Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

TP HCM di dời khẩn cấp 141 hộ dân ra khỏi chung cư Vĩnh Hội

141 hộ dân còn sinh sống tại chung cư Vĩnh Hội, phường Khánh Hội (TP HCM) sẽ được di dời đến nơi ở tạm cư để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Theo An Hiếu/Báo Tin tức và Dân tộc

UBND phường Khánh Hội vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và phương án di dời khẩn cấp các hộ dân đang sinh sống tại chung cư Vĩnh Hội (lô A, B, C), nhằm bảo đảm an toàn trước nguy cơ mất an toàn khi công trình đã xuống cấp nghiêm trọng.

1792975013337-2036951717238271326-2036951717238271326-79e319ae79082dde2014621e4b0fcdae.jpg
Cả ba lô A,B, C của chung cư Vĩnh Hội đều có kết quả kiểm định ở cấp độ D - mức độ nguy hiểm cao nhất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn.

Được biết, chung cư Vĩnh Hội được xây dựng từ trước năm 1975. Theo kết quả kiểm định tháng 1/2017, cả ba lô A, B, C của chung cư được xếp loại D - mức nguy hiểm cao nhất theo phân loại chất lượng công trình. Kết quả kiểm định cho thấy khả năng chịu lực của chung cư không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn.

Sau khi có kết quả kiểm định, các cơ quan chức năng đã triển khai phương án di dời và đã có 103 trường hợp chuyển khỏi chung cư. Tuy nhiên, đến tháng 10/2026, vẫn còn 141 hộ dân chưa đồng thuận di dời, tiếp tục sinh sống tại các căn hộ đã xuống cấp nghiêm trọng này.

Để bảo đảm an toàn cho người dân, UBND TP HCM đã bố trí quỹ nhà thuộc tài sản công phục vụ nhu cầu tạm cư của các hộ phải di dời. Việc bố trí nơi ở tạm nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống trong thời gian chờ xử lý, cải tạo và xây dựng lại chung cư.

Theo phương án được phê duyệt, sau khi nhận quyết định bố trí tạm cư, các hộ dân sẽ liên hệ Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng TP HCM để xem căn hộ, hoàn tất hồ sơ, ký hợp đồng và nhận bàn giao nhà theo quy định.

UBND phường Khánh Hội đề nghị chủ sở hữu, người sử dụng 141 căn hộ còn lại tại chung cư Vĩnh Hội khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện di dời đến các chung cư tạm cư đã được Thành phố phân bổ. Đây là yêu cầu cấp thiết nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Theo kế hoạch, công tác di dời các hộ dân còn lại dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026. Sau khi hoàn tất việc di dời, UBND phường Khánh Hội sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và cư dân tổ chức hội nghị lựa chọn chủ đầu tư có đủ năng lực theo quy định pháp luật để triển khai dự án xây dựng lại chung cư Vĩnh Hội.

Việc đẩy nhanh di dời và xây dựng lại chung cư Vĩnh Hội không chỉ nhằm giải quyết nguy cơ mất an toàn tại công trình xuống cấp mà còn góp phần thực hiện chương trình cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP HCM, từng bước cải thiện điều kiện sống cho người dân.

#di dời #khẩn cấp #chung cư #Vĩnh Hội #an toàn #hộ dân

Bài liên quan

Xã hội

Căn hộ Mường Thanh phải di dời: Chuyển sang Thanh Hà hoặc mua lại

Hà Nội dự kiến cho phép người dân chuyển sang nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại tại Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B hoặc phương án khác.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả, bảo đảm an sinh xã hội trong giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến các dự án nhà ở của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản làm đại diện pháp luật/chủ sở hữu trên địa bàn Thành phố.

Theo kế hoạch, 12 công trình, dự án nằm trong diện rà soát gồm Khu CT6 Kiến Hưng; Khu hỗn hợp Đại Thanh; Khu nhà ở Xa La; CT5 Tân Triều; VP3, VP5, VP6 Linh Đàm; HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm và Khu nhà ở CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ.

Xem chi tiết

Xã hội

Đá lớn sạt lở thủng nhà 2 tầng ở Lạng Sơn, khẩn cấp di dời dân trong đêm

Lượng lớn đá sạt lở xuống khu dân cư làm thủng nhiều nhà 2 tầng ở Lạng Sơn, chính quyền địa phương di dời khẩn cấp dân trong đêm.

Đêm 24/8, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết vào khoảng 22h30 ngày 23/8, trên địa bàn xảy ra vụ sạt lở đá nghiêm trọng tại thôn Hợp Tiến.

1.jpg
Nhà 2 tầng tại thôn Hợp Tiến, xã Chi Lăng bị hư hại nặng do đá cỡ lớn sạt lở. Ảnh: D.L
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Học sinh đặc khu Cô Tô hào hứng tham gia 'Tiếng Anh cho em'

Dự án "Tiếng Anh cho em" do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu (Ocean Edu) được phát động trực tuyến tới học sinh các trường học tại đặc khu Cô Tô, TP Quảng Ninh, mở thêm cơ hội học ngoại ngữ cho thiếu nhi nơi đảo xa.