TP HCM di dời khẩn cấp 141 hộ dân ra khỏi chung cư Vĩnh Hội

141 hộ dân còn sinh sống tại chung cư Vĩnh Hội, phường Khánh Hội (TP HCM) sẽ được di dời đến nơi ở tạm cư để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

UBND phường Khánh Hội vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và phương án di dời khẩn cấp các hộ dân đang sinh sống tại chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), nhằm bảo đảm an toàn trước nguy cơ mất an toàn khi công trình đã xuống cấp nghiêm trọng.

Cả ba lô A,B, C của chung cư Vĩnh Hội đều có kết quả kiểm định ở cấp độ D - mức độ nguy hiểm cao nhất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn.

Được biết, chung cư Vĩnh Hội được xây dựng từ trước năm 1975. Theo kết quả kiểm định tháng 1/2017, cả ba lô A, B, C của chung cư được xếp loại D - mức nguy hiểm cao nhất theo phân loại chất lượng công trình. Kết quả kiểm định cho thấy khả năng chịu lực của chung cư không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn.

Sau khi có kết quả kiểm định, các cơ quan chức năng đã triển khai phương án di dời và đã có 103 trường hợp chuyển khỏi chung cư. Tuy nhiên, đến tháng 10/2026, vẫn còn 141 hộ dân chưa đồng thuận di dời, tiếp tục sinh sống tại các căn hộ đã xuống cấp nghiêm trọng này.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, UBND TP HCM đã bố trí quỹ nhà thuộc tài sản công phục vụ nhu cầu tạm cư của các hộ phải di dời. Việc bố trí nơi ở tạm nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống trong thời gian chờ xử lý, cải tạo và xây dựng lại chung cư.

Theo phương án được phê duyệt, sau khi nhận quyết định bố trí tạm cư, các hộ dân sẽ liên hệ Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng TP HCM để xem căn hộ, hoàn tất hồ sơ, ký hợp đồng và nhận bàn giao nhà theo quy định.

UBND phường Khánh Hội đề nghị chủ sở hữu, người sử dụng 141 căn hộ còn lại tại chung cư Vĩnh Hội khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện di dời đến các chung cư tạm cư đã được Thành phố phân bổ. Đây là yêu cầu cấp thiết nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Theo kế hoạch, công tác di dời các hộ dân còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026. Sau khi hoàn tất việc di dời, UBND phường Khánh Hội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và cư dân tổ chức hội nghị lựa chọn chủ đầu tư có đủ năng lực theo quy định pháp luật để triển khai dự án xây dựng lại chung cư Vĩnh Hội.

Việc đẩy nhanh di dời và xây dựng lại chung cư Vĩnh Hội không chỉ nhằm giải quyết nguy cơ mất an toàn tại công trình xuống cấp mà còn góp phần thực hiện chương trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP HCM, từng bước cải thiện điều kiện sống cho người dân.