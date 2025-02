Xoài Non lạ lẫm với tóc bạch kim, diện váy siêu ngắn khoe dáng

Xoài Non luôn biết cách tạo cho mình hình ảnh mới mẻ trong mắt công chúng. Mới đây, màn cập nhật giao diện của cô nàng khiến netizen phải tấm tắc khen ngợi bởi sự xinh đẹp cùng phong cách thời trang ấn tượng. Nàng hot girl để tóc ngắn ngang vai, nhuộm màu bạch kim nổi bật. Đồng thời, phần tóc mái của Xoài Non còn được cắt ngang. Tạo hình này giúp Xoài Non tôn lên nhan sắc nổi bật, nhiều người còn dành lời khen ngợi nàng hot girl xinh đẹp tựa "búp bê sống". Cách trang điểm theo phong cách phương Tây với sự nhấn nhá mắt tone khói khiến cô nàng trông sắc sảo hơn. Ở loạt ảnh hiện tại, Xoài Non còn được công chúng đánh giá cao về gu ăn mặc. Nàng hot girl diện bản phối thời trang mang đậm phong cách Y2K với chiếc chân váy siêu ngắn cùng áo ôm sát lấy cơ thể, khoe đường cong. Xoài Non ghi điểm với vòng eo nhỏ xíu, săn chắc cùng đôi chân thon dài nuột nà. Để hoàn thiện tổng thể, nàng hot girl kết hợp với một số món phụ kiện như giày boot cao cổ ánh bạc cùng túi xách cầm tay. Xoài Non cùng người chị em thân thiết là Linh Ngọc Đàm trong cùng tạo hình với nhau. Xoài Non sinh năm 2002, tên thật là Phạm Thùy Trang. Cô hiện là hot girl nổi tiếng trên mạng xã hội, sở hữu kênh Instagram với hơn 2,4 triệu người theo dõi.

