Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Disney đưa AI Adobe vào công viên, phim ảnh và thể thao

AI phục vụ sáng tạo nội dung, trong đó có những mô hình được tùy chỉnh theo nhân vật, bối cảnh và phong cách hình ảnh thuộc sở hữu trí tuệ của Disney.

Tuệ Minh

Disney đang tiến thêm một bước trong việc đưa trí tuệ nhân tạo vào quy trình sản xuất nội dung khi công bố hợp tác chiến lược nhiều năm với Adobe.

Điểm đáng chú ý là hai bên không chỉ tích hợp các công cụ AI có sẵn, mà còn cùng phát triển những mô hình tạo sinh riêng dựa trên kho tài sản trí tuệ đồ sộ của Disney.

k-zoi4sjpzmjesfyftyyp35o0knz-3bvvizx8shmjvu0sk4e25i8pofuxswra2uzq2au4yzoty2zfnfrn2lhxy8un2f1-qumwu2k5-umaqma8unc503tu-mrfyuu2mn5pfrrimvep0eqxqt4xkhwld-ag2c7a8wabpd-y3mx-vurb7zroriewysqee7nagnw.jpg
Adobe sẽ tiếp cận thế giới nhân vật Disney để sáng tạo nội dung bằng AI.

Theo công bố ngày 9/11, Adobe sẽ cung cấp cho Disney quyền tiếp cận sớm các công nghệ sáng tạo và truyền thông mới nhất, bao gồm Firefly, Firefly Foundry, Premiere và Photoshop, cùng đội ngũ kỹ thuật, nghiên cứu chuyên trách.

Hai bên hướng tới xây dựng các mô hình AI tùy chỉnh, có khả năng nhận biết đặc điểm nhân vật, môi trường và phong cách hình ảnh của từng thương hiệu Disney.

AI được huấn luyện theo thế giới sáng tạo của Disney

Một trong những công nghệ trọng tâm là Adobe Firefly Foundry. Khác với công cụ tạo ảnh phổ thông, các mô hình riêng được thiết kế để tạo ra sản phẩm phù hợp với những yêu cầu cụ thể của Disney, từ đặc điểm nhân vật đến bối cảnh và ngôn ngữ hình ảnh của từng thương hiệu.

reoifjzlesp9vk9guvtpewfbu-loaczmlh0-6wks-uq7hzcopn9bjv6gnmgzwbhnitwv7bmr2ozn24qc4p4rjfj73bfozoyzwgw8b40e-tin3iqdkistd0xad8acdsnctav4dzqtvj71xdghrrec9q3zxpkdle5wsucuqsjxxadgpudr28lutsg-po8fvt0m.jpg
Quy trình biến phác thảo thành hình ảnh ý tưởng.

Disney kỳ vọng các kết quả tạo ra có thể sử dụng an toàn về mặt thương mại và đáp ứng yêu cầu sản xuất chuyên nghiệp. Điều này đặc biệt quan trọng với một tập đoàn sở hữu nhiều nhân vật và thương hiệu nổi tiếng, nơi sai lệch về diện mạo, phong cách hoặc quyền sử dụng hình ảnh có thể gây ra vấn đề lớn.

Walt Disney Imagineering, bộ phận nghiên cứu và phát triển các công viên chủ đề, đã bắt đầu ứng dụng Firefly Foundry. Một mô hình có thể chuyển bản phác thảo bằng tay thành hình ảnh ý tưởng 2D hoàn chỉnh; mô hình khác tạo tài sản hình ảnh phù hợp với phong cách và thương hiệu cụ thể.

Từ công viên giải trí đến truyền hình thể thao

Hợp tác còn mở rộng tới StudioLAB của Walt Disney Studios và trung tâm đổi mới ESPN Edge. Các nhóm sẽ thử nghiệm cách AI hỗ trợ quy trình sản xuất, khai thác kho tư liệu thể thao và tạo thêm hình thức tương tác với người hâm mộ.

