Bắc Ninh triển khai quy hoạch chung đô thị năm 2050, tầm nhìn năm 2075

UBND thành phố Bắc Ninh vừa có quyết định số 1248/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Theo kế hoạch, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện hệ thống quy hoạch làm cơ sở quản lý không gian đô thị, kiểm soát hoạt động xây dựng và triển khai các dự án đầu tư. Thành phố sẽ tập trung lập quy hoạch không gian ngầm, 4 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, 21 quy hoạch phân khu đô thị, 21 quy hoạch chung xã, cùng các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết và chương trình, đề án liên quan.

Một góc khu phố Cẩm Giang, phường Đồng Nguyên, thành phố Bắc Ninh đang triển khai xây dựng dự án. (Ảnh: Bảo Ngân).

Trong đó, 21 quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 và 21 quy hoạch chung xã dự kiến hoàn thành trong quý 2/2027. Quy hoạch không gian ngầm và các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật dự kiến hoàn thành trong quý 3/2027. Các đồ án quy hoạch được yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với định hướng phát triển chung, đồng thời tích hợp dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS), phục vụ công tác quản lý và xây dựng đô thị thông minh.

Cùng với công tác quy hoạch, Bắc Ninh sẽ rà soát, lập và điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, khu chức năng, khu vực có nhu cầu đầu tư và những không gian đô thị trọng điểm. Đặc biệt, thành phố chú trọng phát triển các khu vực gắn với giao thông công cộng theo mô hình TOD, qua đó tăng cường kết nối giữa hệ thống vận tải và không gian đô thị, góp phần sử dụng đất hiệu quả, giảm áp lực giao thông và tạo động lực phát triển các khu đô thị mới.

Về định hướng đầu tư, thành phố ưu tiên nghiên cứu, triển khai các chương trình và dự án có khả năng tạo sức lan tỏa lớn đối với phát triển kinh tế-xã hội. Các lĩnh vực được chú trọng gồm đô thị thông minh, đô thị gắn với giao thông công cộng, công nghiệp bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh đó, Bắc Ninh nghiên cứu các đề án về khu thương mại tự do phi thuế quan, khu kinh tế đặc biệt gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và khu kinh tế chuyên biệt gắn với ga đường sắt Kép.

Hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại, đường sắt, logistics, cảng và các công trình xử lý môi trường cũng được xác định là những cấu phần quan trọng trong quá trình hình thành mạng lưới đô thị hiện đại. Việc đầu tư đồng bộ các công trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển công nghiệp mà còn góp phần tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao khả năng thu hút đầu tư.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Lộ trình phát triển được chia thành ba giai đoạn. Trong giai đoạn 2026-2030, Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 1, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, đồng thời phủ kín 100% quy hoạch phân khu và quy hoạch chung xã. Thành phố cũng hướng tới đưa giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào khai thác. Quy mô dân số dự kiến đạt khoảng 4,95 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa từ 65% trở lên.

Giai đoạn 2030-2040, thành phố tập trung hoàn thiện cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm; phát triển mạng lưới đường sắt, tàu điện đô thị và các chuỗi đô thị TOD. Các cực logistics lớn tại Quế Võ, Gia Bình và Kép được định hướng phát triển nhằm tăng cường kết nối giữa công nghiệp, vận tải và dịch vụ. Trong giai đoạn này, quy mô dân số dự kiến đạt 7,5-7,7 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa từ 75% trở lên.

Đến giai đoạn 2040-2050, Bắc Ninh hướng tới nâng cao toàn diện chất lượng sống, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, đồng thời thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Quy mô dân số dự kiến đạt 8,6-8,9 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa trên 80%.

Với tầm nhìn đến năm 2075, Bắc Ninh định hướng trở thành đại đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững và giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Thành phố hướng tới quy mô dân số trên 10 triệu người, gắn với hệ sinh thái kinh tế tri thức, công nghiệp bán dẫn, hàng không và các dịch vụ toàn cầu.

Để bảo đảm kế hoạch được triển khai hiệu quả, UBND TP Bắc Ninh phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường; đồng thời huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các hình thức hợp tác công tư. Sở Xây dựng giữ vai trò cơ quan thường trực, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện.

Việc tổ chức thực hiện đồng bộ Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 là cơ sở quan trọng để quản lý phát triển không gian đô thị, đầu tư hạ tầng, khai thác hiệu quả các nguồn lực, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại, phát triển bền vững và có sức cạnh tranh cao.