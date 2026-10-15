Carnotite – khoáng vật vàng rực chứa uranium và bí mật phóng xạ dưới lòng đất

Carnotite là một khoáng vật có màu vàng chanh đến vàng lục, thường xuất hiện dưới dạng lớp phủ mịn, bột hoặc những hạt nhỏ bám trên đá sa thạch. Không lấp lánh như nhiều tinh thể quý hiếm, nó gây ấn tượng bởi sắc vàng rực rỡ, đôi khi khiến cả bề mặt đá mang màu vàng đặc trưng. Nhưng điều khiến các nhà địa chất quan tâm không chỉ là vẻ ngoài: Carnotite là một khoáng vật chứa uranium và vanadi, có vai trò quan trọng trong lịch sử khai thác quặng.

Ảnh: weinrichmineralsinc.com

Công thức hóa học thường dùng của Carnotite là K₂(UO₂)₂(VO₄)₂·3H₂O, cho thấy thành phần gồm kali, uranium, vanadi, oxy và nước liên kết trong cấu trúc khoáng vật. Nó thường hình thành khi nước ngầm hòa tan các hợp chất uranium từ đá có sẵn, sau đó mang chúng đến môi trường địa hóa thích hợp để kết tủa. Vì vậy, Carnotite thường được tìm thấy trong sa thạch, đôi khi gắn với gỗ hóa thạch hoặc dấu tích thực vật cổ.

Tên gọi Carnotite được đặt để vinh danh nhà kỹ sư mỏ người Pháp Marie-Adolphe Carnot. Khoáng vật này được mô tả khoa học vào cuối thế kỷ XIX, trong giai đoạn các nhà địa chất bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những loại quặng chứa uranium. Tại cao nguyên Colorado ở Mỹ, các mỏ giàu Carnotite từng trở thành nguồn cung uranium và vanadi quan trọng. Trong thế kỷ XX, nhu cầu về các nguyên tố này khiến nhiều vùng sa mạc ở miền Tây nước Mỹ chứng kiến những đợt khai thác sôi động.

Ảnh: radioactiverock.com

Điểm đáng chú ý là màu sắc của Carnotite không phải dấu hiệu đủ để xác định chính xác khoáng vật. Một số khoáng chất chứa uranium khác cũng có màu vàng hoặc vàng lục. Các nhà địa chất cần kết hợp đặc điểm cấu trúc, thành phần hóa học và thiết bị đo phóng xạ để nhận diện đáng tin cậy.

Điều quan trọng nhất, Carnotite có tính phóng xạ. Việc tiếp xúc với mẫu khoáng vật cần được thực hiện thận trọng, đặc biệt tránh hít bụi hoặc nuốt phải các hạt nhỏ, bởi uranium và các sản phẩm phân rã của nó có thể gây nguy cơ sức khỏe. Một mẫu vật trưng bày trong bảo tàng không đồng nghĩa với việc khoáng vật này an toàn để cầm nắm tùy ý.

Carnotite là minh chứng cho nghịch lý thú vị của thế giới khoáng vật: một vật thể có thể sở hữu vẻ đẹp tự nhiên nổi bật, đồng thời chứa những nguyên tố có giá trị công nghiệp và rủi ro tiềm ẩn. Sắc vàng của nó không chỉ là một đặc điểm thẩm mỹ, mà còn mở ra câu chuyện về địa chất, tài nguyên và cách con người học cách nhận biết những vật chất ẩn sâu trong Trái Đất.