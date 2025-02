Giải mã mảnh giấy vụn, truy bắt thành công kẻ sát nhân man rợ

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9h ngày 14/4/2016, ông Nguyễn Hoàng Dân (cư ngụ Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp, tạm trú tại Đức Hòa, Long An) trong lúc đi đặt lợp cá ngang qua khu vực ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, Long An) thì bất ngờ phát hiện một người phụ nữ nằm sấp mặt sát bờ kênh, liền báo tin cho cơ quan chức năng. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi là một cô gái khoảng 30 tuổi, chết khoảng 1 ngày. Cổ bị xiết bởi sợi dây võng dẫn đến chết ngạt. Trong cơ thể có chất an thần. Không xác định được nhân thân do không có giấy tờ tùy thân. Đội khám nghiệm còn tìm thấy tại hiện trường 1 chiếc thùng xốp chứa nước đá, 2 ly nhựa, 4 vỏ lon bia, ống hút và 1 tờ báo, 1 túi xách và những mảnh vụn giống như quyển sổ hộ khẩu bị xé,. Nhặt từng mảnh giấy vụn ráp lại, đội khám nghiệm chỉ nhận diện được 2 từ "Bè" và "Thanh".(Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại cuộc họp phân tích vụ án, các thành viên ban chuyên án đều thống nhất, cần phải nhanh chóng làm rõ ý nghĩa của 2 từ "Bè" và "Thanh" trên mảnh vụn của quyển sổ hộ khẩu. Bởi đó là manh mối duy nhất và cụ thể nhất trong phạm vi nghi vấn. Hai từ này là chữ viết hoa nên có thể đó là tên địa danh Cái Bè, thuộc tỉnh Tiền Giang, cũng có thể là Nhà Bè, thuộc TP HCM. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhiều mũi trinh sát được cắt cử đi đến những địa điểm, khu vực có liên quan để dò thông tin. Bất ngờ một mũi trinh sát gặp được một người đàn ông cư ngụ ở huyện Cái Bè, Tiền Giang đang tất tả truy tìm cô em gái làm công nhân ở khu công nghiệp ở Vĩnh Long đã mất tích 2 ngày. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban Chuyên án đã xác định nạn nhân chính là em gái mất tích của người đàn ông. Đó là chị Đặng Thị Bích H, sinh năm 1989, ngụ Tân Thanh, Cái Bè, Tiền Giang. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Chị H. cùng một người chị họ, thuê phòng trọ ở Vĩnh Long để làm công nhân. Người chị họ tên là Đ.N.K, sinh 1982, có hộ khẩu thường trú cùng địa phương với gia đình của nạn nhân. Chị K. cho biết, trước đây, có một cảnh sát kinh tế tên Út Thanh (chị không biết họ) xin làm quen. Do đã có người yêu, chị K. giới thiệu Út Thanh với H. và hai người nhanh chóng yêu nhau. Cách nay khoảng vài tuần, H. buồn bã than thở rằng, đã phát hiện Út Thanh có vợ con nên quyết tâm chia tay. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sáng 13/4/2016, chị H. bảo rằng, Út Thanh đã li dị vợ và sẽ đưa chị về ra mắt gia đình. Các điều tra viên nhận định, nhân vật Út Thanh này mạo danh cảnh sát kinh tế. Trong số hàng trăm hồ sơ lưu trữ, các điều tra viên nhận thấy một đối tượng nổi bật là Nguyễn Văn Thanh, sinh 1983, hộ khẩu thường trú ở ấp Rừng Sến, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An nhưng tạm trú ở đường Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Nguyễn Văn Thanh từng bị TAND huyện Châu Thành, Tiền Giang tuyên 12 tháng tù giam, về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 23/4/2014 Thanh chấp hành xong hình phạt trở về địa phương. Tuy đã có vợ ở Hóc Môn, nhưng Thanh vẫn sống chung như vợ chồng với một phụ nữ ở Mỹ Tho. Người phụ nữ này cũng tin rằng Thanh là cảnh sát kinh tế. Vì mối quan hệ bất chính này mà Thanh và vợ ly thân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 17/4/2016, một tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát Hình sự Công an Long An phối hợp cùng Cảnh sát Hình sự Công an Vĩnh Long bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh khi hắn đang ẩn trú trong phòng trọ. Lúc đầu nghi phạm tỏ vẻ mình vô can. Tuy nhiên, khi Công an đưa ra những bằng chứng hành trình, anh ta hết đường chối tội. Thanh đã khai nhận đầy đủ hành vi giết sát hại chị H. Thanh khai nhận rằng, anh ta giả danh Cảnh sát kinh tế chỉ với mục đích lừa tình. Khi phát hiện Thanh đang chung sống với người phụ nữ khác như vợ chồng ở Mỹ Tho, chị H. do ghen tuông nên đã đe dọa sẽ phá. Từ đó, Thanh nảy sinh ý định giết chị H. Để thực hiện ý đồ xấu, ngày 13/4/2016, Thanh bảo là đưa chị H. về Đức Hòa ra mắt gia đình. Tin lời, H. đồng ý. Để chuấn bị thực hiện hành vi phạm tội, Thanh bảo chị H. cầm cố xe máy để vay 17 triệu đồng. Thanh đã cố tình chạy xe lòng vòng qua nhiều nơi. Trên đường đi, Thanh mua đồ ăn thức uống để có lý do đưa chị H. vào cánh rừng tràm vắng vẻ. Lợi dụng lúc chị H. không để ý, Thanh đã bỏ thuốc ngủ vào ly bia rồi đưa cho chị uống. Khi chị H. ngấm thuốc ngủ, Thanh đã ra tay hạ sát. Sau đó gã lấy hết tiền và xé quyển sổ hộ khẩu của chị H. để gây khó khăn cho công tác điều tra. Ngày 28/11/2016, Nguyễn Văn Thanh bị TAND tỉnh Long An tuyên án tử hình và bồi thường 124 triệu đồng cho gia đình bị hại. Vụ án trên là bài học về cảnh giác cho các cô gái trẻ khi yêu. >>> Xem thêm video: Nữ giám đốc Ấn Độ bị bắt vì nghi sát hại con trai bốn tuổi.

