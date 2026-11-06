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Số hóa - Xe

Dòng điện thoại Moto One đang chuẩn bị trở lại thị trường

Một thiết bị Moto One mới vừa được chứng nhận tại Tổ chức Liên minh Năng lượng Không dây (Wireless Power Consortium) cho thấy một nổ lực âm thầm của Motorola.

Tuệ Minh

Trong khi mọi sự chú ý hiện đang đổ dồn vào Signature 27, Motorola lại chuẩn bị trình làng một thiết bị mới. Hãng đang phát triển một mẫu điện thoại có tên Moto One, dự kiến sẽ là thành viên mới đầu tiên của dòng One kể từ năm 2019.

Thiết bị này vừa xuất hiện trên một cơ sở dữ liệu chứng nhận, hé lộ một số thông tin về mẫu smartphone tiếp theo của Motorola.

Một hồ sơ trên cơ sở dữ liệu của Wireless Power Consortium cho thấy dữ liệu về một chiếc Moto One. Hồ sơ này bao gồm hình ảnh về chiếc điện thoại sắp ra mắt của Motorola, đồng thời xác nhận Moto One hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2 với cấu hình năng lượng mở rộng.

Theo phát hiện của trang Notebookcheck, Moto One đã được ghi nhận trên cơ sở dữ liệu của Wireless Power Consortium. Hồ sơ này đi kèm hình ảnh thiết bị, cho thấy rõ mặt trước, mặt sau, các cạnh bên, phía trên và phía dưới. Về thiết kế, Moto One có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với mẫu Motorola Edge 2025.

Danh sách này cũng xác nhận Moto One sẽ hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2. Tuy nhiên, máy chỉ hỗ trợ cấu hình năng lượng mở rộng (EPP), chứ không hỗ trợ cấu hình năng lượng từ tính (MPP).

Điều này đồng nghĩa bạn vẫn có thể sạc không dây cho điện thoại, nhưng nếu muốn sử dụng với các phụ kiện từ tính, bạn sẽ cần lắp thêm ốp lưng từ tính.

Hiện tại, Motorola vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào về Moto One. Do đó, chưa có chi tiết về giá bán cũng như thời điểm ra mắt. Thậm chí, các thị trường mà Motorola dự định phân phối sản phẩm cũng chưa được tiết lộ.

Dựa trên những thông tin hiện có, nhiều khả năng đây sẽ là một mẫu điện thoại tầm trung cao cấp thay vì thiết bị thuộc phân khúc flagship. Với việc đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu chứng nhận, ngày ra mắt của Moto One có thể sẽ không còn xa.

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Moto Fusion+ ra mắt năm 2020 với camera thò thụt là chiếc máy toàn diện và thành công nhất về doanh số, để lại nhiều ấn tượng trong mắt người dùng.

Dòng Motorola One (hoặc Moto One) là một dòng điện thoại thông minh tầm trung do hãng Motorola (thuộc Lenovo) phát triển, nổi bật với việc tập trung vào trải nghiệm phần mềm thuần Google (nhiều máy chạy chương trình Android One gốc hoặc giao diện gần như nguyên bản) và các tính năng camera, màn hình hoặc pin đặc thù.

Năm 2018, Motorola ra mắt thế hệ đầu tiên gồm Motorola One (chip Snapdragon 625) và Motorola One Power (sở hữu viên pin lớn 5.000 mAh), chạy Android One với cam kết cập nhật phần mềm nhanh chóng.

Motorola nhanh chóng biến dòng One thành nền tảng thử nghiệm với nhiều mẫu máy tập trung vào các tính năng riêng biệt trong năm 2019. Năm đó, hãng ra mắt 5 mẫu thuộc dòng này với những đặc điểm khác nhau về camera.

Sau năm 2021, Motorola dần khai tử thương hiệu "One" để hợp nhất các tính năng và ngôn ngữ thiết kế vào hai dòng chủ lực là Moto G và Motorola Edge.

Video: Nhìn lại Moto One Fusion Plus - Mẫu smartphone ấn tượng nhất của dòng Moto One ra đời 6 năm trước.
Android Authority/Notebookcheck
#Motorola #Moto One #Điện thoại thông minh #Sạc không dây Qi2 #Dòng Motorola One #Dòng điện thoại Moto One

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