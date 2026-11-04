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Doanh nghiệp

“Âm vang xứ Bạch Dương” đưa di sản âm nhạc Nga và Đông Âu đến gần công chúng

Với những người từng học tập, làm việc tại Liên Xô, âm nhạc Nga và Đông Âu không chỉ gợi nhắc một nền văn hóa đặc sắc mà còn lưu giữ ký ức của tháng năm tuổi trẻ. Những giai điệu thân quen ấy sẽ được tái hiện trong chương trình hòa nhạc “Âm vang xứ Bạch Dương” diễn ra tối 14/11/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, đưa khán giả trở về miền ký ức qua những tác phẩm giao hưởng giàu cảm xúc.

PV

Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn ROX và Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Sợi dây kết nối ký ức

“Âm vang xứ Bạch Dương” mở ra một hành trình trở về với âm nhạc Nga và Đông Âu vốn đã in dấu trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Qua những tác phẩm giao hưởng giàu màu sắc, chương trình không chỉ tái hiện vẻ đẹp của một di sản âm nhạc mà còn khơi gợi những rung cảm thân thuộc, kết nối quá khứ với hiện tại.

Chương trình có sự góp mặt của Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội (HPO), dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Sự tham gia của hai nghệ sĩ độc tấu Huỳnh Gia Nguyên Đan (đàn hạc) và Mikhail Bachyla (trumpet, Belarus) càng làm phong phú thêm bức tranh âm thanh, tạo nên cuộc hội ngộ giữa những cá tính nghệ thuật và sắc màu văn hóa.

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Các nghệ sĩ tham gia chương trình đều sở hữu nền tảng đào tạo bài bản cùng kinh nghiệm nghệ thuật chuyên sâu. Nhạc trưởng Trần Nhật Minh từng theo học tại Magnitogorsk và Nhạc viện Tchaikovsky Moscow. Nghệ sĩ đàn hạc Huỳnh Gia Nguyên Đan từng giành giải Vàng tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Gold Star năm 2024. Trong khi đó, nghệ sĩ trumpet Mikhail Bachyla được đào tạo tại các học viện âm nhạc ở Belarus và Ba Lan, đồng thời có kinh nghiệm biểu diễn cùng nhiều dàn nhạc chuyên nghiệp.

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Các nghệ sĩ tham gia chương trình hòa nhạc

Chương trình dự kiến giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu của Reinhold Glière, Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Alexander Arutiunian và Alexander Borodin. Từ concerto đàn hạc, concerto trumpet đến những vũ khúc trong ballet Người đẹp ngủ trong rừng và opera Hoàng tử Igor, mỗi tác phẩm là một lát cắt về đời sống âm nhạc Nga và Đông Âu, khi thì trữ tình, bay bổng, lúc lại hào sảng, giàu kịch tính.

Điểm nhấn của đêm diễn còn nằm ở sự kết hợp giữa hai nhạc cụ độc tấu giàu cá tính. Nếu đàn hạc mang đến những thanh âm trong trẻo, mềm mại và giàu chất thơ, trumpet lại nổi bật với âm sắc sáng rõ, mạnh mẽ. Sự giao hòa giữa hai màu sắc đối lập hứa hẹn tạo nên những khoảnh khắc vừa lắng đọng, vừa giàu năng lượng trong không gian giao hưởng.

Bền bỉ vun đắp những nhịp cầu văn hóa

Để di sản nghệ thuật tiếp tục sống trong đời sống đương đại, bên cạnh tài năng và tâm huyết của nghệ sĩ, sự đồng hành của các thiết chế văn hóa và đối tác xã hội cũng đóng vai trò quan trọng. Trong hai năm qua, ROX Group và MSB đã đồng hành cùng Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội và Nhà hát Hồ Gươm qua nhiều chương trình nghệ thuật, góp phần đưa các tác phẩm kinh điển thế giới đến với khán giả Thủ đô.

Từ đêm nhạc Những kiệt tác của Chủ nghĩa Cổ điển & Lãng mạn năm 2025 đến các chương trình hòa nhạc như Melody of Triumph, Frozen FireTimeless Masterpieces - Những kiệt tác vượt thời gian trong năm 2026, khán giả có cơ hội khám phá nhiều không gian âm nhạc khác nhau, từ di sản cổ điển châu Âu đến các tác phẩm của những nhà soạn nhạc Bắc Âu. Mỗi chương trình mang một dấu ấn riêng, góp phần mở rộng trải nghiệm thưởng thức và đưa âm nhạc hàn lâm đến gần hơn với công chúng.

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Hòa nhạc Timeless Masterpieces

Bên cạnh hòa nhạc giao hưởng, các chương trình ballet Kẹp hạt dẻ, Romeo và Juliet hay đêm nhạc kịch Musical Night, cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm nghệ thuật tại Nhà hát Hồ Gươm.

Sự đa dạng ấy góp phần tạo nên đời sống biểu diễn phong phú, nơi những khán giả đã quen thuộc với âm nhạc hàn lâm có dịp tìm lại những giá trị thân thuộc, đồng thời khơi gợi sự tò mò ở những người mới bắt đầu khám phá.

Trong năm 2026, ROX Group và MSB còn tài trợ cho đoàn nghệ sĩ Việt Nam tham gia chương trình giao lưu tại Azerbaijan, góp phần mở rộng không gian gặp gỡ, giới thiệu nghệ thuật Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Từ những đêm diễn tại Nhà hát Hồ Gươm đến các hoạt động giao lưu ở nước ngoài, sự đồng hành của doanh nghiệp góp thêm nguồn lực cho những cuộc gặp gỡ văn hóa, nơi âm nhạc và nghệ thuật trở thành ngôn ngữ kết nối con người.

Trong dòng chảy đó, Âm vang xứ Bạch Dương là một điểm hẹn tiếp nối, đưa khán giả đến gần hơn với di sản âm nhạc Nga và Đông Âu, đồng thời nối dài hành trình khám phá những giá trị nghệ thuật vượt thời gian.

#Âm vang xứ Bạch Dương #Âm nhạc Nga và Đông Âu #Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội #ROX Group #MSB

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