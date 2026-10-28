Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[VIDEO] TPHCM mở rộng kinh tế đêm, lấy ẩm thực làm mũi nhọn

SPOTLIGHT

[VIDEO] TPHCM mở rộng kinh tế đêm, lấy ẩm thực làm mũi nhọn

TPHCM thu gần 283.000 tỷ đồng từ du lịch trong 9 tháng đầu năm và lấy ý kiến về nghị quyết mở rộng kinh tế đêm, gắn phát triển với bảo vệ cư dân.

Minh Quân - Hà Anh
#TPHCM #Kinh tế đêm #Du lịch TPHCM #Ẩm thực #Quy hoạch đô thị

HOT VIDEO

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

VIDEO MỚI NHẤT