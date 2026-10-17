Apple trình làng Apple TV 4K với chip A19 và trợ lý Siri

Apple chính thức ra mắt Apple TV 4K thế hệ mới trang bị chip A19 mạnh mẽ, trợ lý Siri AI toàn màn hình, micro trường xa rảnh tay cùng âm thanh vòm 4 loa.

Apple vừa tung ra phiên bản nâng cấp của Apple TV, phiên bản 4K thế hệ mới sở hữu sức mạnh từ chip Apple Silicon mang lại bước nhảy vọt về hiệu suất xử lý cũng như đồ họa.

Hiệu năng đột phá với vi xử lý Apple A19

Theo Apple, CPU trên thế hệ mới cho tốc độ nhanh hơn tới 50% so với thế hệ trước, giúp điều hướng giao diện mượt mà và mở các ứng dụng nặng chỉ trong chớp mắt.

Apple TV 4K mới có phần cứng mạnh mẽ với chip A19 Pro cùng trợ lý Siri mới.

Đáng chú ý hơn, GPU đồ họa mạnh gấp 2 lần kết hợp cùng bộ giải mã phần cứng chuẩn AV1, mở ra kỷ nguyên chơi các tựa game đồ họa chất lượng cao trực tiếp trên màn hình phòng khách.

Lần đầu tiên trên dòng sản phẩm này, Apple tích hợp trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence vào trợ lý Siri trên tvOS, biến không gian phòng khách thành một trung tâm hỗ trợ thông minh.

Giao diện Siri AI mới hiển thị toàn màn hình tinh tế, thấu hiểu ngữ cảnh cá nhân của từng thành viên trong gia đình và đề xuất nội dung phim ảnh chính xác theo thói quen thưởng thức.

Bên cạnh đó, Apple đã trang bị cụm 3 micro trường xa ngay trên thân máy Apple TV 4K. Nhờ công nghệ khử tiếng ồn tiên tiến, người dùng có thể ra lệnh bằng giọng nói hoàn toàn rảnh tay mà không cần cầm remote, thuận tiện tìm kiếm chương trình, tra cứu thời tiết hoặc điều khiển các thiết bị trong nhà thông minh.

Thiết bị giải trí toàn năng với hệ sinh thái Apple

Về khả năng giải trí âm thanh, Apple TV 4K mới hỗ trợ thiết lập hệ thống âm thanh vòm đỉnh cao bằng cách kết nối đồng thời lên tới 4 loa HomePod.

Sự kết hợp giữa chuẩn âm thanh Dolby Atmos, định dạng hình ảnh Dolby Vision và công nghệ Spatial Audio biến không gian phòng khách thành một rạp chiếu phim thực thụ với dải âm trầm mạnh mẽ, lời thoại nhân vật trong trẻo và trường âm sâu rộng.

Người dùng có thể tùy chỉnh cách ảnh iCloud của mình hiển thị trên Apple TV.

Apple TV 4K cung cấp nhiều phương thức giải trí đa dạng từ Apple Fitness+, Apple Arcade, đến các dịch vụ xem phim và thể thao trực tuyến. Người dùng còn có thể thực hiện cuộc gọi FaceTime thông qua Camera Thông Suốt hoặc tùy chỉnh màn hình chờ với ảnh cá nhân từ thư viện iCloud.

Chiếc điều khiển từ xa Siri Remote đi kèm cũng nhận được nâng cấp rất thiết thực với việc tích hợp mạng lưới Tìm (Find My) cùng chip định vị băng tần siêu rộng.

Khi điều khiển bị thất lạc giữa các khe ghế sofa hay trong phòng ngủ, người dùng có thể dễ dàng dùng điện thoại iPhone để kích hoạt tính năng Tìm chính xác (Precision Finding), hiển thị hướng dẫn khoảng cách cụ thể và phát âm thanh qua loa tích hợp trên remote để tìm lại nhanh chóng.

Trung tâm nhà thông minh Apple Home thế hệ mới

Thiết bị tiếp tục đóng vai trò là hub trung tâm kết nối các thiết bị Apple Home với chuẩn Thread và Matter. Với sự trợ lực của trí tuệ nhân tạo, Apple TV 4K có thể tự động phân tích và tóm tắt nhanh các đoạn video từ chuông cửa an ninh hoặc camera ngoài trời, gửi thông báo trực quan ngay lên góc màn hình tivi khi phát hiện người giao hàng hoặc người thân về nhà.

Người dùng có thể kết hợp HomePod 2 hoặc HomePod mini 2 để tạo âm thanh vòm cho không gian giải trí.

Apple TV 4K thế hệ mới có mức giá khởi điểm từ 299 USD (khoảng 7.600.000 đồng) cho phiên bản bộ nhớ tiêu chuẩn. Người dùng có thể bắt đầu đặt hàng trước từ hôm nay và sản phẩm sẽ chính thức được giao tới tay khách hàng từ ngày 13/11/2026.

Nếu bạn đang tìm kiếm một thiết bị giải trí truyền hình cao cấp với tốc độ xử lý hàng đầu, khả năng xuất hình ảnh chuẩn điện ảnh và tích hợp sâu vào hệ sinh thái Apple, mẫu Apple TV 4K thế hệ mới trang bị chip A19 là một sự lựa chọn rất đáng cân nhắc.

Đặc biệt, tính năng ra lệnh rảnh tay và khả năng ghép nối 4 loa HomePod sẽ là điểm cộng lớn cho những ai yêu thích không gian giải trí công nghệ cao. Sản phẩm được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa trải nghiệm rạp hát tại nhà thông qua việc cải thiện sức mạnh xử lý và mở rộng tính năng hỗ trợ âm thanh.