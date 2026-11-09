Chery vừa ra thông báo triệu hồi 53.882 xe Tiggo 5x và Omoda tại Trung Quốc do nguy cơ lỗi mối hàn trục sau, có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát xe.

Video: Trục sau của một chiếc Omoda 5 bị tách rời trong lúc xe đang di chuyển.

Theo thông báo ngày 6/11 của Tổng cục Quản lý Giám sát Thị trường Trung Quốc (SAMR), Chery sẽ triệu hồi 53.882 xe thuộc dòng Tiggo 5x và Omoda được sản xuất từ ngày 6/6/2022 đến 31/12/2023. Chương trình mang mã số S2026M0146V, chính thức có hiệu lực từ ngày 27/11/2026.

Nguyên nhân triệu hồi xuất phát từ lỗi trong quy trình sản xuất, có thể khiến mối hàn tại vị trí liên kết giữa tay đòn dọc của hệ thống treo sau và ống lót không đạt yêu cầu kỹ thuật. Trong điều kiện vận hành khắc nghiệt, mối hàn có nguy cơ bị hỏng, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát bánh sau và làm tăng nguy cơ tai nạn.

Chery triệu hồi gần 54.000 xe tại Trung Quốc sau sự cố Omoda 5 gãy trục.

Chery sẽ kiểm tra mã ngày sản xuất trên cụm trục sau của các xe thuộc diện triệu hồi. Những xe sử dụng trục sau nằm trong lô sản xuất bị lỗi sẽ được thay thế miễn phí. Tuy nhiên, không phải toàn bộ 53.882 xe đều được xác định có khiếm khuyết. SAMR hiện chưa công bố số lượng xe thực tế cần thay thế linh kiện hoặc thống kê chi tiết theo từng mẫu xe.

Đáng chú ý, đợt triệu hồi tại Trung Quốc diễn ra sau sự cố ngày 6/10 tại Malaysia, khi trục sau của một chiếc Omoda 5 bị tách rời trong lúc xe đang di chuyển. Sau sự việc, Cục Giao thông Đường bộ Malaysia đã tạm đình chỉ phê duyệt kiểu loại đối với Omoda 5, khiến việc đăng ký xe mới bị gián đoạn trong thời gian điều tra.

Đáng chú ý, đợt triệu hồi tại Trung Quốc diễn ra sau sự cố ngày 6/10 tại Malaysia, khi trục sau của một chiếc Omoda 5 bị tách rời trong lúc xe đang di chuyển.

Chery Malaysia sau đó triển khai chương trình triệu hồi riêng đối với 8.878 xe Omoda 5 phiên bản C và H trước nâng cấp, nhằm kiểm tra và thay thế miễn phí các bộ phận liên quan.

Trước đó, vào năm 2024, hãng xe Trung Quốc cũng từng triệu hồi 600 chiếc Omoda 5 tại Malaysia sau một sự cố khác liên quan đến trục sau. Chery khi đó xác định nguyên nhân là do thiết bị hàn bị hiệu chỉnh sai sau quá trình thay thế đầu hàn. Chủ tịch Chery, ông Yin Tongyue, sau đó đã lên tiếng xin lỗi về sự cố này.

Trước đó, vào năm 2024, hãng xe Trung Quốc cũng từng triệu hồi 600 chiếc Omoda 5 tại Malaysia sau một sự cố khác liên quan đến trục sau.

Quy mô đợt triệu hồi tại Trung Quốc lớn gấp khoảng 6,1 lần so với chương trình triệu hồi 8.878 xe tại Malaysia. Tuy nhiên, đây là hai nhóm xe triệu hồi riêng biệt và chưa có bằng chứng xác nhận chúng liên quan đến cùng một lỗi sản xuất.

Đến nay, SAMR chưa xác định mối liên hệ về nguyên nhân hoặc lô sản xuất giữa các đợt triệu hồi, đồng thời chưa công bố thông tin về nhà cung cấp trục sau và cơ sở sản xuất liên quan.