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Kho bạc huy động 12.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm

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Kho bạc huy động 12.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm

Kho bạc Nhà nước huy động 12.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm sau khi nhu cầu đạt 17.600 tỷ, với lãi suất 4,43%, cao nhất kể từ năm 2023.

Minh Quân - Hà Anh
#Trái phiếu Kho bạc Nhà nước #Huy động vốn trái phiếu #Lãi suất trái phiếu #Vay nợ công #Kỳ hạn 10 năm

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