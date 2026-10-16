Bắt hai đối tượng cướp tài sản du khách nước ngoài

Ngày 16/10, Công an thành phố Huế cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Công Bình và Trần Lợi về hành vi cướp giật tài sản của hai nữ du khách quốc tịch Ý.

Hai đối tượng cướp tài sản du khách (ngồi xe máy). Ảnh: CATP Huế.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 15/10, chị Miriam Monori (26 tuổi) và chị Lucrezia (28 tuổi), cùng mang quốc tịch Ý, đến Công an phường Phú Bài trình báo về việc bị cướp giật một điện thoại di động iPhone 17 Pro Max màu xám khi đang lưu thông trên tuyến Tỉnh lộ 18A, theo hướng từ cầu Trường Hà lên Phú Bài.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (CATP Huế) đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp truy bắt. Với tinh thần chủ động, quyết liệt và biện pháp nghiệp vụ linh hoạt, sắc bén, lực lượng Công an nhanh chóng xác định, bắt giữ hai đối gồm: Nguyễn Công Bình (SN 1993, trú tại phường Thuận An, thành phố Huế, hiện ở xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) và Trần Lợi (SN 2000, trú tại phường Thuận An, thành phố Huế), đồng thời thu hồi chiếc điện thoại là tang vật vụ việc.

Hai nữ du khách vui mừng nhận lại tài sản, cảm ơn đến lực lượng Công an thành phố Huế đã giúp đỡ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.