Disney đưa AI Adobe vào công viên, phim ảnh và thể thao

AI phục vụ sáng tạo nội dung, trong đó có những mô hình được tùy chỉnh theo nhân vật, bối cảnh và phong cách hình ảnh thuộc sở hữu trí tuệ của Disney.

Disney đang tiến thêm một bước trong việc đưa trí tuệ nhân tạo vào quy trình sản xuất nội dung khi công bố hợp tác chiến lược nhiều năm với Adobe.

Điểm đáng chú ý là hai bên không chỉ tích hợp các công cụ AI có sẵn, mà còn cùng phát triển những mô hình tạo sinh riêng dựa trên kho tài sản trí tuệ đồ sộ của Disney.

Adobe sẽ tiếp cận thế giới nhân vật Disney để sáng tạo nội dung bằng AI.

Theo công bố ngày 9/11, Adobe sẽ cung cấp cho Disney quyền tiếp cận sớm các công nghệ sáng tạo và truyền thông mới nhất, bao gồm Firefly, Firefly Foundry, Premiere và Photoshop, cùng đội ngũ kỹ thuật, nghiên cứu chuyên trách.

Hai bên hướng tới xây dựng các mô hình AI tùy chỉnh, có khả năng nhận biết đặc điểm nhân vật, môi trường và phong cách hình ảnh của từng thương hiệu Disney.

AI được huấn luyện theo thế giới sáng tạo của Disney

Một trong những công nghệ trọng tâm là Adobe Firefly Foundry. Khác với công cụ tạo ảnh phổ thông, các mô hình riêng được thiết kế để tạo ra sản phẩm phù hợp với những yêu cầu cụ thể của Disney, từ đặc điểm nhân vật đến bối cảnh và ngôn ngữ hình ảnh của từng thương hiệu.

Quy trình biến phác thảo thành hình ảnh ý tưởng.

Disney kỳ vọng các kết quả tạo ra có thể sử dụng an toàn về mặt thương mại và đáp ứng yêu cầu sản xuất chuyên nghiệp. Điều này đặc biệt quan trọng với một tập đoàn sở hữu nhiều nhân vật và thương hiệu nổi tiếng, nơi sai lệch về diện mạo, phong cách hoặc quyền sử dụng hình ảnh có thể gây ra vấn đề lớn.

Walt Disney Imagineering, bộ phận nghiên cứu và phát triển các công viên chủ đề, đã bắt đầu ứng dụng Firefly Foundry. Một mô hình có thể chuyển bản phác thảo bằng tay thành hình ảnh ý tưởng 2D hoàn chỉnh; mô hình khác tạo tài sản hình ảnh phù hợp với phong cách và thương hiệu cụ thể.

Từ công viên giải trí đến truyền hình thể thao

Hợp tác còn mở rộng tới StudioLAB của Walt Disney Studios và trung tâm đổi mới ESPN Edge. Các nhóm sẽ thử nghiệm cách AI hỗ trợ quy trình sản xuất, khai thác kho tư liệu thể thao và tạo thêm hình thức tương tác với người hâm mộ.

Thỏa thuận cho thấy các tập đoàn sở hữu kho nội dung lớn đang tìm cách khai thác AI theo hướng kiểm soát chặt hơn, thay vì chỉ dựa vào các mô hình tạo sinh đại trà. Việc tùy chỉnh mô hình theo tài sản trí tuệ riêng có thể giúp doanh nghiệp giữ tính nhất quán thương hiệu, đồng thời rút ngắn thời gian phát triển ý tưởng.

Tuy nhiên, hợp tác này cũng đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa hỗ trợ sáng tạo và thay thế lao động sáng tạo. Disney và Adobe nhấn mạnh định hướng lấy con người làm trung tâm, nhưng hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào cách các công cụ được đưa vào quy trình sản xuất và vai trò cuối cùng của nghệ sĩ, nhà thiết kế.