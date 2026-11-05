Lăng mộ 2.000 năm tuổi hé lộ hai bộ áo ngọc nguyên vẹn, báu vật thời Hán

Phát hiện bất ngờ trong lòng núi

Trong lịch sử khảo cổ Trung Quốc, những lăng mộ hoàng gia luôn chứa đựng sức hấp dẫn đặc biệt bởi quy mô kiến trúc và các đồ tùy táng quý giá. Tuy nhiên, phần lớn những ngôi mộ lớn đều từng bị trộm phá, khiến nhiều di vật quan trọng thất lạc và làm tổn thất nguồn tư liệu lịch sử.

Một phát hiện tại tỉnh Hà Bắc đã trở thành ngoại lệ đáng chú ý. Lăng mộ nằm ở khu vực núi thuộc huyện Mãn Thành, thành phố Bảo Định, Trung Quốc, được phát hiện vào năm 1968 trong quá trình một đơn vị quân đội tiến hành hoạt động xây dựng.

Theo tư liệu khảo cổ, trong lúc khai thác núi, công nhân sử dụng thuốc nổ và vô tình làm lộ cửa một ngôi mộ cổ. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, đơn vị phụ trách nhanh chóng báo cáo cơ quan chức năng. Các chuyên gia khảo cổ sau đó được cử đến khảo sát và tiến hành khai quật.

Kết quả nghiên cứu xác định đây là lăng mộ của Trung Sơn Tĩnh vương Lưu Thắng, con trai Hán Cảnh Đế, một thành viên hoàng tộc có địa vị cao dưới thời Tây Hán.

Điều khiến giới khảo cổ đặc biệt phấn khích là ngôi mộ vẫn giữ được phần lớn cấu trúc và đồ tùy táng. Nhờ vậy, các nhà nghiên cứu có cơ hội tiếp cận một quần thể di tích hoàng gia với lượng thông tin lịch sử phong phú.

Lăng mộ Trung Sơn Tĩnh vương Lưu Thắng được phát hiện tình cờ tại Hà Bắc, gây kinh ngạc với hai bộ kim lũ ngọc y cùng hàng loạt cổ vật quý hiếm. Ảnh: Tư liệu Baidu Baike / Viện Bảo tàng Tỉnh Hà Bắc.

Hai bộ kim lũ ngọc y đạt trình độ chế tác đỉnh cao

Điểm nổi bật nhất của cuộc khai quật là hai bộ kim lũ ngọc y được tìm thấy trong khu mộ. Đây là loại trang phục mai táng đặc biệt dành cho hoàng đế và một số thành viên hoàng tộc thời Hán. Kim lũ ngọc y được tạo thành từ hàng nghìn phiến ngọc nhỏ, liên kết với nhau bằng sợi kim loại.

Để hoàn thành một bộ kim lũ ngọc y, thợ thủ công phải trải qua nhiều công đoạn phức tạp. Trước tiên, những khối ngọc thô được lựa chọn, cắt thành các phiến nhỏ có kích thước phù hợp. Sau đó, từng miếng được mài nhẵn, tạo hình và khoan lỗ để luồn sợi kim loại liên kết. Các phiến ngọc phải được sắp xếp chính xác theo từng bộ phận cơ thể, từ đầu, thân, tay chân đến bàn chân. Chỉ cần sai lệch về kích thước hoặc vị trí, toàn bộ cấu trúc trang phục có thể mất đi sự cân đối.

Người xưa tin rằng ngọc có khả năng bảo vệ thi thể, giúp người chết duy trì trạng thái bất hoại và tiếp tục hưởng cuộc sống ở thế giới bên kia.

Bộ ngọc y của Lưu Thắng gồm 2.498 miếng ngọc, trong khi bộ của phu nhân ông có 2.160 miếng. Số lượng gần 5.000 miếng ngọc trong hai bộ trang phục cho thấy khối lượng lao động rất lớn. Đây không phải sản phẩm có thể hoàn thành trong thời gian ngắn mà đòi hỏi sự phối hợp của nhiều thợ thủ công chuyên môn cao. Việc sử dụng sợi vàng để kết nối các phiến ngọc cũng phản ánh nguồn lực kinh tế và vị thế đặc biệt của gia đình hoàng tộc.

Độ hoàn chỉnh của hai bộ trang phục khiến chúng trở thành những hiện vật đặc biệt trong lịch sử khảo cổ Trung Quốc. Không chỉ thể hiện địa vị của chủ nhân, chúng còn phản ánh trình độ chế tác ngọc, kỹ thuật gia công kim loại và quan niệm về cái chết của tầng lớp quý tộc Tây Hán.

Việc tìm thấy hai bộ ngọc y trong cùng một khu lăng mộ còn cung cấp tư liệu quan trọng để nghiên cứu nghi lễ mai táng hoàng gia, sự phân cấp xã hội và cách thức thể hiện quyền lực thông qua đồ tùy táng.

Đèn Trường Tín: Kiệt tác nghệ thuật và kỹ thuật cổ đại

Bên cạnh hai bộ kim lũ ngọc y, lăng mộ còn nổi tiếng với sự xuất hiện của đèn Trường Tín, một trong những tác phẩm nghệ thuật đồng tiêu biểu của thời Tây Hán. Chiếc đèn có hình một cung nữ đang quỳ, hai tay nâng phần chụp đèn. Thiết kế đặc biệt cho phép khói từ ngọn đèn đi vào thân tượng, hạn chế khói lan ra không gian xung quanh.

Cấu tạo gồm nhiều bộ phận có thể tháo rời, giúp việc vệ sinh và bảo dưỡng thuận tiện. Phần chụp đèn có thể điều chỉnh hướng chiếu sáng, cho thấy người chế tác đã chú ý đến cả tính thẩm mỹ lẫn công năng sử dụng.

Đèn Trường Tín không chỉ là vật dụng chiếu sáng mà còn phản ánh trình độ đúc đồng và tư duy thiết kế của người Tây Hán. Tác phẩm được xem là một trong những hiện vật tiêu biểu của nghệ thuật cung đình Trung Quốc cổ đại.

Ngoài các hiện vật nổi bật, lăng mộ Lưu Thắng còn chứa nhiều đồ tùy táng bằng vàng, bạc, đồng, ngọc và gốm. Những vật phẩm này phản ánh đời sống xa hoa của tầng lớp quý tộc cũng như hệ thống nghi lễ và tổ chức xã hội thời Tây Hán.

Các đồ đồng cung cấp thông tin về kỹ thuật luyện kim, chế tác vật dụng và sinh hoạt thường ngày. Đồ gốm cùng tượng tùy táng giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu quan niệm về thế giới bên kia và cách người xưa tái hiện cuộc sống trong lăng mộ.

Đặc biệt, sự kết hợp giữa kiến trúc mộ, đồ tùy táng và các bộ ngọc y cho thấy tang lễ hoàng gia không đơn thuần là nghi thức tiễn biệt người chết. Đây còn là cách thể hiện quyền lực, địa vị và niềm tin vào sự tiếp nối của cuộc sống sau khi qua đời.