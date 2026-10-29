Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Hồng Ngọc tiết lộ tình bạn gần 30 năm với Thu Minh, Đoan Trang

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Hồng Ngọc tiết lộ tình bạn gần 30 năm với Thu Minh, Đoan Trang

Hồng Ngọc, Thu Minh và Đoan Trang dành thời gian ôn lại những kỷ niệm từ thuở mới vào nghề.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hồng Ngọc)
Hồng Ngọc (ngoài cùng bên phải), Thu Minh (giữa) và Đoan Trang vừa có buổi hội ngộ thân mật sau gần 30 năm quen biết. Nhớ lại chặng đường gắn bó, Hồng Ngọc chia sẻ: “Từ những ngày đầu gặp nhau ở các cuộc thi ca hát, rồi những năm tháng hát phòng trà, gần như ngày nào cũng gặp mặt”.
Hồng Ngọc (ngoài cùng bên phải), Thu Minh (giữa) và Đoan Trang vừa có buổi hội ngộ thân mật sau gần 30 năm quen biết. Nhớ lại chặng đường gắn bó, Hồng Ngọc chia sẻ: “Từ những ngày đầu gặp nhau ở các cuộc thi ca hát, rồi những năm tháng hát phòng trà, gần như ngày nào cũng gặp mặt”.
Sau nhiều năm, mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhưng ba nữ ca sĩ vẫn có nhiều chuyện để chia sẻ khi gặp lại. Hồng Ngọc hài hước kể: “Ba đứa nói chuyện từ hồi xưa, hồi xửa, hồi xưa… cho đến chuyện ngay nảy ngày nay mà vẫn chưa hết chuyện”.
Sau nhiều năm, mỗi người đều có cuộc sống riêng, nhưng ba nữ ca sĩ vẫn có nhiều chuyện để chia sẻ khi gặp lại. Hồng Ngọc hài hước kể: “Ba đứa nói chuyện từ hồi xưa, hồi xửa, hồi xưa… cho đến chuyện ngay nảy ngày nay mà vẫn chưa hết chuyện”.
Với Hồng Ngọc, điều đáng quý là sau gần ba thập kỷ, cả ba vẫn dành cho nhau sự yêu thương và trân trọng. Nữ ca sĩ bày tỏ: “Gần 30 năm, vẫn giữ được sự thương và trân trọng dành cho nhau. Đó cũng là một điều thật đẹp trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi”.
Với Hồng Ngọc, điều đáng quý là sau gần ba thập kỷ, cả ba vẫn dành cho nhau sự yêu thương và trân trọng. Nữ ca sĩ bày tỏ: “Gần 30 năm, vẫn giữ được sự thương và trân trọng dành cho nhau. Đó cũng là một điều thật đẹp trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi”.
Trong chuyến về nước lần này, Hồng Ngọc có dịp gặp gỡ nhóm nghệ sĩ trẻ hơn nhờ Trấn Thành kết nối. Nữ ca sĩ cho biết buổi hội ngộ mang đến nhiều cảm xúc, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục học hỏi và đón nhận nguồn năng lượng tích cực từ các đồng nghiệp.
Trong chuyến về nước lần này, Hồng Ngọc có dịp gặp gỡ nhóm nghệ sĩ trẻ hơn nhờ Trấn Thành kết nối. Nữ ca sĩ cho biết buổi hội ngộ mang đến nhiều cảm xúc, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục học hỏi và đón nhận nguồn năng lượng tích cực từ các đồng nghiệp.
Mỹ Tâm cũng là một trong những đồng nghiệp có mối quan hệ thân thiết với Hồng Ngọc.
Mỹ Tâm cũng là một trong những đồng nghiệp có mối quan hệ thân thiết với Hồng Ngọc.
Hồng Ngọc còn có mối quan hệ thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng. Hai nghệ sĩ duy trì sự gắn bó qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật.
Hồng Ngọc còn có mối quan hệ thân thiết với Đàm Vĩnh Hưng. Hai nghệ sĩ duy trì sự gắn bó qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật.
Nhiều năm định cư tại Mỹ, Hồng Ngọc có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông bầu Thomas Tâm Nguyễn. Trong bài đăng hồi tháng 9/2026, nữ ca sĩ bày tỏ sự biết ơn với chồng vì đã âm thầm gánh vác nhiều trách nhiệm gia đình, mang đến cho cô và các con cảm giác bình yên.
Nhiều năm định cư tại Mỹ, Hồng Ngọc có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông bầu Thomas Tâm Nguyễn. Trong bài đăng hồi tháng 9/2026, nữ ca sĩ bày tỏ sự biết ơn với chồng vì đã âm thầm gánh vác nhiều trách nhiệm gia đình, mang đến cho cô và các con cảm giác bình yên.
Trong lời chúc sinh nhật chồng, Hồng Ngọc không mong điều gì lớn lao mà chỉ cầu chúc anh luôn khỏe mạnh, bình an và bớt đi những lo toan. Cô mong hai người tiếp tục nắm tay nhau, cùng chứng kiến các con trưởng thành và đi qua những năm tháng phía trước.
Trong lời chúc sinh nhật chồng, Hồng Ngọc không mong điều gì lớn lao mà chỉ cầu chúc anh luôn khỏe mạnh, bình an và bớt đi những lo toan. Cô mong hai người tiếp tục nắm tay nhau, cùng chứng kiến các con trưởng thành và đi qua những năm tháng phía trước.
Sau hơn 20 năm chung sống, Hồng Ngọc cho biết cô vẫn thấy quyết định kết hôn ngày ấy là một lựa chọn đẹp đẽ. Nữ ca sĩ bày tỏ tình yêu dành cho chồng ngày càng sâu đậm, bởi cả hai vẫn luôn đồng hành và vun đắp cho mái ấm gia đình.
Sau hơn 20 năm chung sống, Hồng Ngọc cho biết cô vẫn thấy quyết định kết hôn ngày ấy là một lựa chọn đẹp đẽ. Nữ ca sĩ bày tỏ tình yêu dành cho chồng ngày càng sâu đậm, bởi cả hai vẫn luôn đồng hành và vun đắp cho mái ấm gia đình.
Xem video Mỹ Tâm hát Nhé anh. Nguồn Vietnamnet
Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Hồng Ngọc)
#Hồng Ngọc #Thu Minh #Đoan Trang #tình bạn nghệ sĩ #ca sĩ #ca sĩ Việt

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT