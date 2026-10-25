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Số hóa - Xe

Xe bán tải mới của Honda dành cho thị trường Đông Nam Á lộ diện

Honda và Mitsubishi Motors đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển mẫu xe bán tải mới mang thương hiệu Honda, sử dụng nền tảng Mitsubishi Triton.

Nguyễn Thảo
Video: hé lộ mẫu xe bán tải mới khung gầm rời của Honda.

Theo thông tin từ truyền thông Thái Lan, Honda Motor và Mitsubishi Motors đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) vào ngày 22/10/2026 nhằm hợp tác phát triển một mẫu bán tải mới dựa trên nền tảng Mitsubishi Triton.

Mẫu xe này thuộc phân khúc bán tải 1 tấn, sử dụng kết cấu khung gầm rời (ladder frame), dự kiến được lắp ráp tại nhà máy Laem Chabang của Mitsubishi ở Thái Lan và bắt đầu phân phối tại thị trường Đông Nam Á trong năm 2028.

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Xe bán tải mới của Honda dành cho thị trường Đông Nam Á lộ diện.

Thỏa thuận được cho là nằm trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa Honda, Mitsubishi và Nissan. Việc tận dụng nền tảng Triton giúp Honda gia nhập phân khúc bán tải tại Đông Nam Á mà không phải đầu tư phát triển một mẫu xe hoàn toàn mới. Trong khi đó, Mitsubishi có thể gia tăng sản lượng và tối ưu công suất nhà máy tại Thái Lan.

Hiện hai hãng chưa công bố tên thương mại, thiết kế, động cơ hay các thông số kỹ thuật của mẫu bán tải mới. Khả năng phân phối tại Thái Lan và những thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam, cũng chưa được xác nhận.

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Khả năng mẫu xe bán tải Honda mới sẽ được phân phối tại Thái Lan và những thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam, cũng chưa được xác nhận.

Nếu kế hoạch được triển khai, mẫu bán tải mới sẽ mở rộng danh mục sản phẩm của Honda tại Đông Nam Á, nơi phân khúc này đang có sự hiện diện của những tên tuổi như Ford Ranger, Toyota Hilux, Isuzu D-Max và Mitsubishi Triton.

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