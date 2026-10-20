Đồng Nai tăng cường phòng chống dịch não mô cầu sau ca tử vong tại TP.HCM

Chống dịch bệnh do não mô cầu lây lan, Đồng Nai đẩy mạnh tuyên truyền, tiêm vắc xin và các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ cộng đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồng Nai chỉ ghi nhận 2 ca mắc (tháng 4 tại xã Tà Lài và tháng 6 tại xã Trảng Bom). So với 9 ca mắc và 1 ca tử vong của năm 2025, số ca bệnh tại Đồng Nai năm nay đã giảm đáng kể.

Ngay sau khi khu vực giáp ranh là TP.HCM phát hiện ổ dịch tại một trường THCS khiến 4 học sinh mắc não mô cầu nhóm B, trong đó có 1 trường hợp đã tử vong, ngành y tế Đồng Nai đang gấp rút siết chặt giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh do não mô cầu xâm nhập.

Người dân tiêm vắc xin phòng cúm mùa tại CDC Đồng Nai. Ảnh: CDC Đồng Nai

Trước nguy cơ lây lan, CDC Đồng Nai đề nghị các địa phương, nhà trường và doanh nghiệp tăng cường tuyên truyền. Cơ quan y tế khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp phòng bệnh: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho, hắt hơi; giữ nhà cửa, lớp học thoáng mát; lau dọn bề mặt tiếp xúc; không dùng chung đồ cá nhân và hạn chế tiếp xúc gần với người có biểu hiện nghi ngờ.

CDC Đồng Nai khuyến cáo người dân đến các cơ sở tiêm chủng để được khám sàng lọc, tư vấn lựa chọn vaccine và lịch tiêm phù hợp với độ tuổi, tiền sử tiêm chủng cũng như nguy cơ phơi nhiễm.

Cùng với công tác tuyên truyền, CDC Đồng Nai tiếp tục phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh và chính quyền địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh; điều tra, quản lý người tiếp xúc và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch theo quy định.

Ngành y tế cũng chú trọng cập nhật, hướng dẫn chuyên môn kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch, hạn chế nguy cơ lây lan và bảo vệ sức khỏe người dân.