Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Vây bắt hai người nghi liên quan đến ma túy cố thủ trên mái nhà ở Thanh Hóa

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an được huy động bao vây một căn nhà 2 tầng tại xã Hà Long (Thanh Hóa) để truy bắt nhóm người nghi liên quan đến ma túy.

Thanh Hà

Chiều 26/10, lãnh đạo UBND xã Hà Long (Thanh Hóa) cho biết, lực lượng công an đang phối hợp truy bắt các đối tượng nghi liên quan đến ma túy cố thủ trên mái một căn nhà 2 tầng tại thôn Gia Miêu.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, UBND xã Hà Long nhận được thông tin phối hợp từ Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt một nhóm đối tượng từ Hải Phòng trốn đến địa bàn xã.

w-1793008573585-1912643495789870447-g4376276773935197023-105ec4b7fc35c8b07dcf673d1d87c30f.jpg
Đối tượng cầm hung khí cố thủ trên mái nhà. (Ảnh: Báo vietnamnet)

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa cùng Công an xã Hà Long đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng, phối hợp với Công an TP Hải Phòng tổ chức bao vây căn nhà nói trên.

Ghi nhận tại hiện trường, hai người đàn ông đang cố thủ trên mái nhà, mang theo hung khí như gậy gỗ và kiếm. Khu vực xung quanh căn nhà được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác khống chế, bắt giữ các nghi phạm.

Vụ việc thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Hàng trăm người đã tập trung gần hiện trường theo dõi diễn biến truy bắt, khiến công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực được chú trọng.

Theo người dân, khoảng 10 ngày trước, có 3 người từ địa phương khác đến thuê căn nhà này. Đến trưa 26/10, lực lượng chức năng tiến hành truy bắt nhóm người nói trên.

w-1793008573629-1912643495789870447-g4376276773935197023-b03fa2beecb94d32dd7d3abd0c1141dc.jpg
Cảnh sát bao vây khu vực căn nhà nơi 2 nghi phạm cố thủ. (Ảnh: Báo vietnamnet)

Thông tin thêm về diễn biến vụ việc, lãnh đạo địa phương cho biết đến cuối giờ chiều cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ một phụ nữ. Hai người đàn ông còn lại vẫn cố thủ trên mái nhà.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý. Các thông tin về danh tính những người liên quan và diễn biến tiếp theo sẽ được cập nhật khi có thông tin chính thức.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: 24 đối tượng dương tính với ma túy tại cơ sở karaoke:

(Nguồn: THĐT)
#Thanh Hóa #ma túy #vây bắt #công an #cảnh sát #mái nhà

Bài liên quan

Xã hội

Công an TP HCM triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Đường dây mua bán ma túy hoạt động liên tỉnh vừa bị Công an TP HCM triệt phá, bắt giữ 151 đối tượng cùng tang vật 176 kg cần sa...

Ngày 22/10, Công an TP HCM cho biết, đơn vị đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh do Trần Huy Long cầm đầu.

anh.jpg
Công an TP HCM đã tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh.
Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 6 đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy ở Quảng Trị

Đang mua bán trái phép chất ma tuý, N.C.Đ (SN: 2010) và L.N.H.T (SN: 2008) đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 19/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 2h15 ngày 9/10, tại thôn Long Hà An, Công an xã Cửa Việt chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt bắt quả tang N.C.Đ (SN: 2010, trú tại xã Cửa Việt) và L.N.H.T (SN: 2008, trú tại xã Vĩnh Linh) đang giao nhận ma túy.

Xem chi tiết

Xã hội

Ca sĩ Long Nhật bị đề nghị truy tố liên quan ma túy

Ca sĩ Long Nhật cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Đinh Long Nhật (SN 1967; ca sĩ Long Nhật, trú tại phường Phú Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế; hiện ở phường Tân Tạo, TPHCM) và đồng phạm về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

77765.jpg
Ca sĩ Long Nhật thời điểm bị bắt.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới