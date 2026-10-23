Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.

Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu.

Chương trình có sự tham dự của Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê – Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ); bác Lê Ngọc Hân – Ủy viên BCH Đảng bộ TP. Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Cô Tô; bác Đỗ Huy Thông – Phó Chủ tịch UBND đặc khu Cô Tô; thầy Nguyễn Văn Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu; cùng Ban Biên tập Báo TNTP&NĐ, Ban Giám hiệu và học sinh các trường học trên địa bàn đặc khu.

Dự án do Báo TNTP&NĐ phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu triển khai, hướng tới học sinh vùng cao, biên giới và hải đảo. Tại Cô Tô, chương trình kết nối trực tuyến với thầy và trò ba trường: trường Tiểu học và THCS Đồng Tiến, trường Tiểu học và THCS Cô Tô, trường Tiểu học và THCS Thanh Lân.

Điểm đặc biệt của dự án “Tiếng Anh cho em” nằm ở mô hình học tập kết hợp giữa giáo viên và công nghệ. Học sinh được tham gia các lớp học trực tuyến trên nền tảng Ocean Edu Edtech, nơi tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và nhiều công cụ hỗ trợ thông minh.

Mang lớp học tiếng Anh đến gần hơn với học sinh đảo xa

Phát biểu tại chương trình, Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê chia sẻ niềm vui khi dự án được triển khai tới học sinh nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc. "Tiếng Anh cho em" là một chương trình giáo dục kết nối yêu thương, sẻ chia trách nhiệm, góp phần mang đến cho các em học sinh thêm cơ hội học tập và phát triển.

Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ Nguyễn Phan Khuê phát biểu tại lễ phát động.

Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ nhấn mạnh, tiếng Anh là cầu nối giúp học sinh tiếp cận kho tàng tri thức nhân loại, khám phá những nền văn hóa mới và mở rộng cánh cửa hội nhập. Với hình thức học trực tuyến, dự án mong muốn đưa những giờ học chất lượng đến gần hơn với học sinh, để khoảng cách địa lý không còn là rào cản trên hành trình chinh phục tri thức.

Gửi lời nhắn tới các bạn học sinh Cô Tô, Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê mong các em luôn hào hứng, chăm chỉ và tự tin khi học tiếng Anh; đừng ngại mắc lỗi hay chưa hiểu bài, hãy mạnh dạn đặt câu hỏi, tương tác với thầy cô và kiên trì luyện tập mỗi ngày. Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng sẽ phối hợp với Ocean Edu, nhà trường và chính quyền địa phương để đồng hành, theo dõi và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Cơ hội học tập bình đẳng, thêm hành trang hội nhập

Bày tỏ cảm ơn tới Báo TNTP&NĐ cùng Ocean Edu, Chủ tịch HĐND đặc khu Cô Tô Lê Ngọc Hân cho biết, trên địa bàn hiện chưa có trung tâm Anh ngữ; học sinh chủ yếu học tiếng Anh theo chương trình tại trường. Vì vậy, dự án mở ra cơ hội thiết thực để các em học sinh tiếp cận môi trường học ngoại ngữ mới, từng bước thu hẹp khoảng cách cơ hội học tập giữa hải đảo và đất liền.

Chủ tịch HĐND đặc khu Cô Tô Lê Ngọc Hân đánh giá dự án "Tiếng Anh cho em" góp phần đẩy nhanh việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai cho học sinh trên đảo.

Bác Lê Ngọc Hân cũng nhấn mạnh ý nghĩa của dự án trong việc thực hiện các định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Việc tăng cường năng lực tiếng Anh cho học sinh góp phần hướng tới mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Thầy Mark Byncent Lynard Mejorada-Bayuga - Giám đốc Đào tạo của Ocean Edu giới thiệu về dự án "Tiếng Anh cho em".

Cô Tô vừa là địa bàn hải đảo tiền tiêu, vừa có tiềm năng phát triển du lịch. Theo bác Lê Ngọc Hân, trang bị tiếng Anh cho thế hệ trẻ sẽ giúp các em tiếp cận tri thức thế giới, giao tiếp với du khách quốc tế và có thêm hành trang đóng góp cho quê hương.

Thầy Bùi Đức Tiến kỳ vọng dự án sẽ thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa hải đảo và đất liền.

Thầy Bùi Đức Tiến - Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cô Tô đánh giá chương trình có ý nghĩa thiết thực, nhân văn đối với học sinh biển đảo. Dự án tạo điều kiện để các em học trực tuyến, làm quen với phương pháp giáo dục hiện đại, nâng cao kỹ năng nghe, nói và sự tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

Thầy Bùi Đức Tiến cũng kỳ vọng chương trình góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục giữa hải đảo và đất liền, đồng thời hỗ trợ các nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy học, từng bước xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh trong trường học.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ phát động.

Cũng tại chương trình, các bạn học sinh đã tham gia lớp học thử nghiệm "Tiếng Anh cho em". Từ những giờ học trực tuyến đầu tiên, các bạn học sinh Cô Tô sẽ có thêm cơ hội luyện tập, khám phá điều mới và nuôi dưỡng ước mơ. Với sự đồng hành của thầy cô, gia đình và các đơn vị tổ chức, tiếng Anh có thể trở thành người bạn học tập hữu ích, giúp các bạn tự tin vươn xa dù đang sống trên đảo tiền tiêu của Tổ quốc.