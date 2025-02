Tiết lộ giật mình về cuốn sách có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử

1. Được viết trong khoảng 1.500 năm. Kinh Thánh không phải là tác phẩm của một tác giả duy nhất mà là tập hợp của 66 sách (39 sách Cựu Ước, 27 sách Tân Ước), được viết bởi hơn 40 tác giả khác nhau trong khoảng 1.500 năm. Ảnh: Pinterest. 2. Không có nguyên bản gốc của Kinh Thánh còn tồn tại. Các bản sao sớm nhất của Kinh Thánh mà con người có ngày nay là từ thế kỷ 2-3 sau Công Nguyên. Các bản viết tay cổ như Cuộn Biển Chết giúp xác nhận tính chính xác của văn bản Kinh Thánh qua hàng thiên niên kỷ. Ảnh: Pinterest. 3. Được viết bằng 3 ngôn ngữ khác nhau. Nguyên bản của Kinh Thánh được viết bằng tiếng Hebrew (Do Thái cổ), Aramaic (một số phần của Cựu Ước) và tiếng Hy Lạp (Tân Ước). Ảnh: Pinterest. 4. Kinh Thánh có số chương và câu phân bố không đồng đều. Sách dài nhất: Thi Thiên (Psalms) – 150 chương. Sách ngắn nhất: 3 Giăng (3 John) – chỉ có 1 chương với 14 câu. Câu dài nhất: Ê-xơ-tê 8:9. Câu ngắn nhất: Giăng 11:35 ("Đức Chúa Jêsus khóc"). Ảnh: Pinterest. 5. Kinh Thánh từng bị cấm và phá hủy trong lịch sử. Trong suốt nhiều thời kỳ, Kinh Thánh từng bị chính quyền cấm đoán và phá hủy. Ví dụ, trong thời kỳ cai trị của hoàng đế La Mã Diocletian (thế kỷ 4), việc sở hữu Kinh Thánh có thể bị xử tử. Tuy nhiên, nó vẫn tồn tại và lan rộng trên toàn thế giới. Ảnh: Pinterest. 6. Sách Kinh Thánh là cuốn sách đầu tiên được in bằng máy in. Kinh Thánh Gutenberg, in vào năm 1455, là cuốn sách đầu tiên được in bằng máy in có thể di chuyển của Johannes Gutenberg. Ảnh: Pinterest. 7. Kinh Thánh là cuốn sách được dịch nhiều nhất thế giới. Tính đến nay, Kinh Thánh đã được dịch hoàn toàn hoặc một phần sang hơn 3.500 ngôn ngữ, nhiều hơn bất kỳ cuốn sách nào khác. Ảnh: Pinterest. 8. Cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Kinh Thánh là cuốn sách được in và bán nhiều nhất trong lịch sử, với hơn 5 tỷ bản đã được phân phối trên toàn thế giới. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

1. Được viết trong khoảng 1.500 năm. Kinh Thánh không phải là tác phẩm của một tác giả duy nhất mà là tập hợp của 66 sách (39 sách Cựu Ước, 27 sách Tân Ước), được viết bởi hơn 40 tác giả khác nhau trong khoảng 1.500 năm. Ảnh: Pinterest. 2. Không có nguyên bản gốc của Kinh Thánh còn tồn tại. Các bản sao sớm nhất của Kinh Thánh mà con người có ngày nay là từ thế kỷ 2-3 sau Công Nguyên. Các bản viết tay cổ như Cuộn Biển Chết giúp xác nhận tính chính xác của văn bản Kinh Thánh qua hàng thiên niên kỷ. Ảnh: Pinterest. 3. Được viết bằng 3 ngôn ngữ khác nhau. Nguyên bản của Kinh Thánh được viết bằng tiếng Hebrew (Do Thái cổ), Aramaic (một số phần của Cựu Ước) và tiếng Hy Lạp (Tân Ước). Ảnh: Pinterest. 4. Kinh Thánh có số chương và câu phân bố không đồng đều. Sách dài nhất: Thi Thiên (Psalms) – 150 chương. Sách ngắn nhất: 3 Giăng (3 John) – chỉ có 1 chương với 14 câu. Câu dài nhất: Ê-xơ-tê 8:9. Câu ngắn nhất: Giăng 11:35 ("Đức Chúa Jêsus khóc"). Ảnh: Pinterest. 5. Kinh Thánh từng bị cấm và phá hủy trong lịch sử. Trong suốt nhiều thời kỳ, Kinh Thánh từng bị chính quyền cấm đoán và phá hủy. Ví dụ, trong thời kỳ cai trị của hoàng đế La Mã Diocletian (thế kỷ 4), việc sở hữu Kinh Thánh có thể bị xử tử. Tuy nhiên, nó vẫn tồn tại và lan rộng trên toàn thế giới. Ảnh: Pinterest. 6. Sách Kinh Thánh là cuốn sách đầu tiên được in bằng máy in. Kinh Thánh Gutenberg, in vào năm 1455, là cuốn sách đầu tiên được in bằng máy in có thể di chuyển của Johannes Gutenberg. Ảnh: Pinterest. 7. Kinh Thánh là cuốn sách được dịch nhiều nhất thế giới. Tính đến nay, Kinh Thánh đã được dịch hoàn toàn hoặc một phần sang hơn 3.500 ngôn ngữ, nhiều hơn bất kỳ cuốn sách nào khác. Ảnh: Pinterest. 8. Cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Kinh Thánh là cuốn sách được in và bán nhiều nhất trong lịch sử, với hơn 5 tỷ bản đã được phân phối trên toàn thế giới. Ảnh: Pinterest.