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Xã hội

Bắc Ninh diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng năm 2026

Bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh.

Bảo Ngân

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP Bắc Ninh vừa tổ chức chương trình diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng năm 2026, hướng tới củng cố năng lực phòng ngừa và ứng phó sự cố trong tiến trình xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh.

Tham dự và chỉ đạo chương trình có Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố; cùng ông Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ…

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Các đại biểu tham dự chương trình.

Nhiệm vụ trọng yếu trong giai đoạn chuyển đổi số

Theo thông tin từ Công an TP Bắc Ninh, bảo đảm an ninh mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh. Khi thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu quản trị hiện đại, phát triển kinh tế số và ứng dụng công nghệ ngày càng cao, đòi hỏi công tác bảo đảm an ninh mạng phải được triển khai chủ động, đồng bộ, không để phát sinh những điểm yếu ảnh hưởng đến quá trình phát triển.

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Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh phát biểu tại chương trình.

Thời gian qua, thành phố đã chính thức thành lập Đội Ứng cứu sự cố an ninh mạng với vai trò lực lượng nòng cốt, chuyên tiếp nhận, phân tích, xác minh, xử lý cảnh báo và phối hợp khắc phục sự cố. Trong 9 tháng đầu năm 2026, qua giám sát, Công an thành phố đã phát hiện 95.536 cảnh báo an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin cấp thành phố, trong đó có 21.948 cảnh báo ở mức độ nghiêm trọng. Lực lượng chức năng đã kịp thời phân tích, xử lý, ngăn chặn hiệu quả các nguy cơ đe dọa sự ổn định của hệ thống.

Nâng cao nhận thức, chuẩn hóa năng lực

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu; tiến hành rà soát toàn diện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, khắc phục triệt để những hạn chế trong quản lý, vận hành, đồng thời triển khai đầy đủ các giải pháp bảo đảm an ninh mạng.

Đồng chí nhấn mạnh cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao kỹ năng giám sát, phân tích, xử lý và ứng phó sự cố; tăng cường phối hợp liên ngành trong bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ bí mật Nhà nước.

Đối với hoạt động diễn tập, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng đề nghị các đội tham gia phát huy tinh thần trách nhiệm, tư duy sáng tạo, vận dụng đúng kiến thức chuyên môn để xử lý tình huống sát thực tế; chấp hành nghiêm quy chế, phối hợp hiệu quả, thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu, tồn tại để kịp thời khắc phục. Ban Tổ chức phải đảm bảo diễn tập diễn ra an toàn, khách quan, phản ánh đúng năng lực thực chất của từng lực lượng.

Xử lý tình huống sát thực tế, nâng cao năng lực thực chiến

Trong phần diễn tập thực chiến, các đội tham gia đã thực hành xử lý các tình huống giả định như: hệ thống thông tin bị rà quét, phát hiện lỗ hổng an ninh và bị tấn công từ môi trường mạng Internet; đồng thời thực hiện truy vết, phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng và triển khai giải pháp xử lý trên hệ thống mô phỏng. Đây là nội dung cốt lõi nhằm kiểm tra kỹ năng chuyên môn, khả năng phối hợp và năng lực ứng phó trực diện với các nguy cơ mất an ninh mạng.

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Các đội thi tham gia diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng thành phố năm 2026.

Thông qua diễn tập, các cán bộ tham gia nhận diện rõ hơn ưu điểm, hạn chế và những kỹ năng cần bổ sung, từ đó xây dựng hướng nghiên cứu, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn. Kết quả diễn tập cũng là cơ sở quan trọng để Đội Ứng cứu sự cố an ninh mạng thành phố đánh giá thực chất năng lực của từng thành viên, xác định trọng tâm bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch và lộ trình đào tạo phù hợp.

Chương trình góp phần từng bước nâng cao chất lượng toàn diện lực lượng chuyên trách, chủ động phòng ngừa và ứng phó hiệu quả sự cố, bảo vệ an toàn hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu, tạo nền tảng vững chắc phục vụ tiến trình chuyển đổi số và phát triển bền vững của TP Bắc Ninh.

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#Bắc Ninh #chuyển đổi số #đô thị thông minh

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