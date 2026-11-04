[INFOGRAPHIC] DUNU Subsurge dùng 2 driver để tạo bass bùng nổ

Trang bị hai màng loa Dynamic mỗi bên, DUNU Subsurge hướng đến người nghe EDM, Pop và Rock với chất âm V-shape, bass mạnh và treble giàu năng lượng.
Trong tháng 11/2026, Wuling Bingo Plus và Max được giảm 60 triệu đồng. Đợt ưu đãi mới tiếp tục kéo giá bán mẫu hatchback điện này thấp hơn so với tháng trước.
Trong tháng 11/2026, Wuling Bingo Plus và Max được giảm 60 triệu đồng. Đợt ưu đãi mới tiếp tục kéo giá bán mẫu hatchback điện này thấp hơn so với tháng trước.
Brabus P 900 Rocket Edition độ từ Mercedes-AMG G63 là một trong những mẫu bán tải hiệu năng cao mạnh nhất thế giới. Động cơ V8 tăng áp kép mạnh 900 mã lực.
Sau gần 10 năm làm lập trình, một kỹ sư công nghệ cân nhắc chuyển sang làm nông vì lo AI có thể thay thế cả những nhân sự giàu kinh nghiệm.
Trước áp lực ngày càng gia tăng từ các thương hiệu ôtô nội địa, Lexus đã quyết định thay đổi chiến lược bằng việc bắt đầu sản xuất xe trực tiếp tại Trung Quốc.
OLED, Mini LED hay RGB LED đều có đại diện xuất sắc trong năm 2026, mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao cho mọi nhu cầu và ngân sách.
Trong tháng 11/2026, khách hàng mua Toyota Yaris Cross có 2 gói hỗ trợ cho khách hàng chọn lựa, trong đó gói 1 là ưu đãi lãi suất và gói 2 là tặng phí trước bạ.
Ảnh chụp màn hình rò rỉ của điện thoại OPPO Reno17 vừa xuất hiện trên mạng xã hội, hé lộ nhiều thông số kỹ thuật nhưng cũng dấy lên nghi vấn về độ xác thực.
Từ 1/1/2027, điện thoại thông minh, máy tính cùng nhiều thiết bị công nghệ số đã qua sử dụng sẽ không được phép nhập khẩu vào Việt Nam.
Chiếc Yangwang U9 Xtreme mạnh gần 3.000 mã lực gặp nạn khi thử nghiệm khi sắp phá kỷ lục 500 km/h, xe trị giá khoảng 3 triệu USD (tương đương 77,2 tỷ đồng).
ACR ghi nhận nội dung bạn xem, kể cả qua thiết bị HDMI, để phục vụ quảng cáo và có thể chia sẻ dữ liệu. Đây là cách tắt tính năng theo dõi trên nhiều dòng TV.
Tới từ hãng siêu xe kiêm hãng độ Mỹ lừng danh một thời Saleen, chiếc xe thể thao S1 từng được ra mắt từ năm 2017 nhưng tới nay hãng mới bắt đầu mở cọc .
Sau gần hai năm ra mắt, Samsung Galaxy S25 Ultra vẫn giữ sức cạnh tranh nhờ chip mạnh, camera 200MP, màn hình cao cấp và chính sách cập nhật dài hạn.
Honda Civic Type R HRC bản hiệu suất ca phát triển từ Civic Type R FL5 đến từ Honda Racing Corporation (HRC) đã xuất hiện trong quá trình chạy thử tại Nhật Bản.
Reed Jobs không nối nghiệp cha trong ngành công nghệ mà chọn đầu tư chống ung thư. Quỹ Yosemite hiện quản lý hơn 1 tỷ USD.
Kia Sportage thế hệ mới hiện đang được thử nghiệm tại Hàn Quốc và châu Âu. Xe dự kiến ra mắt năm 2027 với thiết kế mới và tập trung vào các truyền động hybrid.
Sau nhiều thập kỷ gắn bó với mã nguồn, Bill Gates cho biết kỹ năng lập trình của ông đã lạc hậu trước AI.
Toyota Việt Nam vừa triển khai gọi triệu hồi 2.616 xe bán tải Hilux sản xuất từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026 để cập nhật phần mềm điều khiển điện thân xe.
Hyundai vừa ra mắt phiên bản Elantra N Monochrome mới, nhiều chi tiết rườm rà đã được loại bỏ nhưng vẫn giữ được nét lịch lãm, thể thao và hiệu suất vượt trội.
Surface Laptop 13 nổi bật với hoạt động yên tĩnh, pin gần 19 giờ và khả năng nâng cấp SSD, là lựa chọn Windows đáng cân nhắc thay cho MacBook Air.
Range Rover đang phải triệu hồi tại thị trường Mỹ do lỗi camera lùi có thể ngấm nước. Sẽ có gần 94.000 xe được khoan lỗ thoát nước hoặc phải thay camera lùi.