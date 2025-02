Điều kỳ diệu, phi thường ít người biết về tia laser

1. "Laser" là từ viết tắt. Từ LASER là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tức là "Khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích". Ảnh: Pinterest. 2. Laser được tạo ra dựa trên lý thuyết của Einstein. Albert Einstein là người đầu tiên đặt nền tảng cho công nghệ laser khi ông mô tả hiện tượng phát xạ kích thích vào năm 1917. Tuy nhiên, phải đến năm 1960, thiết bị phát laser đầu tiên mới được chế tạo thành công. Ảnh: Pinterest. 3. Thiết bị laser đầu tiên sử dụng đá ruby. Năm 1960, nhà vật lý Theodore Maiman đã tạo ra tia laser đầu tiên bằng cách sử dụng một viên ruby tổng hợp để phát ra ánh sáng laser đỏ. Ảnh: Pinterest. 4. Không phải tất cả laser đều có màu đỏ. Laser có thể có nhiều màu khác nhau tùy thuộc vào loại vật liệu phát xạ, bao gồm đỏ, xanh lá, xanh dương, tím, hồng ngoại, và tia X. Ảnh: Pinterest. 5. Có thể cắt kim loại. Một số loại laser công suất cao có thể tạo ra cường độ ánh sáng cực mạnh, đủ để cắt kim loại hoặc đốt cháy vật liệu ngay lập tức. Ảnh: Pinterest. 6. Có thể tạo ra nhiệt độ cao hơn cả lõi Mặt Trời. Laser của cơ sở NIF (National Ignition Facility) ở Mỹ có thể tạo ra nhiệt độ lên đến hàng triệu độ C, cao hơn cả lõi Mặt Trời, giúp nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch. Ảnh: Pinterest. 7. Mắt người có thể nhìn thấy tia laser xanh lá tốt nhất. Mắt người nhạy cảm hơn với ánh sáng xanh lá so với đỏ hoặc xanh dương, vì vậy laser xanh lá (532 nm) thường trông sáng hơn so với các màu khác dù có cùng công suất. Ảnh: Pinterest. 8. Laser có thể truyền đi khoảng cách cực xa trong không gian. Do tia laser không bị phân tán nhiều trong môi trường chân không, chúng có thể truyền đi hàng triệu km. NASA đã từng sử dụng laser để gửi tín hiệu đến tàu thăm dò trên Mặt Trăng. Ảnh: Pinterest. 9. Laser được dùng để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng. Các nhà khoa học sử dụng tia laser chiếu vào những tấm phản xạ được đặt trên Mặt Trăng để đo khoảng cách chính xác giữa Trái Đất và Mặt Trăng – với sai số chỉ vài cm. Ảnh: Pinterest. 10. Ứng dụng rộng rãi trong y học. Laser được sử dụng để phẫu thuật mắt (LASIK), loại bỏ sỏi thận, điều trị ung thư, xóa xăm, triệt lông, và cắt mô chính xác trong phẫu thuật. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

1. "Laser" là từ viết tắt. Từ LASER là viết tắt của cụm từ tiếng Anh: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, tức là "Khuếch đại ánh sáng bằng phát xạ kích thích". Ảnh: Pinterest. 2. Laser được tạo ra dựa trên lý thuyết của Einstein. Albert Einstein là người đầu tiên đặt nền tảng cho công nghệ laser khi ông mô tả hiện tượng phát xạ kích thích vào năm 1917. Tuy nhiên, phải đến năm 1960, thiết bị phát laser đầu tiên mới được chế tạo thành công. Ảnh: Pinterest. 3. Thiết bị laser đầu tiên sử dụng đá ruby. Năm 1960, nhà vật lý Theodore Maiman đã tạo ra tia laser đầu tiên bằng cách sử dụng một viên ruby tổng hợp để phát ra ánh sáng laser đỏ. Ảnh: Pinterest. 4. Không phải tất cả laser đều có màu đỏ. Laser có thể có nhiều màu khác nhau tùy thuộc vào loại vật liệu phát xạ, bao gồm đỏ, xanh lá, xanh dương, tím, hồng ngoại, và tia X. Ảnh: Pinterest. 5. Có thể cắt kim loại. Một số loại laser công suất cao có thể tạo ra cường độ ánh sáng cực mạnh, đủ để cắt kim loại hoặc đốt cháy vật liệu ngay lập tức. Ảnh: Pinterest. 6. Có thể tạo ra nhiệt độ cao hơn cả lõi Mặt Trời. Laser của cơ sở NIF (National Ignition Facility) ở Mỹ có thể tạo ra nhiệt độ lên đến hàng triệu độ C, cao hơn cả lõi Mặt Trời, giúp nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch. Ảnh: Pinterest. 7. Mắt người có thể nhìn thấy tia laser xanh lá tốt nhất. Mắt người nhạy cảm hơn với ánh sáng xanh lá so với đỏ hoặc xanh dương, vì vậy laser xanh lá (532 nm) thường trông sáng hơn so với các màu khác dù có cùng công suất. Ảnh: Pinterest. 8. Laser có thể truyền đi khoảng cách cực xa trong không gian. Do tia laser không bị phân tán nhiều trong môi trường chân không, chúng có thể truyền đi hàng triệu km. NASA đã từng sử dụng laser để gửi tín hiệu đến tàu thăm dò trên Mặt Trăng. Ảnh: Pinterest. 9. Laser được dùng để đo khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng. Các nhà khoa học sử dụng tia laser chiếu vào những tấm phản xạ được đặt trên Mặt Trăng để đo khoảng cách chính xác giữa Trái Đất và Mặt Trăng – với sai số chỉ vài cm. Ảnh: Pinterest. 10. Ứng dụng rộng rãi trong y học. Laser được sử dụng để phẫu thuật mắt (LASIK), loại bỏ sỏi thận, điều trị ung thư, xóa xăm, triệt lông, và cắt mô chính xác trong phẫu thuật. Ảnh: Pinterest.