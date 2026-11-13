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Số hóa - Xe

Công cụ tự gửi email cho Sam Altman để châm chọc chuyện RAM

Một lập trình viên tạo script tự động báo cáo dung lượng RAM còn trống đến Sam Altman, biến phát ngôn gây tranh cãi của CEO OpenAI thành trò đùa trên mạng.

Thiên Trang (th)

Một công cụ mã nguồn mở có tên Ram-Altman đang thu hút sự chú ý trong cộng đồng công nghệ khi biến dung lượng RAM chưa sử dụng trên máy tính cá nhân thành những email châm biếm gửi đến Sam Altman, CEO OpenAI. Dự án do lập trình viên có tài khoản GitHub IainKay phát triển, xuất hiện sau tranh luận về quan điểm của Altman đối với việc người dùng để bộ nhớ máy tính nhàn rỗi.

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Ram-Altman là script Bash tự động kiểm tra RAM trống và gửi email báo cáo theo cấu hình của người dùng. (Ảnh: Thiên Minh/ Đời sống và pháp luật)

Ram-Altman được viết dưới dạng script Bash, có khả năng tự động kiểm tra dung lượng RAM khả dụng trên thiết bị sau mỗi 5 phút. Khi phát hiện bộ nhớ trống vượt ngưỡng 10%, công cụ sẽ tổng hợp số liệu và gửi email đến địa chỉ được người dùng cấu hình. Trong dự án này, đối tượng được nhắm đến là Sam Altman. Các mẫu thư được thiết kế theo phong cách hài hước, biến lượng RAM chưa sử dụng thành một vấn đề cần báo cáo với lãnh đạo OpenAI.

Một số tiêu đề email được chuẩn bị sẵn mang nội dung như thông báo máy tính đang lãng phí thêm 8 GB RAM hoặc xin lỗi vì thanh RAM chỉ hoạt động ở 5% công suất. Để tránh biến trò đùa thành hành vi gửi thư hàng loạt gây quá tải, tác giả giới hạn số email ở mức tối đa một thư mỗi ngày cho mỗi thiết bị. Tuy nhiên, nếu có nhiều người cùng cài đặt, hộp thư của vị CEO có thể nhận được lượng báo cáo đáng kể.

Ý tưởng này bắt nguồn từ phát biểu của Sam Altman về tình trạng khan hiếm DRAM trên toàn cầu. Ông cho rằng việc để bộ nhớ nằm trong các máy tính cá nhân nhưng không được khai thác hết công suất là sự lãng phí tài nguyên, trong khi các trung tâm dữ liệu AI đang cần lượng lớn phần cứng để vận hành. Theo quan điểm này, việc phân bổ tài nguyên tính toán lên hạ tầng đám mây có thể giúp sử dụng hiệu quả hơn nguồn cung bộ nhớ.

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Phát biểu của Sam Altman về việc sử dụng RAM trên máy tính cá nhân làm dấy lên tranh luận trong cộng đồng PC. (Ảnh: Reddit)

Tuy nhiên, phát biểu trên vấp phải phản ứng từ cộng đồng PC, đặc biệt là những người ủng hộ quyền tự chủ phần cứng và xu hướng chạy AI cục bộ. Nhiều ý kiến cho rằng người dùng đã bỏ tiền mua máy tính có quyền quyết định cách sử dụng RAM, kể cả khi không khai thác hết dung lượng. Việc giữ dữ liệu và xử lý tác vụ ngay trên thiết bị cá nhân cũng liên quan đến quyền riêng tư, khả năng kiểm soát và chủ quyền số.

Ram-Altman vì thế trở thành một cách phản ứng mang tính châm biếm trước cuộc tranh luận về tài nguyên AI và quyền sở hữu phần cứng. Dự án hiện được chia sẻ trên GitHub thông qua tài khoản IainKay. OpenAI và Sam Altman chưa đưa ra bình luận về công cụ này. Dù chỉ là một trò đùa lập trình, sự xuất hiện của Ram-Altman cho thấy khoảng cách quan điểm giữa các công ty phát triển AI và một bộ phận người dùng về cách phân bổ tài nguyên máy tính.

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#Ram-Altman #Sam Altman #OpenAI #RAM nhàn rỗi #script Bash #GitHub

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