Apple dùng công nghệ mới chặn gian lận đổi trả iPhone

Tình trạng gian lận đổi trả iPhone đang khiến Apple phải tìm giải pháp kiểm soát chặt chẽ hơn tại các cửa hàng bán lẻ. Theo bản tin Power On của Bloomberg, hãng đang triển khai một thiết bị mới có thể kiểm tra tình trạng điện thoại ngay cả khi hộp vẫn còn nguyên niêm phong. Công cụ này hướng đến việc phát hiện những trường hợp khách hàng cố tình lấy điện thoại hoặc linh kiện bên trong rồi mang hộp trở lại cửa hàng để yêu cầu hoàn tiền.

Các hộp iPhone Duo được niêm phong tại Apple Store Jing'an, Thượng Hải, trong ngày ra mắt sản phẩm.

Thủ đoạn gian lận được ghi nhận có nhiều hình thức, từ lấy phụ kiện, tháo linh kiện cho đến lấy toàn bộ điện thoại ra khỏi hộp. Một số trường hợp còn được thực hiện với số lượng lớn nhằm thu gom linh kiện để bán lại. Những hành vi này gây khó khăn cho quá trình kiểm soát hàng hóa, đặc biệt khi hộp sản phẩm bên ngoài vẫn có vẻ nguyên vẹn như chưa từng bị mở.

Trước đây, nhân viên Apple Store phải mở từng hộp iPhone được trả lại, kể cả những sản phẩm trông vẫn còn nguyên niêm phong, để xác minh tình trạng bên trong. Tuy nhiên, sau khi mở hộp, thiết bị không thể được đưa trở lại kệ bán như hàng nguyên niêm phong mà phải chuyển về kho. Quy trình này vừa phát sinh thêm công việc cho nhân viên, vừa khiến cửa hàng khó tái phân phối những sản phẩm thực tế vẫn còn nguyên vẹn.

Thiết bị mới được cho là có thể kiểm tra điện thoại thông qua hộp mà không cần mở niêm phong. Theo Bloomberg, công cụ này đã xuất hiện tại các cửa hàng Apple từ đầu tháng và đang được triển khai trực tiếp trong quy trình xử lý hàng trả lại. Nếu xác nhận thiết bị bên trong vẫn đầy đủ và hoạt động bình thường, cửa hàng có thể giữ nguyên hộp để đưa sản phẩm trở lại kho, thay vì phải mở ra kiểm tra thủ công.

Công nghệ kiểm tra qua hộp giúp Apple phát hiện dấu hiệu bất thường của iPhone trả lại mà không cần phá niêm phong. (Ảnh: Apple)

Giải pháp này kế thừa công nghệ từ Presto, hệ thống Apple triển khai tại các cửa hàng ở Mỹ từ năm 2024. Được vận hành bằng Mac mini, Presto cho phép nhân viên kích hoạt iPhone, cập nhật hệ điều hành và tắt nguồn thiết bị mà không cần mở hộp. Công cụ kiểm tra mới tiếp tục tận dụng nền tảng này để xác minh tình trạng điện thoại, bổ sung một lớp kiểm soát nhằm ngăn chặn gian lận đổi trả.

Ngoài việc giảm khối lượng công việc cho nhân viên, hệ thống còn giúp hạn chế nguy cơ khách hàng tiếp theo nhận phải hộp sản phẩm đã bị mở. Về lâu dài, cách tiếp cận này có thể được mở rộng sang những thiết bị khác như iPad, AirPods và máy Mac, dù chưa có thông tin xác nhận kế hoạch triển khai. Hiện giải pháp được đề cập tập trung vào việc tăng độ tin cậy của quy trình hoàn trả, đồng thời bảo vệ quyền lợi của những khách hàng mua hàng chính đáng.