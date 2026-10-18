20 phút đi bộ nhẹ nhàng có lợi gì cho hệ tiêu hóa?

Nghiên cứu tại Nhật Bản cho thấy 20 phút đi bộ nhẹ có thể kích thích nhu động ruột, giúp giảm táo bón ngay sau khi vận động, dễ thực hiện và an toàn.

Đi bộ thường được khuyên là một cách đơn giản để hỗ trợ tiêu hóa. Nhưng chính xác cơ thể phản ứng nhanh đến mức nào sau khi vận động vẫn chưa được hiểu rõ.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Y Fujita, Nhật Bản, vừa cung cấp một câu trả lời khá bất ngờ: chỉ 20 phút đi bộ nhẹ cũng đủ tạo ra thay đổi rõ rệt trong hoạt động của ruột.

Đi bộ nhẹ có thể kích thích hoạt động đường ruột.

Nghe tiếng ruột để đo nhu động

Nghiên cứu có 21 người trưởng thành trẻ khỏe mạnh. Trước khi vận động, mỗi người nằm nghỉ và được ghi âm tiếng ruột trong một phút bằng ống nghe điện tử kết hợp phần mềm xử lý tín hiệu.

Sau đó, họ đi bộ trên máy chạy trong 20 phút với tốc độ do chính mình lựa chọn, ở mức cảm thấy thoải mái.

Sau khi đi bộ, họ lại nằm xuống và được ghi âm tiếng ruột trong 15 phút tiếp theo.

Tiếng ruột xuất hiện khi khí và chất lỏng di chuyển qua đường tiêu hóa. Những âm thanh này không trực tiếp đo được mọi cơn co của ruột, nhưng có thể cung cấp dấu hiệu về mức độ hoạt động của hệ tiêu hóa.

Nghiên cứu về tác động tức thời của đi bộ lên nhu động ruột.

Nhóm nghiên cứu đánh giá ba chỉ số: cường độ tiếng ruột, tỷ lệ thời gian có tiếng ruột và số lần xuất hiện tiếng ruột mỗi phút.

Ruột phản ứng chỉ sau một đến hai phút

Kết quả khá rõ, chỉ một đến hai phút sau khi kết thúc 20 phút đi bộ, cả ba chỉ số đều tăng đáng kể so với lúc nghỉ. Cường độ tiếng ruột gần như tăng gấp đôi.

Những âm thanh này cũng xuất hiện trong phần lớn thời gian ghi âm hơn và số lần phát hiện tiếng ruột mỗi phút tăng lên.

Nhưng hiệu ứng không kéo dài. Khoảng hai đến ba phút sau đó, mức tăng bắt đầu giảm xuống. Điều này cho thấy cơ thể có thể phản ứng với vận động gần như ngay lập tức, thay vì phải tập luyện trong nhiều tuần mới tạo ra tác động lên hệ tiêu hóa.

Giáo sư Yohei Otaka, tác giả cao cấp của nghiên cứu tại Đại học Y Fujita, cho rằng đi bộ có thể là một cách đơn giản để kích thích hoạt động của ruột trong thời gian ngắn.

Theo ông, những thay đổi này có thể liên quan đến hệ thần kinh tự chủ hoặc các phản xạ phát sinh từ chuyển động tự nhiên của cơ thể khi đi bộ.

Khuyến nghị vận động dành cho người táo bón

Táo bón thường liên quan đến việc phân di chuyển chậm qua đường ruột. Hoạt động thể chất được xem là một trong những biện pháp không dùng thuốc có thể hỗ trợ tình trạng này.

Nghiên cứu mới không chứng minh rằng 20 phút đi bộ có thể chữa táo bón. Những người tham gia đều là người trẻ khỏe mạnh, chứ không phải bệnh nhân táo bón.

Những tác động tích cực của vận động ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Nó cũng không cho biết việc lặp lại bài đi bộ mỗi ngày sẽ cải thiện táo bón trong bao lâu. Nhưng nghiên cứu giúp giải thích một hiện tượng quen thuộc: sau khi vận động, nhiều người có cảm giác muốn đi vệ sinh.

Một khả năng là chuyển động của cơ thể kích thích hệ thần kinh tự chủ, đồng thời tạo ra các phản xạ cơ học tác động tới ruột.

Phát hiện này cũng cho thấy tiếng ruột có thể trở thành một công cụ nghiên cứu tiện lợi. Thay vì sử dụng những phương pháp xâm lấn, các nhà khoa học có thể theo dõi âm thanh để quan sát những thay đổi rất ngắn trong hoạt động tiêu hóa.

Với người bị táo bón, thông điệp thực tế khá đơn giản: một cuộc đi bộ nhẹ nhàng có thể đáng thử. Tuy nhiên, táo bón kéo dài, đau bụng, chảy máu hoặc thay đổi bất thường thói quen đại tiện vẫn cần được đánh giá y tế thay vì chỉ dựa vào vận động.