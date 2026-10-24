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Elon Musk nói 50% khả năng thế giới là mô phỏng

Elon Musk cho rằng con người có 50% khả năng đang sống trong thế giới mô phỏng, đồng thời chỉ trích Sam Altman và cảnh báo rủi ro từ siêu trí tuệ AI.

Thiên Trang (th)

Elon Musk tiếp tục gây chú ý khi đưa ra nhận định con người có thể đang sống trong một chương trình mô phỏng do nền văn minh tiên tiến tạo ra. Trong cuộc trò chuyện với nhà viết tiểu sử Walter Isaacson trên podcast The Builders, phát hành ngày 20/10, tỷ phú công nghệ ước tính khả năng này ở mức 50%. Cuộc phỏng vấn cũng đề cập đến tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI), nguy cơ từ những hệ thống vượt xa trí thông minh con người và mối quan hệ căng thẳng giữa Musk với CEO OpenAI Sam Altman.

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Elon Musk trao đổi với Walter Isaacson về giả thuyết thế giới mô phỏng và tương lai của trí tuệ nhân tạo. (Ảnh: Thanh niên Việt)

Theo Musk, nếu thế giới thực sự là một mô phỏng, những kịch bản thiếu hấp dẫn có thể bị người vận hành dừng lại. Việc nhân loại vẫn tiếp tục tồn tại được ông diễn giải như dấu hiệu cho thấy câu chuyện đang diễn ra đủ thú vị để duy trì. “Điều quan trọng nhất thực sự là đừng trở nên nhàm chán”, Musk nói. Khi được hỏi về xác suất của giả thuyết này, ông kể rằng một nhà vật lý từng đưa ra khả năng 0%, trong khi một nhà khoa học máy tính chọn 100%. Musk cho biết ông nghiêng về con số 50%, nhưng không đưa ra cơ sở khoa học cụ thể cho ước tính. Năm 2016, ông từng nhận định khả năng con người đang sống trong thực tại nguyên bản là cực kỳ thấp.

Chuyển sang lĩnh vực AI, Musk đề xuất các phòng thí nghiệm hàng đầu thiết lập cơ chế phối hợp kiểm tra chéo mô hình trước khi phát hành. Theo ý tưởng của ông, những công ty cạnh tranh trực tiếp có thể được tiếp cận hệ thống của nhau trong khoảng một tuần để tìm lỗ hổng và phát hiện hành vi nguy hiểm. Chẳng hạn, nếu mô hình có thể cung cấp hướng dẫn chế tạo vũ khí hạt nhân, nhóm phát triển sẽ có thêm thời gian xử lý vấn đề trước khi sản phẩm đến tay người dùng. Musk cho rằng sự giám sát từ đối thủ có thể giúp các công ty phát hiện những rủi ro mà đội ngũ nội bộ bỏ sót.

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Musk đề xuất các công ty AI kiểm tra chéo mô hình của đối thủ để phát hiện sớm những rủi ro trước khi phát hành. (Ảnh: simulacrumai)

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông có thể trao đổi đề xuất này với Sam Altman hay không, Musk đáp rằng đối thủ cũ “gian dối đến mức khó tin”. Ông không đưa ra bằng chứng hay giải thích thêm cho lời chỉ trích. Phát biểu cho thấy căng thẳng giữa hai nhân vật vẫn tiếp diễn sau khi Musk rời OpenAI và thành lập xAI, doanh nghiệp cạnh tranh trực tiếp trong ngành AI. Trong khi đó, Musk cho biết ông có thể thảo luận ý tưởng kiểm tra chéo với Anthropic, đồng thời đánh giá tích cực những nhân viên công ty mà ông từng gặp.

Bên cạnh những tranh luận về thế giới mô phỏng, Musk dự đoán siêu trí tuệ kỹ thuật số có thể giúp sản lượng hàng hóa và dịch vụ toàn cầu tăng 20-30%, tương đương gần 30.000 tỷ USD mỗi năm. Dù vậy, ông cảnh báo khi AI trở nên thông minh hơn con người hàng nghìn hoặc hàng triệu lần, việc kiểm soát hệ thống có thể trở nên khó khăn. Theo Musk, AI siêu thông minh không nhất thiết muốn thống trị nhân loại, nhưng cũng có thể không quan tâm đến lợi ích của con người. Những nhận định này tiếp tục làm nổi bật câu hỏi về cách phát triển và kiểm soát công nghệ AI trong tương lai.

Mời quý độc giả xem thêm video: AI ngốn điện kinh hoàng, giới nhà giàu nắm 20.000 tỷ USD đứng ngồi không yên vì lạm phát.
#Elon Musk #thế giới mô phỏng #AI #siêu trí tuệ #Sam Altman #công nghệ AI

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