Có hơn 4.600 chiếc BM R18 sản xuất từ 2021 - 2024 phải triệu hồi tại thị trường Mỹ vì nguy cơ hoả hoạn, bắt nguồn từ hộp điều khiển số lùi.

Video: Giới thiệu mẫu xe môtô BM R18.

Sẽ có hơn 4.600 chiếc BM R18 phải triệu hồi tại thị trường Mỹ vì nguy cơ hoả hoạn, bắt nguồn từ hộp điều khiển số lùi. Thông tin từ cơ quan quản lý an toàn Giao thông Mỹ (NHTSA), BMW Motorrad khu vực Bắc Mỹ sẽ phải triệu hồi các mẫu cruiser BMW R18 vì nguy cơ hoả hoạn.

Sẽ có hơn 4.600 chiếc BMW R18 phải triệu hồi lần này và tất cả đều được sản xuất trong khoảng thời gian từ 2021 – 2024.

Hơn 4.600 xe BMW R18 nguy cơ hoả hoạn do lỗi bộ điều khiển hộp số lùi.

Theo lý giải của BMW Motorrad Bắc Mỹ, nguyên nhân của đợt triệu hồi lần này là do vòng gioăng đệm của cụm điều khiển số lùi có thể bị rách ra, khiến hơi ẩm xâm nhập vào bên trong bộ điều khiển, dẫn đến bộ phận này bị quá nhiệt và làm tăng nguy cơ hoả hoạn.

Trước đó vào tháng 10/2025, BMW Motorrad cũng đã phải thực hiện một đợt triệu hồi với nguyên nhân tương tự, làm ảnh hưởng tới hơn 5.000 xe. Các mẫu xe này có thời gian sản xuất từ 19/6/2020 đến 11/7/2024.