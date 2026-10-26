TATAO LIVE bị triệt phá, hé lộ chiêu huy động 404 tỷ đồng

Ngày 25/10, Bộ Công an thông tin Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Nghệ An, Lào Cai triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đầu tư vào nền tảng AI livestream TATAO LIVE. Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can, xác định số tiền các bị hại nộp vào hệ thống là 404 tỷ đồng, bước đầu thu hồi hơn 8,6 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 6/2025, các đối tượng thành lập Công ty TNHH Công nghệ TATAO Việt Nam và Công ty TNHH Phát triển thị trường LIVESTREAM AI để quảng bá nền tảng. Website TATAOVN.com cùng các kênh Facebook, YouTube, Zalo và Zoom được sử dụng để giới thiệu ứng dụng, tổ chức các hoạt động quảng bá, thu hút người tham gia. TATAO LIVE được giới thiệu là nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng nhân vật ảo để tự động livestream bán hàng và được quảng bá có liên kết với các sàn thương mại điện tử như TikTok, Shopee, Lazada.

Các nghi phạm liên quan trong vụ án - Ảnh: Bộ Công an

Để tạo lòng tin, các đối tượng công khai thông tin đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ văn phòng; tổ chức hội nghị, họp trực tuyến, livestream giới thiệu chiến lược kinh doanh và chính sách hoa hồng. Các chương trình quay số trúng thưởng xe máy, điện thoại, iPad, tiền mặt cùng hình ảnh người tham gia nhận tiền, rút tiền thành công cũng được sử dụng nhằm tạo hiệu ứng lan truyền. Tuy nhiên, theo Bộ Công an, ứng dụng không được phát hành chính thức trên Google Play hoặc App Store mà người tham gia phải tải tệp APK hoặc cài đặt qua đường dẫn trên website của nền tảng.

Theo cơ chế được quảng bá, người tham gia phải nộp tiền mua gói AI livestream để kích hoạt tài khoản. Gói ban đầu có giá 3,9 triệu đồng, được giới thiệu ưu đãi còn 2,9 triệu đồng. Sau đó, nền tảng đưa ra ba gói Matrix Livestream AI với mức giá lần lượt là 14,9 triệu đồng, 84,9 triệu đồng và 418,9 triệu đồng. Các gói này được giới thiệu có thể tạo thu nhập tự động thông qua hoạt động livestream ứng dụng AI.

Sau khi kích hoạt tài khoản, người tham gia được hướng dẫn mở ứng dụng, nhấn chức năng AI livestream và xem video trong khoảng 30 giây đến một phút. Sau 2-4 giờ, hệ thống tự động cộng tiền vào ví điện tử với các tên gọi như “Doanh thu livestream”, “Hoa hồng AI” hoặc “Tatao Xu”. Mức thu nhập được quảng cáo là 30.000-50.000 đồng/ngày với gói cơ bản và 900.000-1,5 triệu đồng/ngày với gói Matrix. Khi số dư đạt từ 200.000 đồng, người tham gia có thể tạo lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng liên kết.

Đáng chú ý, trong giai đoạn đầu, các đối tượng thực tế chi trả tiền cho người tham gia sau khoảng 1-7 ngày. Việc nhận được tiền khiến nhiều người tin tưởng, tiếp tục đầu tư số tiền lớn hơn hoặc giới thiệu người thân, bạn bè tham gia. Để mở rộng mạng lưới, hệ thống xây dựng cơ chế thăng hạng bảy tầng, từ một đến bảy sao, với mức hoa hồng 5-17% tùy thuộc vào số lượng người mới được giới thiệu. Cơ chế này tạo động lực để người tham gia tiếp tục lôi kéo thêm người nộp tiền vào hệ thống.

Các nghi phạm liên quan trong vụ án - Ảnh: Bộ Công an

Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy ứng dụng TATAO LIVE không có gian hàng, giỏ hàng, danh mục sản phẩm, dữ liệu đơn hàng, thông tin khách hàng hay chứng từ thanh toán để chứng minh nguồn doanh thu từ hoạt động thương mại điện tử. Theo cơ quan điều tra, tiền chi trả cho những người tham gia trước được lấy từ khoản tiền do người tham gia sau nộp vào hệ thống, thay vì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực tế. Đây là điểm cốt lõi cho thấy dòng tiền được quảng bá là thu nhập từ AI không có cơ sở doanh thu tương ứng như giới thiệu.

Đến giữa tháng 4/2026, hệ thống bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường khi người tham gia không thể rút tiền, các lệnh rút chỉ hiển thị trạng thái “đang xử lý”. Các nhóm Zalo giải tán, văn phòng công ty đóng cửa, ứng dụng và website ngừng hoạt động. Bộ Công an cho biết các đối tượng còn có hành vi rút tiền mặt, chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, tiêu hủy tài liệu và có dấu hiệu tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Những diễn biến này khiến nhiều người tham gia không thể thu hồi số tiền đã nộp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự về các tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”, đồng thời khởi tố 7 bị can. Theo thông báo mới nhất của Bộ Công an, tổng số tiền các bị hại nộp vào hệ thống là 404 tỷ đồng, số tiền thu hồi bước đầu hơn 8,6 tỷ đồng. Một số nguồn báo chí trước đó đề cập tổng dòng tiền khoảng 407 tỷ đồng và số tiền chiếm đoạt được làm rõ hơn 220 tỷ đồng; các con số này cần được phân biệt theo từng mốc và nội dung công bố, không đồng nhất với nhau.

Vụ việc là lời cảnh báo về những mô hình đầu tư trực tuyến quảng cáo lợi nhuận cao, thu nhập tự động nhưng không chứng minh được nguồn doanh thu thực tế. Người dân cần kiểm tra tính pháp lý của doanh nghiệp và nền tảng, xác minh hoạt động kinh doanh, thận trọng trước yêu cầu nộp tiền để kích hoạt tài khoản hoặc nhận hoa hồng. Đặc biệt, việc một hệ thống cho rút tiền trong giai đoạn đầu không đủ chứng minh mô hình đầu tư an toàn hay có khả năng sinh lời bền vững. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người tham gia nên lưu giữ chứng từ giao dịch, nội dung quảng cáo, lịch sử liên lạc và trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý.