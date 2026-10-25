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Bộ Tài chính đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang

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Bộ Tài chính đề xuất thuế 0,2% với đất bỏ hoang

Bộ Tài chính đề xuất nâng thuế đất bỏ hoang lên 0,2%; chuyên gia kiến nghị tiêu chí rõ, tránh tính nhầm đất trồng cỏ, nuôi bò và dự án vướng pháp lý.

Minh Quân - Hà Anh
#Thuế đất bỏ hoang #Bộ Tài chính #Chính sách thuế #Quản lý đất đai #Chuyên gia kiến nghị

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