Thỏa thuận cho thấy các tập đoàn sở hữu kho nội dung lớn đang tìm cách khai thác AI theo hướng kiểm soát chặt hơn, thay vì chỉ dựa vào các mô hình tạo sinh đại trà. Việc tùy chỉnh mô hình theo tài sản trí tuệ riêng có thể giúp doanh nghiệp giữ tính nhất quán thương hiệu, đồng thời rút ngắn thời gian phát triển ý tưởng.

Tuy nhiên, hợp tác này cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa hỗ trợ sáng tạo và thay thế lao động sáng tạo. Disney và Adobe nhấn mạnh định hướng lấy con người làm trung tâm, nhưng hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào cách các công cụ được đưa vào quy trình sản xuất và vai trò cuối cùng của nghệ sĩ, nhà thiết kế.

Video: Đoạn credit logo của Walt Disney mới toanh được tạo bằng AI của Adobe.
Adobe/Disney News Room
#Disney #Adobe #Trí tuệ nhân tạo tạo sinh #Sở hữu trí tuệ #Sáng tạo nội dung #Disney đưa AI Adobe vào công viên

Bài liên quan

Số hóa - Xe

AI tạo sinh đang tiêu tốn nguồn nước sạch khổng lồ

Đằng sau mỗi bước tiến của AI là áp lực tài nguyên càng lớn. Các trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng nước khổng lồ, làm dấy lên lo ngại về nguồn nước sinh hoạt.

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang kéo theo một hệ lụy ít được chú ý là lượng nước cần thiết để vận hành các trung tâm dữ liệu. Từ khi ChatGPT ra mắt cuối năm 2022, các mô hình AI liên tục được nâng cấp, đòi hỏi năng lực tính toán ngày càng lớn. Một nghiên cứu được công bố vào tháng 4/2023 của Đại học California ước tính quá trình huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn cho phiên bản ChatGPT đầu tiên tiêu tốn khoảng 700.000 lít nước. Tuy nhiên, con số này phản ánh giai đoạn huấn luyện, không phải lượng nước tiêu thụ cho từng câu lệnh của người dùng.

nu-3145.png
Các trung tâm dữ liệu phục vụ AI cần hệ thống làm mát để duy trì hoạt động của máy chủ công suất cao.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Gemini cho phép người dùng tắt watermark trong ảnh, video tạo sinh

Google ra mắt tùy chọn cho phép người dùng chủ động bật tắt watermark (hình mờ, dấu bản quyền) trên các nội dung ảnh, video, âm nhạc do Gemini tạo ra.

Trước đây, mọi tác phẩm tạo ra bằng Gemini đều mặc định được gắn watermark đánh dấu bản quyền AI. Tuy nhiên, sau khi ghi nhận ý kiến từ cộng đồng người dùng, Google quyết định cập nhật tính năng kiểm soát, cho phép linh hoạt ẩn chi tiết này.

884b51bc70150922236c466de3c630ab.jpg
Watermark hình logo Gemini có thể được tùy chọn bỏ khỏi ảnh tạo sinh.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

AI tạo ra phiên bản mã nguồn mở của Adobe Photoshop và Premere

Một người đã dùng trí tuệ nhân tạo code ra các phiên bản "mã nguồn mở, môi trường sạch" của Adobe Photoshop và Premier và loạt ứng dụng khác bằng ngôn ngữ Rust.

Như một minh chứng thú vị cho sức mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) và những thách thức pháp lý tiềm tàng, Claude Code và các tác nhân AI đã tạo ra các phiên bản " mã nguồn mở, được lập trình lại hoàn toàn mới " của Adobe Photoshop, Adobe Premier và Adobe Lightroom.

Sử dụng Claude Opus 5.5 và ngôn ngữ lập trình Rust, người tạo ra các ứng dụng này, Brandon Thomas đến từ Atlanta, cho biết anh đã tái tạo lại Photoshop, Illustrator, Premiere, Lightroom, Acrobat Pro, After Effects và InDesign, và cho phép sử dụng chúng miễn phí.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới