[GALLERY] Honda Civic e:HEV công nghệ S+ Shift ra mắt, giá từ 855 triệu đồng

Honda Civic 2026 phiên bản mới tích hợp công nghệ S+ Shift đã chính thức có mặt tại Philippines, với giá bán 2,08 triệu peso (tương đương 855 triệu đồng).
Honda Civic 2026 phiên bản mới tích hợp công nghệ S+ Shift đã chính thức có mặt tại Philippines, với giá bán 2,08 triệu peso (tương đương 855 triệu đồng).
Hệ thống hồ canxi màu xanh ngọc nhiều tầng, diện tích lên đến 500 m2 vừa được ghi nhận bên trong hang Thắng, thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Động Thiên Hà nằm ẩn mình trong dãy núi đá vôi hình thành cách đây 250 triệu năm, thuộc lòng núi Tướng, phường Tây Hoa Lư (Ninh Bình).
Nguyễn Hoàng Việt bất ngờ công khai loạt ảnh cầu hôn họa sĩ Phan Anh Thư, đánh dấu bước tiến mới trong chuyện tình của cặp đôi.
Nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn lấy cảm hứng từ lá dừa nước, nặng hơn 3.400 tấn, bắt đầu hành trình lai dắt từ Vũng Tàu về Bến Bạch Đằng
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 19/10/2026, Thiên Bình khéo léo, Song Tử đón cơ hội mới, Ma Kết thận trọng tài chính.
Kawasaki đã chính thức hé lộ Z300 2027, đánh dấu sự trở lại của chiếc naked-bike phân khối lớn dành cho người mới kể từ khi bị thay thế bởi Z400 vào năm 2018.
Sau hơn 12 năm có mặt trên thị trường, mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis ở Pakistan vẫn chưa nghỉ hưu mà được nâng cấp nhẹ về ngoại hình để duy trì sức hút.
Royal Enfield Classic 650 Anniversary Edition vừa chính thức ra mắt Ấn Độ sẽ được bán với số lượng giới hạn 625 chiếc trên toàn cầu, chia đều cho 5 châu lục.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Dần chủ động đón cơ hội, Thân gặp quý nhân, Mùi thận trọng tiền bạc và lời nói.
Á hậu Vân Nhi gây chú ý với gương mặt thanh tú, mái tóc đen dài cùng phong cách thời trang nữ tính sau Hoa hậu Việt Nam 2024.
Trong chuyến du lịch mừng sinh nhật tuổi 38 của Đông Nhi, bé Winnie – con gái lớn của nữ ca sĩ và Ông Cao Thắng gây chú ý với bộ ảnh xinh xắn tại Ô Trấn.
Chỉ ít ngày sau màn ra mắt toàn cầu, Hyundai Tucson N Line 2027 với lớp sơn ngoại thất màu đen đã được phát hiện lăn bánh trên đường công cộng tại Hàn Quốc.
Chia sẻ chung hầu hết các công nghệ và trang bị với 2 thành viên F 450 GS và F 450 R, BMW F 450 RR dù được coi là mẫu sportbike rẻ nhất của BMW Motorrad.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 18/10/2026, Thiên Bình có cơ hội tỏa sáng trong các mối quan hệ, còn Song Tử dễ đón tin vui.
Diện áo khoét vai, khoét ngực kết hợp quần ống suông xuống phố, Trúc Anh nhận nhiều lời khen về nhan sắc và vóc dáng thon gọn sau hành trình giảm 25 kg.
MG GT 2026 từ 512 triệu đồng tại Việt Nam sẽ được bán song song với MG5 cũ, với 2 phiên bản có tầm giá kẹp giữa chiếc MG5 Lux cao cấp nhất trước đây.
Porsche Mission S mới không chỉ cam kết tạo ra xe thể thao thuần chất sau thời gian lạc lối bởi ôtô điện, mà còn đóng vai trò như một dải sản phẩm xếp trên 911.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Dần thuận lợi công việc, Thân được hỗ trợ, Mùi thận trọng tài chính và tình cảm.
MG ZS 2026 dù chỉ có duy nhất 1 phiên bản tại Việt Nam, nhưng giá bán cạnh tranh hơn so với các đối thủ cùng phân khúc SUV hạng B, kèm Hybrid và ADAS mới.
Tình trạng ô tô sử dụng đèn LED cường độ lớn trên đường phố Hà Nội khiến người đi đường bị chói mắt, khó quan sát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.