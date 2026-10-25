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Chợ Kim Liên đóng cửa, tiểu thương lo mất khách trước năm 2027

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Chợ Kim Liên đóng cửa, tiểu thương lo mất khách trước năm 2027

Tại Hà Nội, chợ Kim Liên đóng cửa để khắc phục yêu cầu phòng cháy; phường Kim Liên tìm chỗ bán cho tiểu thương, còn chợ mới dự kiến hoàn thành quý III/2027.

Minh Quân - Hà Anh
#Chợ Kim Liên #Hà Nội #Phòng cháy chữa cháy #Chợ mới #Tiểu thương

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