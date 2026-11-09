Ford Territory giảm trực tiếp 58 triệu trong tháng 11/2026 đối cho Titanium, Titanium X và Platinum. Bản tiêu chuẩn Trend được hỗ trợ toàn bộ lệ phí trước bạ.

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Trong tháng 11/2026, Ford Việt Nam tiếp tục duy trì chương trình ưu đãi dành cho Territory trong bối cảnh phân khúc SUV cỡ C cạnh tranh mạnh về giá. Đáng chú ý, mức giảm 58 triệu đồng đã được áp dụng từ tháng 10 và tiếp tục kéo dài sang tháng 11, thay vì một đợt điều chỉnh giá hoàn toàn mới.

Theo Ford Việt Nam, ba phiên bản Territory Titanium, Titanium X và Platinum được giảm trực tiếp 58 triệu đồng, đồng thời tặng nâng cấp logo phát sáng. Sau ưu đãi, Territory Titanium có giá từ 761 triệu đồng, Titanium X còn 817 triệu đồng và Platinum giảm xuống 858 triệu đồng.

Ford Territory tại Việt Nam giảm giá trực tiếp 58 triệu cho ba phiên bản.

Trong khi đó, Ford Territory Trend có giá niêm yết 739 triệu đồng được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, thay vì giảm trực tiếp như ba phiên bản còn lại.

Ngoài ưu đãi giá, Ford còn triển khai chương trình rút thăm may mắn dành cho khách ký hợp đồng mua xe từ ngày 6/11 đến 10h ngày 21/11. Chương trình có tổng cộng 102 giải thưởng bằng vàng, với điều kiện khách hàng hoàn tất thanh toán và xuất hóa đơn chậm nhất ngày 30/11. Dù được giảm trực tiếp hàng chục triệu đồng, chi phí lăn bánh Ford Territory vẫn có sự khác biệt giữa các địa phương do lệ phí trước bạ, phí biển số và các khoản đăng ký liên quan.

Ngoài ưu đãi giá, Ford còn triển khai chương trình rút thăm may mắn dành cho khách ký hợp đồng mua xe từ ngày 6/11 đến 10h ngày 21/11.

Việc Ford Việt Nam tiếp tục duy trì ưu đãi diễn ra khi nhiều đối thủ cũng đang đẩy mạnh cạnh tranh về giá. Trong đó, Mazda CX-5 được một số đại lý chào bán từ khoảng 656 triệu đồng, tạo sức ép không nhỏ lên những mẫu SUV cùng phân khúc. Ngoài Mazda CX-5, Territory còn phải cạnh tranh với Hyundai Tucson, Honda CR-V và các dòng SUV điện như VinFast VF 7. Chính sách ưu đãi vì vậy có thể giúp Ford duy trì sức hút, nhưng hãng chưa công bố nguyên nhân cụ thể của việc kéo dài chương trình giảm giá.

Ford Territory hiện được lắp ráp trong nước với bốn phiên bản Trend, Titanium, Titanium X và Platinum. Mẫu SUV cỡ C sở hữu thiết kế hiện đại, lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn LED và những đường nét hướng đến nhóm khách hàng gia đình.

Cả bốn phiên bản Territory đều sử dụng động cơ EcoBoost 1,5 lít tăng áp, sản sinh công suất 160 PS và mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước.

Về khả năng vận hành, ở cả bốn phiên bản Territory đều sử dụng động cơ EcoBoost 1,5 lít tăng áp, sản sinh công suất 160 PS và mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp hộp số tự động 7 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước.

Theo khảo sát người tiêu dùng và cả giới chuyên môn, Territory không phải là lựa chọn dành cho những người tìm kiếm cảm xúc lái sắc sảo hay bản sắc việt dã cơ bắp vốn gắn liền với thương hiệu Ford khi mà mẫu xe được thiết kế theo thiên hướng mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu khi đi phố, đổi lại là độ trễ chân ga nhất định khi cần bứt tốc gấp trên cao tốc hoặc thực hiện các pha vượt dứt khoát.