Danh tính 2 thanh niên cầm kiếm cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa

Hai thanh niên cầm hung khí cố thủ trên mái nhà vào trưa ngày 26/10 là hai bị can trong vụ mua bán trái phép chất ma tuý.

Chiều 27/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hai người đàn ông cầm hung khí cố thủ trên nóc nhà tại xã Hà Long vào trưa 26/10 là Nguyễn Đình Cường (33 tuổi) và Bùi Văn Quyền (32 tuổi), cùng trú tại TP Hải Phòng. Cả hai là bị can trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy do Công an TP Hải Phòng thụ lý điều tra.

Đối tượng Bùi Văn Quyền (áo xanh) và Nguyễn Văn Cường (áo trắng). (ảnh Công an Thanh Hóa)

Hai bị can dùng hung khí chống trả lực lượng công an

Theo thông tin ban đầu, sáng 26/10, sau khi tiếp nhận đề nghị phối hợp xác minh từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai lực lượng truy tìm Cường và Quyền.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện hai người đang lẩn trốn tại căn nhà 2 tầng ở thôn Gia Miêu, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa. Căn nhà này do Lang Thị My (22 tuổi, trú thôn Thuận Hòa, xã Thạch Lập, tỉnh Thanh Hóa) thuê để ở từ giữa tháng 10/2026 và đã đăng ký cư trú theo quy định.

Khoảng 12h15 cùng ngày, khi công an đến làm việc, Cường và Quyền đang trốn trên tầng 2 đã trèo lên mái tầng thượng nhằm lẩn tránh. Khi bị phát hiện, cả hai không chấp hành yêu cầu xuống làm việc mà sử dụng bình xịt hơi cay, kiếm, mảnh kính và gạch vụn chống trả lực lượng chức năng, tiếp tục cố thủ trên cao.

Trước tình hình phức tạp, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, Công an xã Hà Long cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức bao vây, phong tỏa khu vực.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, các lực lượng kiên trì vận động, thuyết phục hai người bỏ vũ khí và chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng.

Sau 9h cố thủ, hai người xin đầu thú

Trong quá trình vây ráp, Cường và Quyền nhiều lần la hét, đe dọa tự sát. Trước diễn biến căng thẳng, lực lượng công an vừa triển khai các phương án bảo đảm an toàn, vừa kiên trì vận động, thuyết phục.

Đến hơn 21h cùng ngày, sau khoảng 9 giờ cố thủ trên mái nhà, Cường và Quyền đã hạ vũ khí, xin đầu thú.

Tại cơ quan công an, bước đầu Cường và Quyền khai nhận đã mua ma túy từ TP Hải Phòng rồi đến nhà trọ tại Thanh Hóa vào tối 25/10. Sáng hôm sau, cả hai cùng người phụ nữ thuê nhà tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện, cơ quan Công an đã thu giữ các vật chứng liên quan. Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.