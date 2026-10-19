Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bắc Ninh triển khai quy hoạch chung đô thị năm 2050, tầm nhìn năm 2075

UBND thành phố Bắc Ninh vừa có quyết định số 1248/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Bảo Ngân

Theo kế hoạch, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện hệ thống quy hoạch làm cơ sở quản lý không gian đô thị, kiểm soát hoạt động xây dựng và triển khai các dự án đầu tư. Thành phố sẽ tập trung lập quy hoạch không gian ngầm, 4 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, 21 quy hoạch phân khu đô thị, 21 quy hoạch chung xã, cùng các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết và chương trình, đề án liên quan.

anh.jpg
Một góc khu phố Cẩm Giang, phường Đồng Nguyên, thành phố Bắc Ninh đang triển khai xây dựng dự án. (Ảnh: Bảo Ngân).

Trong đó, 21 quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 và 21 quy hoạch chung xã dự kiến hoàn thành trong quý 2/2027. Quy hoạch không gian ngầm và các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật dự kiến hoàn thành trong quý 3/2027. Các đồ án quy hoạch được yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với định hướng phát triển chung, đồng thời tích hợp dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS), phục vụ công tác quản lý và xây dựng đô thị thông minh.

Cùng với công tác quy hoạch, Bắc Ninh sẽ rà soát, lập và điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, khu chức năng, khu vực có nhu cầu đầu tư và những không gian đô thị trọng điểm. Đặc biệt, thành phố chú trọng phát triển các khu vực gắn với giao thông công cộng theo mô hình TOD, qua đó tăng cường kết nối giữa hệ thống vận tải và không gian đô thị, góp phần sử dụng đất hiệu quả, giảm áp lực giao thông và tạo động lực phát triển các khu đô thị mới.

Về định hướng đầu tư, thành phố ưu tiên nghiên cứu, triển khai các chương trình và dự án có khả năng tạo sức lan tỏa lớn đối với phát triển kinh tế-xã hội. Các lĩnh vực được chú trọng gồm đô thị thông minh, đô thị gắn với giao thông công cộng, công nghiệp bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo (AI). Bên cạnh đó, Bắc Ninh nghiên cứu các đề án về khu thương mại tự do phi thuế quan, khu kinh tế đặc biệt gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và khu kinh tế chuyên biệt gắn với ga đường sắt Kép.

Hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại, đường sắt, logistics, cảng và các công trình xử lý môi trường cũng được xác định là những cấu phần quan trọng trong quá trình hình thành mạng lưới đô thị hiện đại. Việc đầu tư đồng bộ các công trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển công nghiệp mà còn góp phần tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao khả năng thu hút đầu tư.

cats-2751.jpg
Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Lộ trình phát triển được chia thành ba giai đoạn. Trong giai đoạn 2026-2030, Bắc Ninh đặt mục tiêu hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 1, phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, đồng thời phủ kín 100% quy hoạch phân khu và quy hoạch chung xã. Thành phố cũng hướng tới đưa giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào khai thác. Quy mô dân số dự kiến đạt khoảng 4,95 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa từ 65% trở lên.

Giai đoạn 2030-2040, thành phố tập trung hoàn thiện cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm; phát triển mạng lưới đường sắt, tàu điện đô thị và các chuỗi đô thị TOD. Các cực logistics lớn tại Quế Võ, Gia Bình và Kép được định hướng phát triển nhằm tăng cường kết nối giữa công nghiệp, vận tải và dịch vụ. Trong giai đoạn này, quy mô dân số dự kiến đạt 7,5-7,7 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa từ 75% trở lên.

Đến giai đoạn 2040-2050, Bắc Ninh hướng tới nâng cao toàn diện chất lượng sống, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, đồng thời thúc đẩy các giải pháp giảm phát thải, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0. Quy mô dân số dự kiến đạt 8,6-8,9 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa trên 80%.

Với tầm nhìn đến năm 2075, Bắc Ninh định hướng trở thành đại đô thị văn minh, hiện đại, phát triển bền vững và giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Thành phố hướng tới quy mô dân số trên 10 triệu người, gắn với hệ sinh thái kinh tế tri thức, công nghiệp bán dẫn, hàng không và các dịch vụ toàn cầu.

Để bảo đảm kế hoạch được triển khai hiệu quả, UBND TP Bắc Ninh phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường; đồng thời huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các hình thức hợp tác công tư. Sở Xây dựng giữ vai trò cơ quan thường trực, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện.

Việc tổ chức thực hiện đồng bộ Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 là cơ sở quan trọng để quản lý phát triển không gian đô thị, đầu tư hạ tầng, khai thác hiệu quả các nguồn lực, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại, phát triển bền vững và có sức cạnh tranh cao.

>>> Xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.
#Bắc Ninh #Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh

Bài liên quan

Xã hội

[INFOGRAPHIC] Giá trông giữ xe tại Hà Nội được quy định như thế nào?

Từ giá gửi ô tô theo lượt đến vé tháng xe máy, quy định mới tại Hà Nội đưa ra các mức phí theo khu vực và hình thức trông giữ.

8cc45b34-6532-4d34-b9e3-97d73d4a5f48.png
Xem chi tiết

Xã hội

[GALLERY] Hà Nội đẩy nhanh thi công nút giao Vành đai 3,5 – Đại lộ Thăng Long

Nút giao Vành đai 3,5 – Đại lộ Thăng Long đang được triển khai nhiều hạng mục quan trọng với kỳ vọng tăng khả năng kết nối giao thông phía Tây Hà Nội.

1-8984.jpg
Dự án xây dựng nút giao giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long đang được các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để triển khai nhiều hạng mục. Công trình nằm trên địa bàn phường Tây Mỗ và xã An Khánh, giữ vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối giữa các tuyến giao thông tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô.
2-279.jpg
Theo thông tin được công bố, dự án có tổng mức đầu tư 2.384 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Sản lượng thi công được ghi nhận đạt gần 524 tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch. Đây là một trong những công trình giao thông đáng chú ý trong quá trình hoàn thiện hệ thống hạ tầng tại khu vực phía Tây Hà Nội.
Xem chi tiết

Xã hội

Trung tá công an vượt hơn 40 km hiến máu cứu bé gái 12 tuổi nguy kịch

Biết tin một bé gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh cần gấp máu nhóm AB, Trung tá Công an lập tức từ Lâm Đồng sang Đắk Lắk hiến máu, góp phần giúp bệnh nhi vượt qua nguy kịch.

Ngày 19/10/2026, một lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận Trung tá Lê Thành An, Phó Trưởng Công an xã Nam Đà, vừa có nghĩa cử cao đẹp khi kịp thời hiến máu cứu một bé gái 12 tuổi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk.

trung-ta.jpg
Trung tá Lê Thành An hiến máu cứu bé gái 12 tuổi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới