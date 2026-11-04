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[INFOGRAPHIC] DUNU Subsurge dùng 2 driver để tạo bass bùng nổ

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] DUNU Subsurge dùng 2 driver để tạo bass bùng nổ

Trang bị hai màng loa Dynamic mỗi bên, DUNU Subsurge hướng đến người nghe EDM, Pop và Rock với chất âm V-shape, bass mạnh và treble giàu năng lượng.

Thiên Trang
dunu-subsurge.jpg
#DUNU Subsurge #tai nghe #phụ kiện điện thoại

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