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Lãi vay tiêu dùng tăng cao, tín chấp chạm mức 75% mỗi năm

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Lãi vay tiêu dùng tăng cao, tín chấp chạm mức 75% mỗi năm

Tại TP.HCM, Mirae Asset Finance áp lãi suất vay tín chấp tối đa 75% mỗi năm; chi phí vay tăng khiến người dân dè dặt chi tiêu, sức mua chịu sức ép.

Minh Quân - Hà Anh
#Lãi vay tiêu dùng #Tín chấp #TP.HCM #Chi phí vay #Sức mua

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