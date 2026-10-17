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Xã hội

Bốn cháu bé bị bỏ rơi trong sân chùa ở TP HCM

4 cháu bé (2 trai, 2 gái) được phát hiện bị người thân bỏ rơi trêh ghế đá trong sân chùa Diệu Giác, phường An Khánh, TP HCM (quận 2 cũ).

Vũ Sơn

Ngày 17/10, UBND phường An Khánh phát đi thông báo tìm thân nhân của 4 cháu bé được phát hiện bị bỏ rơi trong sân chùa Diệu Giác trên đường Trần Não.

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Chùa Diệu Giác (đường Trần Não, phường An Khánh)...

Theo lời kể của một sư cô trong chùa, khoảng gần 8h tối ngày 13/10, khi các Phật tử vừa lễ Phật ra về đến gần cổng thì phát hiện 4 cháu nhỏ nheo nhóc nằm, ngồi trên ghế đá trong khuôn viên của chùa. Vụ việc được báo cho các sư cô và Công an phường An Khánh.

Qua ghi nhận bước đầu, 4 cháu bé gồm 2 trai và 2 gái. Trong đó các bé trai có độ tuổi khoảng 2 – 3 tuổi; 2 bé gái độ tuổi chỉ từ 9 đến 15 tháng tuổi.

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Ghế đá trong khuôn viên chùa Diệu Giác, nơi 4 cháu nhỏ bị người thân bỏ lại.

“Khi phát hiện, các cháu không khóc và rất ngoan. Tuy nhiên, do các cháu còn quá nhỏ nên các sư cô chưa hỏi gì được về người thân của các cháu”, sư cô chia sẻ và cho biết chùa cũng từng nhận nhiều trẻ bị bỏ rơi nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện số lượng trẻ bị bỏ lên đến 4 trẻ.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an và UBND phường An Khánh đã đến ghi nhận sự việc; đồng thời đưa các bé vào Nhà nuôi trẻ mồ côi Diệu Giác (ngay cạnh chùa Diệu Giác) để chăm sóc trong thời gian truy tìm người thân.

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Bốn cháu bé (2 trai từ 2 - 3 tuổi và 2 gái từ 9 tháng đến 15 tháng) bị bỏ ở chùa Diệu Giác (ảnh UBND phường An Khánh).

UBND phường An Khánh thông báo ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân hợp pháp của các bé để làm thủ tục nhận lại. Địa chỉ liên hệ 171/1 Lương Định Của, KP3, phường An Khánh; số điện thoại 028.37406688.

Nếu sau 7 ngày kể từ ngày phát thông báo mà không có thông tin về cha mẹ đẻ hoặc người thân đến nhận, UBND phường An Khánh sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật.

Sư cô chùa Diệu Giác chia sẻ thời khắc phát hiện 4 cháu nhỏ bị bỏ rơi.
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