí mật khai quật, đem đốt lần nữa. Tro sau đó được nghiền nhỏ và rải xuống sông Biederitz, một nhánh của sông Elbe. Vì vậy, ngày nay không tồn tại một ngôi mộ chính thức nào của Hitler.

Tuy nhiên, Liên Xô không tiêu hủy tất cả. Một phần xương hàm cùng các mảnh răng được giữ lại trong kho lưu trữ an ninh, trở thành bằng chứng quan trọng về cái chết của Hitler. Một mảnh hộp sọ có lỗ đạn cũng được bảo quản tại Nga, dù câu chuyện về tính xác thực của mảnh sọ này phức tạp hơn.

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Năm 2017, một nhóm chuyên gia Pháp được tiếp cận trực tiếp các mẫu vật tại Moskva. Nghiên cứu công bố năm 2018 kết luận rằng các mảnh hàm và răng phù hợp với hồ sơ X-quang và dữ liệu nha khoa của Hitler, đồng thời những dấu vết sử dụng lâu dài trên răng giả cho thấy chúng không thể đơn giản là đồ giả được tạo ra sau này. Các nhà nghiên cứu cho rằng bằng chứng hiện có đủ để xác định hài cốt nha khoa là của Hitler.

Điều đáng chú ý là DNA chưa phải yếu tố quyết định trong trường hợp này. Chính nha khoa pháp y – những chiếc răng, cầu răng và cấu trúc xương hàm đặc biệt – đã trở thành “dấu vân tay” giúp giải quyết một trong những bí ẩn nổi tiếng nhất của Thế chiến II.

Vì vậy, nếu hỏi “hài cốt Hitler hiện ở đâu?”, câu trả lời có phần kỳ lạ: phần lớn những gì còn lại đã bị thiêu và rải xuống sông từ năm 1970; chỉ một số mảnh hàm, răng và mẫu xương được giữ lại trong các kho lưu trữ của Nga. Hitler không có một ngôi mộ để người ta có thể tìm đến – chỉ còn những mảnh xương nhỏ bé, nằm im lặng trong hồ sơ lịch sử.