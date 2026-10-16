Ho kéo dài, tức ngực, người đàn ông 67 tuổi phát hiện u tuyến ức trung thất

Ho khạc đờm hơn một tháng, kèm tức ngực và khó thở nhẹ khi gắng sức, người đàn ông 67 tuổi được phát hiện u tuyến ức trung thất trước, phải phẫu thuật nội soi.

Khó ho phát hiện khối u tuyến ức kích thước 4 cm

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bệnh nhân N.X.T. (67 tuổi) nhập viện sau hơn một tháng xuất hiện tình trạng ho khạc đờm kéo dài, tức ngực vùng trên xương ức và khó thở nhẹ khi gắng sức.

Qua thăm khám, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân có khối u tuyến ức trung thất trước, thể mô bệnh học AB, giai đoạn cT1aN0M0. Kết quả đo điện cơ âm tính, không ghi nhận dấu hiệu nhược cơ theo thông tin được cung cấp.

U tuyến ức trên phim chụp - Ảnh BVCC

Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết, u tuyến ức là khối u xuất phát từ tuyến ức, cơ quan nằm ở vùng trung thất trước, phía sau xương ức. Tùy vị trí, kích thước và mức độ phát triển, khối u có thể gây triệu chứng như ho, tức ngực hoặc khó thở.

Một số trường hợp có thể liên quan đến bệnh nhược cơ, do đó việc đánh giá trước phẫu thuật có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng phương án gây mê và điều trị.

Với trường hợp này, ê-kíp điều trị chỉ định phẫu thuật nội soi lồng ngực trái để bóc tách khối u. Do vùng trung thất tập trung nhiều cấu trúc quan trọng, gồm các mạch máu lớn, tim, phổi và hệ thần kinh, quá trình can thiệp đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ phẫu trường, gây mê và các chỉ số sinh tồn.

Ê-kíp phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Phối hợp ngoại khoa và gây mê hồi sức

Trong ca mổ, ê-kíp Ngoại lồng ngực và Gây mê Hồi sức triển khai theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn, đặt catheter tĩnh mạch trung tâm và đặt ống nội khí quản hai nòng Carlens dưới hướng dẫn của nội soi ống mềm.

Khối u có kích thước 40 × 40 mm, ranh giới rõ. Các bác sĩ sử dụng hệ thống dao cắt phẫu tích năng lượng cao Ligasure để bóc tách khối u và tổ chức mỡ xung quanh. Theo bệnh viện, toàn bộ khối u cùng tổ chức mỡ liên quan được loại bỏ, các cấu trúc lân cận được bảo vệ và phẫu trường được kiểm soát cầm máu trước khi đặt dẫn lưu khoang màng phổi.

Bên cạnh kỹ thuật phẫu thuật, chiến lược giảm đau và hồi phục sau mổ cũng được chú trọng. Bệnh viện cho biết ê-kíp áp dụng chương trình hồi phục sớm sau phẫu thuật (ERAS), kết hợp gây tê thần kinh liên sườn dưới hướng dẫn siêu âm và giảm đau do người bệnh tự kiểm soát (PCA) bằng bơm tiêm điện được lập trình.

Các phương pháp này nhằm kiểm soát đau sau mổ, hỗ trợ hô hấp và tạo điều kiện để người bệnh sớm vận động, phục hồi. Việc lựa chọn phương pháp giảm đau cần được cá thể hóa theo tình trạng bệnh nhân và đánh giá của ê-kíp điều trị.

Kết quả, chỉ 2 giờ sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo, các chỉ số hô hấp ổn định và được rút ống nội khí quản an toàn ngay tại phòng hồi sức.

Bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Không chủ quan với triệu chứng hô hấp kéo dài

Các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Đức Giang cảnh báo, các khối u trung thất có thể không gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi khối u tăng kích thước hoặc chèn ép các cơ quan lân cận, người bệnh có thể xuất hiện ho, đau hoặc tức ngực, khó thở và những biểu hiện khác tùy vị trí tổn thương.

Tuy nhiên, đây là những triệu chứng không đặc hiệu, có thể gặp trong nhiều bệnh lý hô hấp và tim mạch. Ho kéo dài hay tức ngực không đồng nghĩa với mắc u trung thất, nhưng nếu triệu chứng dai dẳng, tái diễn hoặc tăng dần, người bệnh nên đi khám để được xác định nguyên nhân.

Đặc biệt, khi xuất hiện khó thở tăng nhanh, đau ngực dữ dội hoặc tình trạng hô hấp bất thường, người bệnh cần được đánh giá y tế khẩn cấp.

Trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho thấy vai trò của chẩn đoán hình ảnh, đánh giá trước phẫu thuật và phối hợp giữa ngoại khoa với gây mê hồi sức trong điều trị u tuyến ức. Phát hiện tổn thương và lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp giúp bác sĩ chủ động xây dựng kế hoạch điều trị, đồng thời giảm thiểu nguy cơ trong và sau phẫu thuật.

Khi nào cần đi khám vì ho kéo dài, tức ngực? - Ho khạc đờm kéo dài, không cải thiện hoặc tái diễn. - Tức ngực, đau ngực không rõ nguyên nhân. - Khó thở khi gắng sức hoặc khó thở tăng dần. - Các triệu chứng hô hấp kéo dài kèm mệt mỏi hoặc ảnh hưởng sinh hoạt. Lưu ý: Những biểu hiện trên không đặc hiệu cho u trung thất. Người bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân, không tự suy đoán bệnh hoặc trì hoãn khám khi triệu chứng kéo dài.

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