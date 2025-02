Vẽ mặt cho búp bê Baby Three giới trẻ dễ kiếm tiền

Nhiều bạn trẻ "phát cuồng" trước vẻ đáng yêu của những con búp bê mắt to này, trìu mến gọi là "bé Ba", không chỉ bỏ ra số tiền lớn để mua mà không tiếc chi cho việc làm đẹp các bé. Đơn hàng trang điểm cho Baby Three đem lại cho nhiều bạn trẻ khoảng thù lao tiền triệu mỗi tháng. Cơn sốt đập hộp mù búp bê Baby Three giúp nhiều người trẻ khác có thêm thu nhập nhờ dịch vụ hóa trang cho món đồ chơi này. Từ tháng 12/2024, Nguyễn Hà (30 tuổi, TP.HCM) cũng tận dụng thời gian rảnh rỗi lúc nghỉ sinh con để thử vẽ mặt, làm mắt cho Baby Three. Nguyễn Hà cho biết thường lấy thù lao từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng cho các mẫu búp bê, tùy vào kích cỡ. Búp bê được vẽ mặt thường có 3 cỡ là nguyên bản, bản to gấp 4 lần và bản gấp 10 lần. Nhiều người trẻ đam mê búp bê không tiếc tiền tân trang cho bé Ba để trở thành độc bản. Mẫu mã Baby Three ngày càng đa dạng cũng từ đó công việ vẽ mặt cho búp bê này thịnh hành hơn. Cận cảnh một búp bê Baby Three được vẽ mặt. Cơn sốt búp bê Baby Three chưa dừng lại.

Nhiều bạn trẻ "phát cuồng" trước vẻ đáng yêu của những con búp bê mắt to này, trìu mến gọi là "bé Ba", không chỉ bỏ ra số tiền lớn để mua mà không tiếc chi cho việc làm đẹp các bé. Đơn hàng trang điểm cho Baby Three đem lại cho nhiều bạn trẻ khoảng thù lao tiền triệu mỗi tháng. Cơn sốt đập hộp mù búp bê Baby Three giúp nhiều người trẻ khác có thêm thu nhập nhờ dịch vụ hóa trang cho món đồ chơi này. Từ tháng 12/2024, Nguyễn Hà (30 tuổi, TP.HCM) cũng tận dụng thời gian rảnh rỗi lúc nghỉ sinh con để thử vẽ mặt, làm mắt cho Baby Three. Nguyễn Hà cho biết thường lấy thù lao từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng cho các mẫu búp bê, tùy vào kích cỡ. Búp bê được vẽ mặt thường có 3 cỡ là nguyên bản, bản to gấp 4 lần và bản gấp 10 lần. Nhiều người trẻ đam mê búp bê không tiếc tiền tân trang cho bé Ba để trở thành độc bản. Mẫu mã Baby Three ngày càng đa dạng cũng từ đó công việ vẽ mặt cho búp bê này thịnh hành hơn. Cận cảnh một búp bê Baby Three được vẽ mặt. Cơn sốt búp bê Baby Three chưa dừng lại.