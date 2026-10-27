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Quân sự - Thế giới

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda qua đời

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản cho biết, cựu Thủ tướng Yasuo Fukuda đã qua đời ở tuổi 90.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, ngày 26/10, Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền cho biết, cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda đã qua đời vào ngày 22/10, hưởng thọ 90 tuổi.

Cựu Thủ tướng Yasuo Fukuda sinh năm 1936 tại Gunma, Nhật Bản, là con trai của cựu Thủ tướng Takeo Fukuda.

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Cựu Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Associated Press tại văn phòng của ông ở Tokyo vào ngày 21/9/2022. Ảnh tư liệu: AP/Eugene Hoshiko.

Theo AP, sau khi tốt nghiệp Đại học Waseda ở Tokyo, ông làm việc cho một công ty dầu khí Nhật Bản trong hơn 17 năm trước khi bước chân vào chính trường.

Ông Yasuo Fukuda được bầu vào Quốc hội Nhật Bản lần đầu tiên vào năm 1990. Ông từng giữ cương vị Chánh Văn phòng Nội các trước khi đảm nhiệm vai trò Thủ tướng Nhật Bản giai đoạn 2007 - 2008.

Cựu Thủ tướng Yasuo Fukuda được biết đến là nhà lãnh đạo có quan điểm ôn hòa, rất coi trọng việc phát triển tình hữu nghị cũng như thúc đẩy hợp tác với các quốc gia châu Á.

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