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[VIDEO] Kho bạc huy động hơn 299.000 tỷ đồng trái phiếu 9 tháng

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[VIDEO] Kho bạc huy động hơn 299.000 tỷ đồng trái phiếu 9 tháng

Kho bạc Nhà nước huy động hơn 299.000 tỷ đồng trái phiếu trong 9 tháng đầu năm. Riêng tháng 9, HNX huy động hơn 70.000 tỷ đồng, tăng 152%.

Minh Quân - Hà Anh
#Kho bạc Nhà nước #Trái phiếu Chính phủ #HNX #Huy động vốn #Thị trường trái phiếu

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