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Số hóa - Xe

Android đối mặt lỗi SMS có thể khiến điện thoại treo máy

Một tin nhắn SMS được thiết kế đặc biệt có thể khiến smartphone Android mất kết nối di động, liên tục khởi động lại mà người dùng không cần thao tác.

Thiên Trang (th)

Một lỗ hổng bảo mật mới trên Android đang thu hút sự chú ý của giới an toàn thông tin khi cho phép kẻ tấn công làm gián đoạn hoạt động của smartphone từ xa chỉ bằng một tin nhắn độc hại. Được đặt tên là "SMS of Death", lỗi này có thể khiến điện thoại mất kết nối mạng di động, ngắt cuộc gọi và thậm chí rơi vào vòng lặp khởi động lại liên tục.

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Lỗ hổng CVE-2026-58882 có thể khiến smartphone Android mất kết nối di động và liên tục khởi động lại chỉ bằng tin nhắn được tạo đặc biệt.

Lỗ hổng mang mã định danh CVE-2026-58882 được nhà nghiên cứu bảo mật Mark Blaszczyk phát hiện và thông báo cho Google từ tháng 5. Đến ngày 29/10, chuyên gia này công bố kết quả nghiên cứu cùng bản trình diễn thực tế, cho thấy cuộc tấn công có thể tái hiện trên các thiết bị Google Pixel và Samsung Galaxy. Theo Blaszczyk, tỷ lệ thành công trong những lần thử nghiệm đạt 100%. Đáng chú ý, nạn nhân không cần mở tin nhắn hay nhấn vào bất kỳ đường dẫn nào để kích hoạt sự cố.

Nguyên nhân nằm ở cơ chế xử lý tin nhắn WAP Push của Android. Đây là dạng thông điệp được hệ điều hành tiếp nhận và xử lý tự động, không nhất thiết xuất hiện trong hộp thư SMS thông thường. Nhà nghiên cứu phát hiện một thông điệp được tạo cấu trúc sai lệch có thể kích hoạt lỗi trong framework điện thoại, khiến tiến trình quản lý kết nối di động bị sập. Khi nhà mạng tự động gửi lại thông điệp lỗi, thiết bị có nguy cơ tiếp tục gặp sự cố. Trong thử nghiệm, khoảng 20 tin nhắn độc hại có thể đẩy smartphone vào trạng thái khởi động lại liên tục.

Mức độ ảnh hưởng của lỗ hổng không chỉ dừng ở việc khiến điện thoại tạm thời không sử dụng được. Khi tiến trình kết nối di động gặp lỗi, các cuộc gọi đang diễn ra cũng có thể bị ngắt, kể cả cuộc gọi đến dịch vụ khẩn cấp. Để khôi phục thiết bị, người dùng có thể phải xóa những tin nhắn gây lỗi thông qua Android Debug Bridge (ADB), công cụ vốn đòi hỏi kiến thức kỹ thuật nhất định. Khôi phục cài đặt gốc cũng là một phương án khác nhưng có nguy cơ khiến dữ liệu cá nhân bị mất.

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xemptyzNgười dùng Android nên thường xuyên kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật bảo mật để hạn chế nguy cơ bị khai thác lỗ hổng.

Theo thông tin từ nhà nghiên cứu, Google đã phát triển bản vá và đưa vào bản cập nhật bảo mật tháng 10/2026 dành cho các thiết bị chạy Android 14 đến Android 17. Tuy nhiên, những smartphone sử dụng Android 12 và 13 vẫn được cảnh báo chưa nhận được bản sửa lỗi. Điều này đặc biệt đáng lo ngại với các thiết bị cũ không còn nằm trong chu kỳ hỗ trợ cập nhật bảo mật của nhà sản xuất.

Dù vậy, cần phân biệt đây là lỗ hổng từ chối dịch vụ (DoS), không phải công cụ trực tiếp đánh cắp mật khẩu hay dữ liệu cá nhân. Hiện chưa có bằng chứng xác nhận các cuộc tấn công trên diện rộng nhằm vào người dùng Android. Để hạn chế rủi ro, người dùng nên kiểm tra phiên bản bản vá bảo mật trong phần Cài đặt và cài đặt bản cập nhật mới nhất được nhà sản xuất cung cấp. Những thiết bị đã ngừng hỗ trợ phần mềm cần được cân nhắc thay thế nếu không còn nhận được các bản vá an ninh quan trọng.

Mời quý độc giả xem thêm video: Chuyên gia cảnh báo lỗ hổng nghiêm trọng trên iPhone, hàng triệu thiết bị có nguy cơ bị tấn công.
#SMS of Death #lỗ hổng Android #CVE-2026-58882 #tin nhắn WAP Push #bản vá bảo mật #Google Pixel

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