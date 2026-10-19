Mất thị lực mắt phải 5 năm, người phụ nữ nhìn rõ hơn sau mổ cột sống cổ

Suốt 5 năm gần như không nhìn rõ bằng mắt phải, người phụ nữ 54 tuổi ghi nhận thị lực cải thiện sau phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống cổ.

5 năm điều trị mắt vẫn mất thị lực

Bà H. (54 tuổi, Lâm Đồng) có tiền sử đau cột sống cổ nhiều năm. Cơn đau âm ỉ kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống. Dù đã thăm khám, sử dụng các thuốc giảm đau, kháng viêm và giãn cơ, tình trạng của người bệnh vẫn không thuyên giảm.

Đáng chú ý, trong khoảng 5 năm gần đây, thị lực mắt phải của bà suy giảm nghiêm trọng, gần như không nhìn rõ các vật. Người bệnh đã đến nhiều bệnh viện chuyên khoa mắt, được tiêm nội nhãn và điều trị bằng nhiều phương pháp nhưng thị lực không cải thiện.

Mới đây, bà đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á thăm khám trong tình trạng đau cổ lan xuống tay trái, giảm sức cơ và mất thị lực mắt phải.

Qua thăm khám, đánh giá chuyên môn, các bác sĩ Khoa Sọ Não Cột Sống 1 xác định người bệnh bị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ C5-C6.

Hình ảnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ C5-C6 trên phim chụp - Ảnh BVCC

Đây là vị trí đĩa đệm nằm giữa đốt sống cổ thứ 5 và thứ 6. Khi đĩa đệm thoát vị, phần nhân nhầy có thể lồi hoặc thoát ra ngoài, gây chèn ép các cấu trúc thần kinh lân cận. Người bệnh có thể xuất hiện đau cổ lan xuống vai, cánh tay, tê bì hoặc yếu cơ. Nếu có chèn ép tủy sống cổ, các biểu hiện thần kinh có thể phức tạp hơn.

Thị lực cải thiện sau phẫu thuật cột sống cổ

Sau hội chẩn và đánh giá toàn diện, các bác sĩ quyết định phẫu thuật lấy nhân đĩa đệm thoát vị và cố định cột sống cổ. Mục tiêu của can thiệp là giải ép các cấu trúc thần kinh bị ảnh hưởng, đồng thời tạo sự vững chắc cho đoạn cột sống được phẫu thuật.

Sau mổ, tình trạng đau và sức cơ của người bệnh dần cải thiện. Đáng chú ý, thị lực mắt phải cũng có những thay đổi tích cực trong quá trình theo dõi hậu phẫu.

Theo thông tin từ bệnh viện, hiện bà H. có thể nhìn ở cả khoảng cách gần và xa, xem tivi và đọc được chữ ở cự ly 3 cm. Đây là diễn biến đáng chú ý khi tình trạng suy giảm thị lực đã kéo dài nhiều năm và trước đó không đáp ứng với các phương pháp điều trị chuyên khoa mắt.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS.CKII Trương Thái Dương, Trưởng khoa Sọ Não Cột Sống 1, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cho biết tình trạng của người bệnh được xác định là hội chứng cổ - mắt (cervico-ocular syndrome).

Theo bác sĩ, hội chứng này bao gồm các biểu hiện như chóng mặt khách quan, ù tai, giãn đồng tử và rối loạn thần kinh tự chủ; cơ chế bệnh sinh được cho là có liên quan đến kích thích bất thường phần trước của hệ thần kinh giao cảm cổ.

Bác sĩ cũng đề cập giả thuyết rằng can thiệp cấu trúc cột sống hoặc giải ép phẫu thuật có thể cải thiện tưới máu và oxy hóa mô thông qua điều chỉnh phản ứng giao cảm, từ đó góp phần thúc đẩy phục hồi thị lực. Tuy nhiên, cơ chế này vẫn là giả thuyết khoa học, chưa thể xem là mối quan hệ nhân quả đã được xác lập.

Trường hợp của bà H. ghi nhận sự cải thiện thị lực sau phẫu thuật cột sống cổ, nhưng chưa đủ để khẳng định thoát vị đĩa đệm C5-C6 là nguyên nhân trực tiếp gây mất thị lực kéo dài 5 năm.

Người bệnh sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

BS.CKII Trương Thái Dương cảnh báo, các biểu hiện như đau cổ lan xuống tay, yếu cơ hoặc suy giảm thị lực cần được thăm khám và đánh giá phù hợp.

Người bệnh không nên tự suy luận rằng rối loạn thị lực bắt nguồn từ bệnh lý cột sống cổ, bởi tình trạng này có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau. Khi thị lực đột ngột suy giảm hoặc mất thị lực, cần đến cơ sở y tế để được đánh giá khẩn cấp.

Khi nào cần chú ý dấu hiệu bệnh lý cột sống cổ? - Đau cổ kéo dài hoặc đau lan xuống vai, cánh tay. - Tê bì, giảm sức cơ ở tay hoặc xuất hiện các dấu hiệu thần kinh bất thường. - Triệu chứng kéo dài, không cải thiện dù đã điều trị cần được bác sĩ đánh giá để xác định nguyên nhân và hướng xử trí. - Mất thị lực đột ngột là dấu hiệu cần được cấp cứu, không nên chờ đợi hoặc tự điều trị tại nhà.

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