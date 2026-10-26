Vây bắt hai người nghi liên quan đến ma túy cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an được huy động bao vây một căn nhà 2 tầng tại xã Hà Long (Thanh Hóa) để truy bắt nhóm người nghi liên quan đến ma túy.

Chiều 26/10, lãnh đạo UBND xã Hà Long (Thanh Hóa) cho biết, lực lượng công an đang phối hợp truy bắt các đối tượng nghi liên quan đến ma túy cố thủ trên mái một căn nhà 2 tầng tại thôn Gia Miêu.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, UBND xã Hà Long nhận được thông tin phối hợp từ Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt một nhóm đối tượng từ Hải Phòng trốn đến địa bàn xã.

Đối tượng cầm hung khí cố thủ trên mái nhà. (Ảnh: Báo vietnamnet)

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa cùng Công an xã Hà Long đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng, phối hợp với Công an TP Hải Phòng tổ chức bao vây căn nhà nói trên.

Ghi nhận tại hiện trường, hai người đàn ông đang cố thủ trên mái nhà, mang theo hung khí như gậy gỗ và kiếm. Khu vực xung quanh căn nhà được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khống chế, bắt giữ các nghi phạm.

Vụ việc thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Hàng trăm người đã tập trung gần hiện trường theo dõi diễn biến truy bắt, khiến công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực được chú trọng.

Theo người dân, khoảng 10 ngày trước, có 3 người từ địa phương khác đến thuê căn nhà này. Đến trưa 26/10, lực lượng chức năng tiến hành truy bắt nhóm người nói trên.

Cảnh sát bao vây khu vực căn nhà nơi 2 nghi phạm cố thủ. (Ảnh: Báo vietnamnet)

Thông tin thêm về diễn biến vụ việc, lãnh đạo địa phương cho biết đến cuối giờ chiều cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ. Hai người đàn ông còn lại vẫn cố thủ trên mái nhà.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý. Các thông tin về danh tính những người liên quan và diễn biến tiếp theo sẽ được cập nhật khi có thông tin chính thức.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: 24 đối tượng dương tính với ma túy tại cơ sở karaoke: