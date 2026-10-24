iPhone 2027 có gì mới, 5 mẫu máy đáng chờ đợi

Apple được cho là sẽ tung ra 5 mẫu iPhone mới trong năm 2027, từ iPhone 18 giá dễ tiếp cận đến iPhone 20 Pro với thiết kế lột xác nhân dịp 20 năm iPhone.

Năm 2027 có thể trở thành cột mốc đáng chú ý của Apple khi hãng dự kiến mở rộng lịch trình ra mắt iPhone và giới thiệu thế hệ sản phẩm đặc biệt kỷ niệm 20 năm dòng điện thoại này. Theo các thông tin rò rỉ, người dùng có thể chờ đợi 5 mẫu máy gồm iPhone 18, iPhone 18e, iPhone Air 2, iPhone 20 Pro và iPhone Duo 2. Dù cấu hình cuối cùng chưa được xác nhận, những tin đồn ban đầu cho thấy Apple đang chuẩn bị nâng cấp cả dòng phổ thông lẫn các mẫu cao cấp.

iPhone 20 Pro được đồn đoán có thiết kế mới với viền màn hình siêu mỏng và Face ID ẩn dưới màn hình. (Ảnh: Ice Universe/ X)

Dự kiến vào mùa xuân, iPhone 18 sẽ lần đầu xuất hiện theo lịch ra mắt mới của Apple. Máy được cho là sử dụng chip A20, tăng dung lượng RAM và cải thiện khả năng tản nhiệt. Modem Apple C2 cũng có thể được tích hợp nhằm nâng cấp kết nối. Trong khi đó, iPhone 18e nhiều khả năng hướng đến nhóm khách hàng muốn tiết kiệm chi phí, với thay đổi chủ yếu nằm ở bộ xử lý từ A19 lên A20. Nếu Apple giữ nguyên giá khởi điểm được đồn đoán ở mức 899 USD cho iPhone 18, chiến lược giá sẽ là yếu tố đáng chú ý khi sản phẩm ra mắt.

Một mẫu máy khác có thể xuất hiện trong cùng giai đoạn là iPhone Air 2. Sau những phản hồi chưa thực sự tích cực với phiên bản đầu tiên, Apple được cho là đang điều chỉnh thiết kế và bổ sung camera góc siêu rộng. Thiết bị cũng có thể sở hữu Dynamic Island nhỏ hơn, modem C2 và pin dung lượng khoảng 3.500 mAh, tăng gần 10% so với thế hệ trước theo các thông tin rò rỉ. Những thay đổi này được kỳ vọng giúp iPhone Air 2 cải thiện khả năng chụp ảnh và thời lượng sử dụng, hai yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của dòng máy mỏng nhẹ.

Tâm điểm vào mùa thu năm 2027 có thể là iPhone 20 Pro, mẫu điện thoại được đồn đoán đánh dấu 20 năm kể từ khi iPhone đầu tiên ra mắt. Thiết bị có thể chuyển sang thiết kế thiên về kính, thu hẹp đáng kể viền màn hình và giảm kích thước Dynamic Island. Một số dự đoán còn đề cập Face ID ẩn dưới màn hình cùng camera selfie dạng đục lỗ. Nhờ tối ưu viền, máy có thể có hai lựa chọn kích thước màn hình khoảng 6,4 inch và 7 inch. Tuy nhiên, đây vẫn là những thông tin chưa được Apple xác nhận.

iPhone Air 2 có thể được bổ sung camera góc siêu rộng, pin lớn hơn và modem kết nối thế hệ mới. (Ảnh: 9to5Mac)

Bên cạnh đó, iPhone Duo 2 dự kiến kế nhiệm mẫu iPhone màn hình gập của hãng vào cuối năm 2027. Hiện thông tin về thiết bị còn hạn chế, nhưng giới quan sát kỳ vọng máy sẽ cải thiện Face ID, hệ thống camera và sử dụng chip A21 Pro. Với nhiều sản phẩm có thể xuất hiện trong cùng năm, người dùng đang cân nhắc nâng cấp iPhone nên theo dõi thêm các thông báo chính thức. Đặc biệt, những ai quan tâm đến thiết kế mới hoặc điện thoại gập có thể muốn chờ thêm, thay vì quyết định mua chỉ dựa trên các tin đồn hiện tại.