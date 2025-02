Đôi môi hiện tại của nàng WAGs Doãn Hải My giờ ra sao?

Mới đây, Doãn Hải My đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường lên trang cá nhân. Trong khung hình mở đầu, nàng WAG xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, diện áo thun tay dài, tóc xõa tự nhiên. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý hơn cả là 9 bức ảnh cận cảnh gương mặt, đặc biệt nhấn vào ngũ quan của vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Loạt ảnh được Doãn Hải My khai thác ở nhiều góc chụp, tập trung vào đôi môi căng mọng, phủ sắc hồng dịu dàng. Có thể thấy, lớp màu phun đã bong hoàn toàn, phom dáng môi cũng trở về trạng thái tự nhiên, giúp Hải My tự tin ghi lại những khoảnh khắc ưng ý. Đây là lần gần nhất bà xã Đoàn Văn Hậu cập nhật tình trạng đôi môi sau khi trải qua thẩm mỹ. Bên dưới bài viết, vẻ đẹp ngọt ngào, mong manh của bà xã Đoàn Văn Hậu khiến dân mạng ưu ái gọi cô là "bạch nguyệt quang". Tr ước thềm đón xuân Ất Tỵ, bà xã Đoàn Văn Hậu tiết lộ đã có một quyết định liều lĩnh và táo bạo, đó chính là lựa chọn phun môi vào ngày 24 Tết. Chia sẻ của nàng WAGs nhanh chóng nhận được sự chú ý, bởi trước nay Doãn Hải My vốn được biết đến là người yêu thích nét đẹp tự nhiên. Doãn Hải My thẳng thắn bày tỏ:"Quyết định phun môi sát Tết thật sự là một nước đi liều lĩnh. Ai cũng bảo rằng phải mất khoảng 2 tháng màu môi mới lên chuẩn đẹp, nếu đẹp được như mong muốn, mình sẽ chia sẻ chỗ làm với mọi người". Doãn Hải My sinh năm 2001, là cựu sinh viên xuất sắc của Đại học Luật Hà Nội. Không chỉ sở hữu thành tích học tập đáng nể, cô còn ghi dấu ấn tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 khi lọt vào Top 10 chung cuộc và giành giải "Người đẹp Tài năng".

Mới đây, Doãn Hải My đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường lên trang cá nhân. Trong khung hình mở đầu, nàng WAG xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, diện áo thun tay dài, tóc xõa tự nhiên. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý hơn cả là 9 bức ảnh cận cảnh gương mặt, đặc biệt nhấn vào ngũ quan của vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Loạt ảnh được Doãn Hải My khai thác ở nhiều góc chụp, tập trung vào đôi môi căng mọng, phủ sắc hồng dịu dàng. Có thể thấy, lớp màu phun đã bong hoàn toàn, phom dáng môi cũng trở về trạng thái tự nhiên, giúp Hải My tự tin ghi lại những khoảnh khắc ưng ý. Đây là lần gần nhất bà xã Đoàn Văn Hậu cập nhật tình trạng đôi môi sau khi trải qua thẩm mỹ. Bên dưới bài viết, vẻ đẹp ngọt ngào, mong manh của bà xã Đoàn Văn Hậu khiến dân mạng ưu ái gọi cô là "bạch nguyệt quang". Tr ước thềm đón xuân Ất Tỵ, bà xã Đoàn Văn Hậu tiết lộ đã có một quyết định liều lĩnh và táo bạo, đó chính là lựa chọn phun môi vào ngày 24 Tết. Chia sẻ của nàng WAGs nhanh chóng nhận được sự chú ý, bởi trước nay Doãn Hải My vốn được biết đến là người yêu thích nét đẹp tự nhiên. Doãn Hải My thẳng thắn bày tỏ:"Quyết định phun môi sát Tết thật sự là một nước đi liều lĩnh. Ai cũng bảo rằng phải mất khoảng 2 tháng màu môi mới lên chuẩn đẹp, nếu đẹp được như mong muốn, mình sẽ chia sẻ chỗ làm với mọi người". Doãn Hải My sinh năm 2001, là cựu sinh viên xuất sắc của Đại học Luật Hà Nội. Không chỉ sở hữu thành tích học tập đáng nể, cô còn ghi dấu ấn tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 khi lọt vào Top 10 chung cuộc và giành giải "Người đẹp Tài năng".