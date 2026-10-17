Một sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đã khiến ê-kíp sản xuất chương trình truyền hình thực tế The Challenge phiên bản Thụy Điển đối mặt với áp lực lớn. Theo Tom's Hardware dẫn thông tin từ báo Aftonbladet, một tác nhân AI bị nghi đã xóa toàn bộ bản dựng hoàn chỉnh của chương trình trên máy chủ sản xuất, khiến nhiều tháng làm việc của đội ngũ biên tập có nguy cơ đổ bể ngay trước thời điểm phát sóng.

Ê-kíp The Challenge phiên bản Thụy Điển được cho là phải dựng lại chương trình sau sự cố mất bản dựng hoàn chỉnh. (Ảnh: TV4)

Theo các nguồn tin được Aftonbladet dẫn lại, hệ thống AI từng được cấp quyền truy cập vào máy chủ phục vụ quá trình sản xuất. Tại đây, bản dựng đã hoàn thiện của cả mùa chương trình bị xóa. Hiện chưa có thông tin đầy đủ về nhiệm vụ cụ thể mà tác nhân AI được giao, cũng như cơ chế dẫn đến hành động xóa dữ liệu. Tuy nhiên, sự việc cho thấy những rủi ro có thể phát sinh khi các hệ thống tự động được phép thao tác trực tiếp với tệp quan trọng trong môi trường làm việc thực tế.

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi hệ thống sao lưu không thể giúp khôi phục dữ liệu đã mất. Theo thông tin được công bố, giám đốc chương trình cho biết sự cố sao lưu khiến ê-kíp không thể lấy lại bản dựng hoàn chỉnh. Dù vậy, các đoạn phim gốc vẫn còn nguyên, tạo điều kiện để đội ngũ bắt đầu lại quá trình biên tập. Với lịch phát sóng chỉ còn vài tuần, việc dựng lại toàn bộ mùa chương trình đồng nghĩa ê-kíp phải chạy đua với thời gian để xử lý khối lượng công việc vốn đã mất nhiều tháng mới hoàn thành.

Sự cố làm dấy lên lo ngại về quyền truy cập của tác nhân AI và khả năng khôi phục dữ liệu trong quy trình sản xuất. (Ảnh: Joe The IT Guy)

Đáng chú ý, TV4, đơn vị đặt hàng chương trình, cho biết cuộc điều tra của họ xác định nguyên nhân sự cố xuất phát từ yếu tố con người, thay vì AI. Nhận định này khác với thông tin ban đầu cho rằng tác nhân AI trực tiếp xóa bản dựng. Hiện chưa có đủ dữ liệu công khai để xác định chính xác vai trò của hệ thống AI, thao tác của người vận hành hay mối liên hệ giữa các yếu tố dẫn đến sự cố.

Vụ việc đặt ra vấn đề về quản lý quyền truy cập và bảo vệ dữ liệu khi doanh nghiệp đưa AI vào quy trình sản xuất. Các tác nhân AI có thể thực hiện nhiều thao tác tự động, nhưng nếu được cấp quyền quá rộng, một hành động sai cũng có thể gây hậu quả lớn. Doanh nghiệp cần giới hạn quyền xóa tệp, yêu cầu xác nhận trước những thao tác có tính phá hủy và duy trì hệ thống sao lưu độc lập, được kiểm tra định kỳ. Sự cố của The Challenge cũng cho thấy AI không nhất thiết là nguyên nhân duy nhất của một vụ mất dữ liệu, trong khi cơ chế giám sát và khả năng khôi phục vẫn đóng vai trò then chốt.