Sinh vào 3 ngày âm lịch này, phụ nữ cả đời giàu sang, hạnh phúc

Ngày 1 – 4 âm lịch

Phụ nữ sinh vào 4 ngày này đã định trước là dạng người “sắc nước hương trời” xinh đẹp hơn người, người người ngưỡng mộ. Nói chung, họ đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm sự chú ý. Được phú cho nhan sắc rồi, những người này còn có tài ăn nói, cách cư xử đúng lý hợp tình nên được người người yêu mến, ai cũng muốn làm bạn.

Về sự nghiệp, vốn dĩ xinh đẹp đã là thế mạnh rồi họ còn thông minh nên con đường công danh xán lạn, gặp khó khăn cũng sẽ vượt qua, nếu quá khó sẽ có người đưa tay giúp đỡ. Họ không quá giàu có, chẳng phải tỷ phú thì cũng có gia tài bạc triệu, cuộc sống sung sướng.

Con đường tình duyên của những người này cũng cực kì tốt. Vì họ xinh đẹp, giỏi giang nên bất kì người đàn ông nào cũng say mê, muốn cưới về làm vợ. Cuộc sống gia đình êm ấm. Nói chung, người sinh vào ngày mồng 1 đến ngày mồng 4 âm lịch chẳng mấy khi gặp phải khó khăn, cuộc sống cứ êm đềm, bình thản như áng mây trôi.

Phải nói quan hệ xã hội của phụ nữ sinh vào những ngày này cực kỳ phong phú. Lúc nhỏ, họ là những đứa trẻ lém lỉnh nhưng lại biết vâng lời nên được bố mẹ yêu chiều, xem như công chúa, bảo bối trong gia đình.



Trong quá trình trưởng thành, họ được bảo bọc trong vòng tay yêu thương của thầy cô, bạn bè và đồng nghiệp.

Tính cách đôn hậu giúp họ chiếm được lòng người, có được sự hậu thuẫn từ xung quanh nên công việc lúc nào cũng êm xuôi, dù gặp khó khăn bản thân không thể giải quyết thì chưa kịp mở miệng nhờ cậy đã có người xung phong giúp đỡ. Nói chung, họ chính là những người phụ nữ không cần phải lo lắng quá nhiều về con đường tài vận.

Ngày sinh âm lịch là mùng 8 và 17

Phụ nữ sinh ngày mùng 8 và 17 âm lịch trong số mệnh được các chuyên gia tử vi phong thủy nhận định là nhiều may mắn và rất có duyên với tiền bạc, tài vận. Họ nếu không sinh ra trong gia đình quyền quý cũng sẽ được cha mẹ giáo dục kĩ càng, có phông nền văn hóa tốt và rất chịu thương chịu khó.

Ngay cả khi sinh ra trong gia đình nghèo khó, vất vả, họ cũng không ngại gian nan, vất vả, sống ngay thẳng theo quan niệm “giấy rách phải giữ lấy lề” nhưng luôn biết hướng thiện, vươn lên.

Nhờ vào nhân sinh quan tích cực, họ sớm làm quen và thân cận với những người “có vai vế” và tạo tiền đề rất tốt cho sự nghiệp sau này. Đặc biệt là phụ nữ có ngày sinh rơi vào mùng 8 âm lịch, sau khi kết hôn họ sẽ trở thành nữ quản gia trong mái ấm nhỏ, quán xuyến lo liệu mọi việc thật tốt.

Nữ giới sinh ngày 17 âm lịch sau khi thành gia thất con cái sẽ phương trưởng, ngoan ngoãn, chăm chỉ cùng chồng lo liệu việc làm ăn nên ngoài 35 tuổi sẽ giàu lên nhanh chóng.

Ngày 23 đến ngày 26

So với phụ nữ sinh vào mấy ngày trên thì những người sinh vào ngày 23 đến 26 âm lịch không sánh bằng, nhưng so với người khác thì vẫn là trên trời dưới đất. Những người này được bố mẹ yêu thương, bao bọc dù tính cách cực kì nghịch ngợm. Tuy nhiên, họ là tuýp con trẻ nghịch ngầm, toàn nghịch sau lưng nên bố mẹ vẫn xem như trân bảo trong nhà. Lớn lên trong sự bao bọc, họ không có nhiều kĩ năng sống nhưng ngược lại, họ chiếm được tình thương của mọi người xung quanh nhờ tính cách thật thà, đôn hậu. Bởi vậy, cuộc sống của họ dù gặp những trắc trở, có lúc gập ghềnh nhưng bao giờ cũng “chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không” vì có đồng nghiệp, bạn bè giúp mà.

Mặc dù những người này không quá giàu sang cũng chẳng phải đại gia nhưng họ chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Gia đình chẳng mấy khi cãi vã, không bất hòa, vật chất vừa đủ, đó chẳng phải là cuộc sống mà ai cũng muốn đó à. Kể từ tuổi 40, sự nghiệp của họ bắt đầu phất lên không điểm dừng, tiền bạc kiếm bộn cứ theo cấp số nhân. Bởi vây mới nói, một khi đã định sẵn mệnh quý nhân thì dù không làm gì cũng được hưởng.

Phụ nữ có ngày sinh âm lịch là mùng 9 và 25

Phụ nữ sinh ngày mùng 9 và 25 âm lịch hàng tháng thật ra trong tử vi theo ngày sinh, chính là người có tính cách cương như vừa phải, họ được trời ban cho nét hấp dẫn và sự quyến rũ chết người. Tuy vậy, họ rất biết tự lập, làm chủ hoàn cảnh và luôn vươn lên vượt khó.

Phụ nữ có ngày sinh âm lịch rơi vào hai ngày trên EQ và IQ đều song toàn, làm việc dễ được đề bạt vào vị trí cao trong công ty nhờ vào mối quan hệ xã giao rộng khắp. Họ đặc biệt có duyên với tài chính, tiền bạc, càng làm việc lâu năm, càng dễ vượng vận tài lộc và hợp lấy chồng đại gia khi đã công thành danh toại.

Nữ giới sinh ngày mùng 9 âm lịch, dự đoán năm 2019 sẽ có thể tay trắng gây dựng cơ đồ (đa phần chỉ những người đã ngoại tứ tuần). Phụ nữ có ngày sinh là 25 âm lịch, tương lai sẽ khá vượng vận quý nhân, được Thần tài thường xuyên hỗ trợ.

Họ có thể kết hôn sớm hoặc muộn tùy ý, nhưng sau khi lập gia đình vẫn phải chu toàn việc kinh doanh, sự nghiệp thì mới sớm được hưởng giàu có vinh hoa. Lấy chồng đại gia thật ra, chính là do họ vun vén cùng chồng tạo dựng nên sản nghiệp hơn người.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm