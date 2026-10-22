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Xã hội

Đóng đường cục bộ để xử lý nguy cơ đá rơi trên đèo Khánh Lê

Đèo Khánh Lê trên quốc lộ 27C tạm dừng giao thông từng đợt để xử lý nguy cơ đá rơi, gia cố vách núi. Ô tô hiện bị cấm qua đèo từ 18h đến 5h sáng hôm sau.

Theo Thái Bình/VOV-Tây Nguyên

Ngày 22/10, đơn vị thi công tạm dừng giao thông từng đợt tại đèo Khánh Lê, trên quốc lộ 27C, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, để dọn đất, đá và gia cố vách núi, phòng ngừa đá rơi xuống đường. Đây là hoạt động thi công theo kế hoạch, không phải xuất hiện điểm sạt lở mới như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Tại khu vực chân đèo Khánh Lê, thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Lâm Đồng, nhiều phương tiện phải dừng chờ, sau đó lần lượt di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

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Các phương tiện dừng, chờ để di chuyển qua khu vực thi công.

Nhà thầu đang xử lý mái núi, khoan neo và phủ lưới gia cố những vị trí có nguy cơ đất, đá rơi xuống mặt đường. Việc thi công được thực hiện theo từng đợt, kết hợp thu dọn hiện trường để tổ chức cho phương tiện lưu thông.

Công trình sửa chữa quốc lộ 27C tập trung gia cố các vị trí xung yếu trên đèo Khánh Lê, trong đó có những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

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Đơn vị thi công gia cố sườn ta luy để chống sạt lở.

Sở Xây dựng Khánh Hòa đang đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ, đồng thời yêu cầu tổ chức thi công phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông.

Đèo Khánh Lê là tuyến đường kết nối 2 trung tâm du lịch lớn là Nha Trang với Đà Lạt, có địa hình đèo dốc, nhiều khúc cua, một bên là vách núi cao, bên kia là vực sâu. Sau các đợt mưa lớn, đất đá trên tuyến có nguy cơ sạt trượt, gây mất an toàn giao thông.

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Đèo Khánh Lê nối 2 tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng có nhiều đoạn quanh co.

Hiện ô tô vẫn bị cấm lưu thông qua đèo Khánh Lê từ 18h đến 5h sáng hôm sau. Người dân và du khách di chuyển giữa Nha Trang và Đà Lạt cần chủ động thời gian, theo dõi thông báo phân luồng và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

#đèo Khánh Lê #giao thông #sạt lở #Khánh Hòa #Lâm Đồng #gia cố vách núi

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