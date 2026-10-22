[e-Magazine] Sở thích đặc biệt của nữ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

Tháng 10/2025, bà Takaichi Sanae (sinh năm 1961) đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, bà Takaichi luôn bận rộn với công việc từ sáng sớm đến đêm muộn. Dù vậy, bà vẫn có những cách riêng để tìm thấy niềm vui giữa lịch trình dày đặc.

Phía sau hình ảnh nữ chính khách Nhật Bản gắn liền với những cuộc họp về các vấn đề quan trọng của đất nước là một người hâm mộ nhạc rock lâu năm, đặc biệt là hard rock và heavy metal.

Theo hãng AP, bà Takaichi bắt đầu nghe nhạc của ban nhạc rock Anh huyền thoại Deep Purple từ khi còn học tiểu học. Album Machine Head, phát hành năm 1972, với những ca khúc nổi tiếng như Smoke on the Water và Highway Star, là một phần trong ký ức âm nhạc thời trẻ của bà.

Sở thích ấy không dừng lại ở việc nghe nhạc. Khi học trung học, bà chơi keyboard trong một ban nhạc chuyên trình diễn lại các ca khúc của Deep Purple. Sau đó, khi theo học tại Đại học Kobe, bà chuyển sang chơi trống.

Bà cũng yêu thích những ban nhạc heavy metal nổi tiếng khác như Black Sabbath và Iron Maiden. Trong một cuộc trò chuyện về âm nhạc được báo chí Nhật Bản đưa tin, bà từng nhắc đến các nghệ sĩ và ban nhạc đã gắn bó với mình qua nhiều năm.

Chơi trống cũng trở thành một liệu pháp tinh thần giúp nữ Thủ tướng Nhật Bản giải tỏa áp lực.

"Mỗi khi cảm thấy căng thẳng hay mệt mỏi sau một ngày làm việc dài, việc ngồi vào bộ trống điện tử ở nhà và gõ theo nhịp điệu của các bản nhạc rock yêu thích giúp tôi lấy lại năng lượng. 'Burn' là một trong những bài hát yêu thích của tôi, giúp tôi thư giãn đầu óc", bà Takaichi từng chia sẻ.

Ngày 10/4/2026 có lẽ là một dịp đặc biệt đối với Thủ tướng Takaichi khi các thành viên ban nhạc Deep Purple đến thăm văn phòng của bà tại Tokyo.

Theo AP, bà đã đón tiếp ban nhạc với niềm vui thấy rõ, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho những nghệ sĩ đã đóng góp vào lịch sử nhạc rock.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ là khi bà tặng tay trống Ian Paice một bộ dùi trống sản xuất tại Nhật Bản, có chữ ký của chính mình. Paice nhắc đến việc cả hai đều chơi trống, nói với nữ Thủ tướng Nhật Bản rằng họ là "những người bạn cùng chung niềm đam mê".

Bà Takaichi cũng kết hợp cuộc gặp với thông điệp về giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản và Anh, nhấn mạnh vai trò của các sản phẩm văn hóa trong chiến lược phát triển của đất nước.

Ngày 13/1/2026, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã khép lại hội nghị thượng đỉnh tại Nara (Nhật Bản) bằng một màn chơi nhạc bất ngờ: Hai nhà lãnh đạo cùng đánh trống theo một số bản hit của nhạc pop Hàn Quốc như Dynamite của BTS,...

Nếu Thủ tướng Takaichi thể hiện sự thuần thục của một tay trống từng chơi trong ban nhạc thời đại học, thì Tổng thống Lee Jae Myung lại gây bất ngờ theo cách khác.

Trong video ghi lại màn trình diễn được đăng tải, Thủ tướng Takaichi nói bà chỉ mất khoảng vài phút để hướng dẫn ông Lee chơi nhạc cụ, đồng thời khen ngợi kỹ năng chơi trống mới học của nhà lãnh đạo Hàn Quốc.

"Ngài Tổng thống chỉ mất khoảng vài phút để học đánh trống", bà Takaichi nói.

Buổi giao lưu âm nhạc bất ngờ này là do bà Takaichi chuẩn bị. Thủ tướng Nhật Bản cho biết trong lần hai người gặp nhau tại Hội nghị cấp cao APEC ở Hàn Quốc năm 2025, Tổng thống Hàn Quốc từng nói rằng chơi trống là "ước mơ của ông".

"Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ niềm vui khi có thể thực hiện giấc mơ từ khi còn nhỏ của mình", trích bài đăng của bà Takaichi.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc mô tả khoảnh khắc đó như một minh chứng cho sự ăn ý và mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa hai nhà lãnh đạo Nhật - Hàn.

“Giống như cách chúng ta tôn trọng sự khác biệt, tôi hy vọng rằng Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa", Tổng thống Hàn Quốc nói.

“Để phát triển quan hệ Nhật Bản - Hàn Quốc theo hướng tiến bộ và ổn định, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ giữa hai Chính phủ", Thủ tướng Takaichi khi đó nhấn mạnh.